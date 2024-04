La nueva ruta 82 avanza sobre Chacras y prometen tenerla lista antes de fin de año

En julio de este año, la segunda etapa de la remodelación de la ruta 82 ex Panamericana cumplirá tres años, se trata de 8,6 kilómetros desde los denominados “caracoles” de Chacras hasta la rotonda de Gobernador Ortiz, donde termina la zona de las discotecas de Chacras-Vistalba.

Segunda etapa de obras en la Ruta Panamericana en el puente de calle Pueyrredón de Chacras de Coria en Luján de Cuyo Foto: José Gutierrez / Los Andes

La obra está en un 70 por ciento de promedio, los trabajos más demandantes que faltan se ubican en la zona de los puentes a la altura de calles Pueyrredón y Guardia Vieja, y luego viene la etapa de asfaltado de todo el tramo. Finalmente la demarcación y señalización. Todo esto que falta representa el 30% del total y desde Vialidad provincial afirman que estará lista en el segundo semestre, más bien cerca de fin de año, aclaran.

Cabe recordar que hace un año, habían anunciado que la obra estaría lista durante el primer trimestre de 2024, pero se presentaron demoras en la provisión de materiales, fundamentalmente insumos para la pavimentación de las vías. De esta manera y si todo sale de acuerdo a las actuales previsiones, en 2025 se contará con doble vía desde Godoy Cruz-La Puntilla hasta Guardia Vieja, para luego continuar en una vía simple de dos manos pero más ancha, de 12 metros cada una. Y con ese formato se tiene proyectado continuar la tercera etapa, de algo más de 22 kilómetros desde Ortiz hasta la villa de Cacheuta. Esta última etapa ya fue licitada y está en proceso de adjudicación. Cabe recordar que la refuncionalización cuenta con el financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Segunda etapa de obras en la Ruta Panamericana. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Por esta vía, que conecta con el Corredor del Oeste y con avenida San Martín en Godoy Cruz, transitan unos 30.000 vehículos diarios y el intenso movimiento en medio de los trabajos de refuncionalización genera algunos problemas entre los usuarios. Muchos de ellos no ven la hora de que finalice la obra para disfrutar de una carretera pensaba para casi duplicar el tránsito actual y terminar con las incomodidades y demoras que originan los embotellamientos de fin de semana especialmente. Otros sostienen que la obra está sobredimensionada y por eso se producen los retrasos actuales.

Empalme ruta 82 y Corredor del Oeste.

“Esperemos que pronto podamos tener lista la doble vía, creo que es una obra muy necesaria, durante años los vecinos de Chacras reclamamos por soluciones viales”, explicó Gustavo Paolasso, vecino de calle Pueyrredón. Si bien aclaró que él no utiliza habitualmente esa vía para salir del distrito, se trata de una solución estratégica y que impactará de manera positiva en Chacras. “Creo que las demoras que tiene la obra son producto de la crisis, creo que hay que tratar de entender la situación y esperemos que la inauguren dentro de los plazos”, aseguró Gustavo.

Giro a la izquierda permitido en las discotecas

De acuerdo a lo informado por Vialidad, se han presentado demoras especialmente por la escasez de provisión de asfaltos, un problema que afecta a la gran mayoría se las obras en el país, debido a que parte de estos materiales utilizados son de origen importado. También se han presentado demoras en la provisión de otros materiales, insumos para el tendido eléctrico principalmente.

Operarios trabajan en la banquina y ciclovía de la ruta 82.

Sin embargo, aseguran que para no afectar tanto los trabajos y los tiempos establecidos, se han reprogramado algunas tareas con el fin de avanzar en otras áreas y así, cuando se disponga del asfalto, iniciar la pavimentación de la nueva vía. Así lo explicó el supervisor de la obra por la Dirección Provincial de Vialidad, Daniel Cebreros. Agregó que actualmente las tareas están orientadas a finalizar los intercambiadores ubicados a la altura de calles Pueyrredón (Chacras de Coria) y Guardia Vieja (Vistalba). Sobre algunas modificaciones al proyecto original, el ingeniero comentó también a la altura de las discotecas (boliches) la nueva vía, que será de doble sentido, tendrá un giro permitido a la izquierda a la altura de calle Las Leñas. Esto es en el barrio Santa Elena. Aclaró que el giro a la izquierda y las características generales de la obra es similar a la que se hace en Guardia Vieja. También manifestó que este solo ingreso fue consensuado con los vecinos de la zona. Y que existe la posibilidad de que en un futuro se pueda acordar entre el organismo vial, los vecinos y el municipio, nuevas aperturas o accesos con giro a la izquierda en este sector.

Las partes más importantes de este tramo de la refuncionalización se concentra en los 5 intercambiadores de tránsito: el empalme con el Corredor del Oeste, en la denominada “tijera” se convirtió en un gran intercambiador, un trabajo que comenzó prácticamente con el inicio de la obra, en julio de 2021 y está en su etapa final. Luego se avanzó hacia el Sur, con el que está a la altura de calle Besares, que es más sencillo y fue reproyectado a pedido de los vecinos de Chacras. Incluso aquí, se trasladó la traza unos metros más hacia el Oeste del proyecto original. Luego, hombres y máquinas se instalaron en intercambiador a la altura del Colegio San Jorge, que también está muy avanzado. Finalmente, los que resta terminar son los de Pueyrredón-La Unión y el de Guardia Vieja. Ambos se encuentran en la última etapa de construcción. Estos dos últimos intercambiadores fueron construidos en forma paralela a otra gran obra: la de desagüe pluvio-aluvional de esta zona. Es que previamente se debieron hacer los trabajos hidráulicos para luego dar paso a los viales propiamente dichos.

Máquinas y camiones cargan áridos en la zona del cruce de Guardia Vieja.

De acuerdo al cronograma que lleva Vialidad, la empresa contratista deberá tener listas estas estructuras para el segundo semestre, para dar paso a la etapa de asfaltos, señalización y demarcación. Esto es desde el intercambiador del Corredor del Oeste (tijera) hasta la rotonda de Gobernador Ortiz o “rotonda Olimpo”, nombre de una conocida discoteca que marcaba el fin de zona de los locales bailables.

Una obra “monumental”

Pero mientras se desarrollan los trabajos, muchos vecinos y usuarios padecen los inconvenientes que ocasionan. Hace unos días, Los Andes publicó una carta del arquitecto Ángel Tetilla, vecino de la zona. En el escrito, señala: “La primera etapa de construcción, terminada con éxito en tiempo y forma, tuvo un tamaño de ejecución adecuado que nos permite a los usuarios el confort justo y oportuno. La etapa actualmente en ejecución, es de un tamaño desmedido para este tipo de emprendimientos, por ello, ofrece a los usuarios trastornos en la transitabilidad con efectos negativos en los rodados y en pérdida de tiempo de los usuarios, malestares en el transporte público, ciclistas y pedestres, y riesgos en la conducción durante un tiempo demasiado prolongado”.

Segunda etapa de obras en la ruta 82. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Me parece una obra monumental, producto de un megalómano, veo que hay varias soluciones que las tendrían que haber pagado propietarios de algunos emprendimientos radicados en la zona y finalmente pagaremos todos estas obras. No sucede lo mismo con el intercambiador de Besares, que apunta a descomprimir el tránsito en Chacras y es una solución para todos”, señaló Francisco Desiderio, vecino de Vistalba y también arquitecto. Y agregó: “Obviamente cuando esté terminada, por ser una obra monumental, vamos a destacar que es maravillosa, pero hay muchas necesidades por solucionar antes, que deberían tener prioridad, como la salud, educación, allí tendrían que orientar más fondos, me parece inoportuna, creo que tendría que haber sido más realista y racional la solución”.