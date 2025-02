Partió la expedición a la Cordillera de los Andes para rescatar la mochila de un hombre que murió hace 40 años

Junto a c uatro guías de montaña, dos camarógrafos y una documentalista -para registrar todo-, las mujeres se han propuesto llegar a aquel sendero en la zona más hostil del Tupungato y rescatar a mochila que quedó allí tras la muerte de su padre y otro compañero durante una misión en enero de 1985 .

La mochila se encuentra a 6.100 msnm, en un sendero secundario -y más inhóspito que el principal- y fue por aquel filo el que intentaron su expedición Vieiro y su gran compañero y alumno, Leonardo Rabal, en enero de 1985. Ambos miembros de la cordada fallecieron en esta expedición.

"Por esa guía que eligieron nunca se volvió a escalar", contó el guía Juan Martín Schiappa a Los Andes en la previa del inicio de la expedición.

Está previsto que, en el lugar, los 9 expedicionarios permanezcan 10 días. La mayoría de ellos incluirán caminatas de entre 3 y 6 horas, muchos de ellos de aclimatación. Y la idea es que entre el séptimo y el octavo día alcancen el sitio exacto donde aún yace la mochila (la misma que lleva cuatro décadas en el lugar).

El momento en que avistaron la mochila en los Andes

Si bien este objeto (un tesoro para los Vieiro) quedó en esa zona de glaciares y senderos estrechos en 1985, recién en febrero del año pasado la mochila de Guillermo emergió de entre los hielos y las nieves eternas del Tupungato (el calentamiento global hizo lo suyo para que aquello que estuvo congelado durante cuatro décadas hoy estuviera visible). Y fue la guía de montaña Gabriela Cavallaro -quien participa de la actual expedición- quien la vio a lo lejos.

En aquel momento, Gabriela comandaba otra misión para la que la habían contratado. Y aunque pasó a casi un kilómetro de la mochila, no era un lugar de fácil acceso. Y los tiempos apremiaban para cumplir con el trabajo que le habían encomendado. No obstante, Gabi supo desde el comienzo que esa no era una mochila cualquiera, sino la del legendario Guillermo Vieiro, conocido por todos como "el Domador del Aconcagua".

La guía de montaña tomó una fotografía -a lo lejos- y luego la compartió con sus colegas y con la familia de Guillermo.

"La noticia de la aparición de la mochila nos hizo reconectar con mucha gente, amigos de la montaña de mi viejo, gente que ni conocíamos y que había estado en esa expedición y en otras con él", contó Guadalupe Vieiro, hija menor de Guillermo y quien tenía apenas 9 meses cuando falleció su papá.

"Lo conocí, aunque no tengo ningún recuerdo de él. Pero fui conociéndolo más y más a través de relatos de otros amigos y personas que lo conocieron. Además, como era muy conocido, tengo muchos recortes de diarios y revistas", repasó Guada, quien, además, heredó de su padre el amor por la montaña.

La emoción del hallazgo fue tal que la idea de regresar a buscar este "tesoro perdido" comenzó a tomar forma. De hecho, intentaron fijar dos fechas previas a la expedición que está en marcha ahora -abril y noviembre del año pasado-, pero las condiciones climáticas en los Andes no ayudaron.

"Desde el año pasado estamos hablando y organizando para venir, por momentos nos ganaba la ansiedad. Pero teníamos que ver cuándo podíamos, nosotros, los guías, y ello sumado a que las condiciones acompañaran en la montaña. Después de todo, ¡la mochila no se va a ir a ningún lado!", siguió Guadalupe horas antes de partir.

"Si tuviese que hablar de sensaciones, lo que predomina es la emoción, la alegría de poder recuperar sus últimas pertenencias y de volver a conectar con papá a través de sus objetos. Es una montaña rusa de emociones", concluyó Guada.

Quién fue el "Domador del Aconcagua", muy querido en la Cordillera de los Andes

El ingeniero Guillermo Vieiro tenía 44 años aquel día de enero de 1985 en que dejó su vida -literalmente- en su tan amada Cordillera de los Andes. Muy querido en el ambiente de la montaña, a Vieiro se lo apodaba "el Domador del Aconcagua".

Este apodo tenía que ver con que fue el primer -y único- expedicionario en conseguir hacer cumbre en el cerro más alto de América por las 5 vías posibles: la normal -por Mulas-. la del Glaciar de los Polacos, la de la cara oeste, por la pared Sur y por la cara Norte -conocida como Guanacos-.

Guillermo se desempeñaba como profesor en la Escuela de Centro de Montaña de Tandil y en aquella misión trunca al Tupungato había partido junto a uno de sus más queridos alumnos y pupilos de este establecimiento, Leonardo Rabal (20). Su objetivo era el volcán Tupungato, y eligieron una vía más hostil y que no era la tradicional.

El "Domador del Aconcagua" tuvo tres hijos. Rodrigo (47), el mayor, Azul (44, hoy tiene la misma edad que tenía su padre cuando falleció) y Guadalupe (40). La idea inicial era que los tres regresaran a buscar la mochila de su padre, aunque por cuestiones organizativas y de disponibilidad, fue muy difícil de consensuar.

La hermana de Leo Rabanal, Valeria, también fue parte de toda la organización y los preparativos de la misión.