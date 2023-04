La mitad de quienes tienen glaucoma no lo sabe: harán campaña gratuita de detección

Se estima que la mitad de quienes tienen glaucoma lo desconoce. Aunque es evitable, es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo.

“El glaucoma es un grupo de enfermedades que afecta al nervio óptico, que es la vía de comunicación entre el ojo y el cerebro; por lo tanto su daño implica que este último no reciba las imágenes en forma adecuada resultando en pérdida visual. Esta enfermedad, es típicamente progresiva y, si no se trata, puede conducir a la ceguera”, describe la Asociación Argentina de Glaucoma.

Se trata de un grupo de enfermedades que se caracterizan por el aumento sostenido de la presión intraocular (PIO) por encima de los valores que cada nervio óptico puede tolerar, explica el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO).

“Cuando se da un aumento de la presión, pero aún no hay daño demostrable, se llama Hipertensión ocular. Cuando se detecta daño del nervio óptico, estamos frente a un Glaucoma. Si esta patología no es tratada correctamente puede llevar a la ceguera”, refiere.

Se estima, que en mayores de 80 años, entre el 10 al 12% de la población tiene glaucoma y que hay más de 1,5 millones de argentinos viviendo con esta patología.

Dado el alto subdiagnóstico, se lanza una campaña de detección gratuita que llegará a 22 provincias, entre ellas, Mendoza.

Será el viernes 21 de abril en 150 sedes a lo largo del país. Es una iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG) y la Fundación para la Investigación de Glaucuma (FIG).

Esta 26°edición de la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma se hará en 150 centros oftalmológicos y consultorios de casi todo el país. Allí se realizarán controles gratuitos, por orden de llegada, de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar esta enfermedad, que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Está dirigida a personas de cualquier edad. La iniciativa se organiza desde 1997.

Cómo se detecta el galucoma

“Estamos muy entusiasmados con poder reeditar esta campaña, porque consideramos que cumple una función sanitaria crítica. Esperamos una participación de entre 5 mil y 8 mil personas a nivel nacional, muchas de los cuales posiblemente lleven muchos años sin realizarse controles oftalmológicos, y esta es una oportunidad inmejorable para cuidar su salud visual”, explicó el doctor Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

El glaucoma es la primera causa de ceguera

Por orden de llegada, el oftalmólogo en cada centro participante revisará a sus pacientes con diferentes dispositivos fundamentalmente para medir su presión intraocular y observar el nervio óptico. “Como resultado principal de la campaña, el paciente que asiste a cualquiera de las sedes recibe información sobre su presión ocular y una indicación para una próxima visita a su médico oftalmólogo, que puede ser catalogada como urgente en caso de que se detecten indicios de la patología”, aseguró el doctor Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

Cuando sucede esto último, el paciente es derivado a su médico oftalmólogo de cabecera para realizar estudios más específicos y analizar la estrategia a seguir, indicando el tratamiento más conveniente para su cuadro. “Se puede tener glaucoma y llevar una vida normal, sobre todo si se detecta a tiempo y se trata correctamente”, aclaró la doctora María Angélica Moussalli, médica oftalmóloga e integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

“Se estima que el glaucoma afecta en Argentina a un millón de personas y que la mitad no lo sabe. Se lo considera ‘el ladrón sigiloso de la visión’, porque la persona no advierte el deterioro de su visión periférica hasta que este es muy avanzado e irreversible. Por eso, es importante realizarse controles de la vista, sobre todo a partir de los 40 años”, sostuvo el Dr. Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO.

El glaucoma puede afectar a cualquiera. Sin embargo, es más frecuente en:

• Personas mayores de 40 años de edad.

• Personas con familiares directos que tienen glaucoma.

• Personas con diabetes.

• Personas con miopía e hipermetropía.

• Personas que hayan sufrido traumatismos en los ojos.

• Personas que usan o usaron corticoides.

Sedes en Mendoza

Para identificar la sede más cercana y chequear el horario de atención, ingresar en www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2023. Participan centros y consultorios oftalmológicos de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán

En la provincia se suman 8 centros:

Consultorio Puente Olive. Sarmiento 585. De 9 a 12. Tel. 2616516940

Centrovision. Avenida Mitre 540. De 9 a 13. Tel. 4232020

Clínica de Ojos. Av. España 780. De 9 a 12. Tel. 0261497800

CUSFyC. Avenida Libertador S/N. De 9 a 12. Tel. 2616140183

Explanada Municipal (Municipalidad de Ciudad). Calle 9 de Julio N° 500. De 8:30 a 12:30. Tel. 02614419942

Guiñazú Alta Visión. Perú 888. De 9 a 14. Te. 261292296

Hospital Perrupato (San Martín). Boulogne Sur Mer y Av. Perón. De 8 a 12. Tel. 02634422195

Clínica Dr. Drago (Tunuyán) Hipólito Irigoyen 670. De 9 a 17. Tel. 423184