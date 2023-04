Dengue en Argentina: en Mendoza no hay registro de casos autóctonos ni muertes en 20 años

Hoy se confirmaron dos muertes por dengue en el país, en el marco de un brote que ya ha llegado a 14 provincias. Así, la cantidad de fallecidos por esta causa llegó a 27.

Mendoza, aunque no está exenta, tiene una realidad un algo más tranquila, se han notificado menos de dos decenas de casos importados esta temporada y en 20 años, no se ha registrado un caso autóctono ni una muerte por esta causa en Mendoza

Por cuestiones climáticas, de algún modo la provincia tiene algo de protección frente a la circulación del virus, asociado al mosquito aedes aegypti, vector que transmite el virus tras picar a una persona con la infección.

El insecto prolifera más en zonas cálidas y húmedas, condiciones que Mendoza ofrece de manera relativa. Por eso, su circulación se presenta desde el verano pero sobre todo en el otoño. En este sentido, la época de mayor riesgo sería la que se está transitando y culminaría en mayo, con las primeras heladas, ya que el frío lo afecta.

El juez catamarqueño Marcos Herrera murió en Tucumán tras haber sido diagnosticado de dengue.

Hoy se confirmaron dos nuevas muertes. Una de ellas en la Ciudad de Santa Fe, la primera, y la segunda en la provincia de Córdoba, donde es la segunda.

En la primera jurisdicción, el caso de una mujer de 69 años que falleció el 30 de marzo en un sanatorio privado fue confirmado hoy por las autoridades. No tenía comorbilidades ni patologías previas.

En Córdoba falleció un hombre de 68 años, con factores de riesgo. Allí, hace dos semanas había muerto una mujer de 52 años con la infección.

En alerta

“En Mendoza el dengue no es endémico, nosotros no somos una provincia por situación de clima y ubicación geográfica que tengamos dengue, esto se da en las zonas más calurosas y húmedas, no es la situación que hoy preocupa a Mendoza”, aseguró la Ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, hace unos días.

“En Mendoza el riesgo es bajo, no es cero”, aseguró el director del Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales, el médico veterinario Horacio Falconi.

Desde el ministerio subrayan que Mendoza tiene presencia del mosquito Aedes aegypti pero no se ha demostrado circulación viral.

“La situación es de alerta, en salud pública y en epidemiología implica que si algún vecino está teniendo algún problema hay que cuidarse, hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad en la que tiene que ver mucho la movilidad poblacional”, explicó Falconi.

Destacó que se asocia al aporte de enfermos que llegan desde otras zonas donde hay circulación viral, entre ellos países limítrofes actualmente afectados como Bolivia, Paraguay y Brasil.

En este punto hay que tener en cuenta que San Luis, limítrofe con Mendoza, ya tiene 12 casos notificados, ayer confirmó 2 nuevos de los cuales uno es autóctono.