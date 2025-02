La gran pregunta del rescate: qué tenía adentro la mochila que llevaba 40 años en la montaña

"Lo que viví al abrir la mochila es lo más fuerte que he vivido en mi vida a nivel emocional . Fue sentir que me reencontraba con mi viejo a partir de los objetos. Y yo abracé la mochila como si fuese mi viejo ”, resume Guada a Los Andes a horas de haber regresado a Mendoza .

Guillermo Vieiro y Leo Rabal CNV.png Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

Diario de viaje de la expedición que rescató la mochila que llevaba 40 años en la Cordillera de los Andes

El sábado 15 de febrero pasado, Guadalupe y Azul Vieiro -junto a los aventureros expedicionarios- partieron desde Mendoza hacia Chile.

En enero de 1985, bajando de la cumbre del volcán Tupungato por la pared sur (el sector más hostil y peligroso), Guillermo Vieiro (44) y su compañero Leo Rabal (20) cayeron durante unos 300 metros y fallecieron en el lugar. En aquella oportunidad, Ulises Sila Vitale (otro experimentado montañista y amigo de Guillermo) fue el encargado de rescatar el cuerpo de este ingeniero que era de Buenos Aires.

No obstante, dada la dificultad del operativo de rescate, la mochila de Vieiro quedó en el lugar. Y, a lo largo de estos 40 años, la nieve y el hielo la fueron cubriendo más y más. Pero durante los últimos años, el calentamiento global hizo su aporte para que -poco a poco- la mochila quedara al descubierto. Y así la vio en febrero del año pasado la guía Gabriela Cavallaro.

Mochila cordillera de los Andes 3.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

Desde el primer momento supo que esa era la mochila del "gran" Guillermo Vieiro, inmortalizado como "El Domador del Aconcagua", puesto que hizo cumbre en el Coloso de América por los 5 sectores posibles. Y ese día comenzó a gestarse la expedición que concluyó hace unas horas.

Día 1 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: De Mendoza a Chile

El 15 de febrero, las hermanas Vieiro y los expedicionarios partieron de Mendoza con destino a San José del Maipo (Chile). Coincidieron en que ese sería el ingreso más recomendado para llegar al sector del Tupungato que resguardaba la mochila de Guillermo.

En esta ciudad chilena se encontraron con los arrieros Ismael Ortega y Bastian Acevedo, quienes fueron parte de la aventura. "Ayudaron mucho y conocían a la perfección la zona, de principio a fin. Se encargaron de llevar la carga y la comida del campamento", reconstruye Guada.

Tesoro encontrado en la Cordillera de los Andes: recuperaron la mochila del andinista fallecido hace 40 años Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

Día 2 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: 15 kilómetros hasta la primera carpa

El domingo 16 de febrero, los expedicionarios completaron una caminata de 15 kilómetros hasta un primer refugio, una carpa que se ha montado para tal fin y para quienes ingresan desde Chile. Más allá de que fueron muchos kilómetros para la primera jornada, les jugó a favor que no había desnivel en el terreno y todo transcurrió con una relativa tranquilidad.

Día 3 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: los 3.100 msnm y la imponencia del paisaje

El lunes 17 de febrero la ruta siguió unos 7 kilómetros más cuesta arriba, hasta llegar a los 3.100 msnm. Allí llegaron hasta un refugio construido de chapas y material más resistente, montado con mayor estabilidad.

Mochila cordillera de los Andes 2.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

"Ya ahí empezás a ver la pared oeste del Tupungato, que hasta entonces no la veías. Y a partir de entonces lo vas viendo todo el tiempo, durante todo el camino", agrega Guada.

Día 4 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: 3.600 msnm y a armar la carpa propia

El martes 18 de febrero, los rescatistas de la mochila alcanzaron los 3.600 msnm, y allí montaron su propia carpa para hacer noche. El camino no lo hicieron por el volcán Tupungato propiamente dicho, sino por una combinación entre la ruta normal para llegar a este hito, aunque más adelante se desviaron para ascender por la pared sur (sitio donde fallecieron los montañistas en 1985 y donde estaba desde entonces la mochila).

Día 5 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: buen tiempo, el Aconcagua a un lado y el Tupungato al otro

El miércoles 19 de febrero, los 9 aventureros retomaron la marcha con destino al siguiente campamento, ubicado a 4.600 msnm.

"Allí ya empieza a pegar fuerte la altura, pero por suerte el tiempo acompañó y no había viento ni hacía frío. Y también ahí te encontrás con un lugar increíble, donde ves toda la Cordillera de los Andes, el Aconcagua y, a la vez, te vas acercando al Tupungato", sigue Guadalupe Vieiro.

Partió la expedición a la Cordillera de los Andes para rescatar la mochila de un hombre que murió hace 40 años 3.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

Día 6 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: momento de decisiones y se separa el grupo

Azul Vieiro, Melina Tupa y Ricardo Funes comenzaron a evidenciar algunas secuelas a raíz de la altura y del cansancio. "Fue el momento de tomar decisiones y de dividirnos", repasa Guadalupe.

El jueves 20 de febrero, Guadalupe, Javier, Gabriela, Gerardo, Juan Martín y Valentina siguieron marcha rumbo a los 5.400 msnm, mientras que Azul, Meli y Ricardo se quedaron en los 4.600 msnm a recuperarse, para luego regresar al refugio de los 3.100 msnm. Allí permanecieron el resto de los días, hasta reencontrarse con sus compañeros cuando regresaban con la mochila.

"Camino a los 5.400 msnm pasamos dos volcanes activos, lo que es el Tupungatito. Había dos lagunas, fumarolas y cráteres. Fue realmente espectacular", sostiene Guada.

Día 7 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: tiempo de descansar y de decidir qué hacer

Estando a 5.400 msnm -a 700 del sitio donde estaba la mochila de Guillermo-, Guada también se encontró a sí misma en la encrucijada. El viernes 21 de febrero lo tomaron para descansar y reponer energías. Porque se acercaba el "Día D".

Guillermo Vieiro rescate mochila cordillera los Andes 5.png Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

“Tuve que tomar la decisión de si seguía o no. La primera noche no dormí nada, un poco por la altura y otro poco por los nervios. Los chicos me explicaron que eso era muy común. Pero yo tenía muy en claro si seguir hasta los 6.000 msnm”, acota la menor de las hermanas Vieiro.

Día 8 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: "¡Bajamos la mochi!"

El sábado 22 de febrero fue el día con mejor tiempo y condiciones, algo que ya habían previsto.

Fue el "Día de pegue", como se le llama en andinismo y escalada al día en que se consigue la meta. Y fue intenso.

"Arrancamos a 4 de la mañana, hicimos 1.300 metros de desnivel y ahí llegamos hasta los 6.000 msnm. Estando ahí, me di cuenta de que no podía más y me quedé en los 6.000 msnm con 'la Tana' (NdA: Valentina Ruggiero). Gabi, Gerardo y Juan fueron hasta la mochila, que estaba a 100 metros y nosotros los estuvimos viendo en todo momento", describe Guadalupe sobre el momento más importante y que daba vida al espíritu de la expedición.

Mochila cordillera de los Andes 4.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

En ese momento la rescataron y retiraron del hielo -teniendo todos los cuidados necesarios- y la llevaron consigo para emprender el descenso.

"Quisimos abrir la mochila con todo el equipo, por lo que empezamos a bajar", completa la menor de las Vieiro.

Día 9 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: se abre la mochila, se descubre el tesoro

El domingo 23 de febrero, Guadalupe, Javier, Gabriela, Gerardo, Juan Martín y Valentina regresaron al refugio donde habían quedado Azul, Melina y Ricardo. Y allí abrieron la mochila, que por entonces ya era -y sigue siendo- la mochila más importante de la historia de la montaña mendocina.

Día 10 del rescate de la mochila en la Cordillera de los Andes: Fin de la aventura y asado para celebrar

El lunes 24 de febrero, ya reunidos los 9, el itinerario los devolvió a San José de Maipo y allí compartieron un asado para celebrar el éxito de la misión. Junto a los expedicionarios, estaba la mochila que Guillermo Vieiro dejó -junto a su vida- cuando bajaba del volcán Tupungato en 1985.

Mochila cordillera de los Andes 5.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

El lunes 25 de febrero los expedicionarios regresaron a Mendoza. Y aquí los esperaba Rodrigo Vieiro (hermano mayor de Guada y Azul) junto a Ulises Vitale. Ambos llevaron una placa conmemorativa de la misión al Cementerio del Andinista en Puente del Inca, donde hay un homenaje a Guillermo.

La pregunta del millón: qué había en el interior de la mochila rescatada tras estar 40 años en la Cordillera de los Andes

Quién mejor que Guadalupe Vieiro para describir qué encontraron en el interior de la mochila de su padre una vez que la recuperaron tras cuatro décadas resguardada entre cielos y nieves eternas

"En febrero del año pasado, cuando Gabriela Cavallaro la logró avistar a lo lejos -pero no puedo bajarla-, otro guía rescató y bajó una cámara de súper 8 con el video de la cumbre en su interior. Ahora, en la mochila, encontramos más rollos de videos. Puntualmente son dos cintas de videos súper 8 y tenemos que ver el estado en que están. Además había una campera, una bolsa de dormir, un termómetro para medir temperatura -muy viejo-, dos o tres piquetas, una cuerda, agua y otros bidoncitos", enumera Guadalupe Vieiro.

Ulises Vitale y Guillermo Vieiro.png Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

¡Gracias totales!

La historia del rescate de la mochila de Guillermo Vieiro conmovió a personas de todo el mundo. "Nos escribió gente que ni conocemos por Instagram y por mail para hablarnos de la historia, ha sido algo realmente muy emotivo", cuenta Guada, ya en suelo mendocino.

"No queremos dejar de agradecerles a Gabriela Cavallaro, a Javier Gutiérrez, a Gerardo Castillo, a Juan Martín Schiappa, a Valentina Ruggiero, a Ricardo Funes, a Melina Tupa, a Ismael Ortega y a Bastian Acevedo. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. El agradecimiento es eterno hacia todas esas personas por tanto amor y cuidado”, concluye Guada.

Partió la expedición a la Cordillera de los Andes para rescatar la mochila de un hombre que murió hace 40 años 4.jpg Emotivo rescate de la mochila que llevaba 40 años en la montaña, fotos y la gran pregunta: qué tenía adentro. foto: Gentileza Guadalupe Vieiro

Los participantes de esta reciente misión están entre los guías y expedicionarios que desde hace ya varios años vienen trabajando y recorriendo el Sendero de Gran Recorrido de los Andes, el proyecto que busca vincular turísticamente toda la Cordillera de los Andes mendocina, desde el Aconcagua y hasta el paso Pehuenche.