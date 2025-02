Cordillera de los Andes: así avanza la emotiva expedición que busca la mochila de un hombre que murió en 1985

"Nos vamos siguiendo día a día, intercambiando mensajes con Guadi, ella tiene un teléfono satelital . Compartimos todo desde acá y yo me encargo de avisarles a las parejas de cada una y a mi mamá , que obviamente está con una angustia extrema y abismal , es todo un shock esta expedición para ella y para todos", resume Rodrigo.

Entre la emoción de recuperar el tesoro de los Andes y el inevitable Déjà vu

Ulises Sila Vítale es uno de los montañeses más queridos y experimentados de Mendoza. Además, fue un gran amigo de Guillermo Vieiro. Juntos hicieron cumbre varias veces en el Aconcagua (6.962 msnm) e, incluso, en una ocasión -en 1978-, hasta pernoctaron en la cumbre del Centinela de Piedra por tres días.

En 1985, tras confirmarse la muerte de Guillermo Vieiro (44) y su compañero Leonardo Rabal (20) mientras descendían de la cumbre del volcán Tupungato (6.570 msnm) por la hostil canaleta Este -nunca antes explorada hasta entonces-, Ulises y Fidel Lucero se encargaron de bajar los cuerpos sin vida.

Guillermo Vieiro y Leo Rabal CNV.png Búsqueda del tesoro: su padre murió hace 40 años en los Andes y dos mujeres vuelven a rescatar la mochila del hombre

Por esto mismo es que el mayor de los hijos de Guillermo visitará a Ulises ni bien pise suelo mendocino.

"Mi mamá está viviendo la expedición de ahora de una manera especial. Ella ya vivió toda una situación cuando papá falleció, porque él estuvo un mes desaparecido antes de que Uli lo encontrara. Por eso para ella todo esto es muy fuerte, obviamente", cuenta el mayor de los hijos del aventurero inmortal.

Cada vez que Rodri consigue comunicarse con Guada, intercambian mensajes para darse fuerza, contención y acompañamiento.

"Estoy siempre tratando de hablar con todos, diciéndoles que no se arriesguen; que si encuentran la mochila, bien. Y si no, que disfruten y vivan esa aventura. Pero que no traten de ninguna manera de llevar a un extremo la búsqueda, porque lo más importante es que vuelvan todos sanos y salvos", resume Rodrigo.

Qué dice la emotiva placa con que inmortalizarán el rescate de la mochila del "Domador del Aconcagua" en los Andes

La frase de una de las notas que Los Andes publicó sobre la expedición fue la elegida por el hijo mayor de Guillermo para inmortalizar en una placa conmemorativa. Y para destacar y reconocer a sus hermanas y los otros expedicionarios que, por estos días, van camino al rescate de la mochila.

Placa expedición cordillera mochila tupungato.jpg Cordillera de los Andes: así avanza la emotiva expedición que busca una mochila perdida hace 40 años. Foto: Gentileza Rodrigo Vieiro.

"Expedición TUPUNGATO En busca del 'tesoro perdido' En febrero del 2024 la mochila del "domador del aconcagua" emergió de entre los hielos y las nieves eternas del Tupungato. El calentamiento global hizo lo suyo para que aquello que estuvo congelado durante cuatro décadas hoy estuviera visible. De esta aventura participaron Azul Vieiro Magaz, Guadalupe Vieiro Magaz, Gabriela Cavallaro, Gerardo Cartillo, Juan Schiappa, Valentina Romero; Melina Tupa, Ricardo Funes, Javier Gutiérrez entre otros Mendoza - Tupungato - 15 de Febrero del 2025"

La conmovedora travesía a los Andes para recuperar la mochila

De todas las pertenencias de Guillermo, esta icónica mochila azul es la única que les queda por recuperar a los hermanos Vieiro Magaz. Por esto mismo es que el viernes 14 de febrero, todos los expedicionarios cruzaron de Mendoza hacia Chile, mientras que el domingo 16 iniciaron la travesía hacia el volcán Tupungato y por el acceso del lado chileno (en la localidad San José del Maipo)

Partió la expedición a la Cordillera de los Andes para rescatar la mochila de un hombre que murió hace 40 años.jpg Partió la expedición a la Cordillera de los Andes para rescatar la mochila de un hombre que murió hace 40 años. Foto: Gentileza Guadalupe Vieiro.

En enero de 1985, Guillermo y su alumno de la Escuela de Centro de Montaña de Tandil, Leonardo Rabal (20) habían partido hacia la cumbre del volcán Tupungato. Cuando iniciaban el descenso, fallecieron, y aunque los cuerpos fueron rescatados, allí quedó la mochila cubierta de nieve estos desde entonces

El avistaje de la mochila en los Andes

La ya popular mochila azul está a 6.100 msnm, enclavada en una zona de glaciares y senderos estrechos desde hace 40 años -donde la dejó Guillermo-. Recién en febrero del año pasado emergió de entre los hielos y las nieves eternas del Tupungato (el calentamiento global hizo lo suyo también).

Fue la guía de montaña Gabriela Cavallaro (quien participa de la actual expedición) quien la vio a lo lejos y mientras comandaba otra misión. Aunque pasó a casi un kilómetro de la mochila, no era un lugar de fácil acceso. Y los tiempos apremiaban.

No obstante, Gabi supo desde el primer instante que esa no era una mochila cualquiera, sino la del legendario Guillermo Vieiro, conocido por todos como "el Domador del Aconcagua".

Gabriela tomó una fotografía -a lo lejos- y luego la compartió con sus colegas y con la familia de Guillermo. Y, desde entonces comenzó la planificación de la travesía para regresar a buscar este "tesoro perdido".

Quién fue Guillermo Vieiro, el "Domador del Aconcagua" y de la Cordillera de los Andes

En enero de 1985, Guillermo Vieiro dejó su vida -literalmente- en su tan amada Cordillera de los Andes. Muy querido en el ambiente de la montaña, a Vieiro se lo apodaba "el Domador del Aconcagua".

Este apodo tenía que ver, entre otras cosas, con que fue el primer -y único- expedicionario en conseguir hacer cumbre en el cerro más alto de América por las 5 vías posibles: la normal -por Mulas-. la del Glaciar de los Polacos, la de la cara oeste, por la pared Sur y por la cara Norte -conocida como Guanacos-.