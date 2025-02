Cruce de los Andes: una aventura única que revive desde Tunuyán

El cruce de los Andes no es un simple ascenso en montaña. Los ascensos tienen una cima, un punto final donde la meta se alcanza. El cruce es una transición, un pasaje que deja huella indeleble en quienes lo atraviesan. “Vos me preguntas cuándo empezó el cruce, y yo te respondo que empezó el día que lo soñé, y no termina nunca, porque es una realidad que quedará conmigo por siempre”, confiesa Santiago, un integrante de la expedición.