Bárbara Pérez, la influencer que conquista el mundo con su pasión por el snowboard y el surf

Si bien esta vez no tenía trabajos pactados en la provincia, aceptó la invitación de amigos y no dudó en hacer la valija para volver a Mendoza , un destino que siempre le atrajo por su infancia en Las Leñas y sus comienzos como modelo e influencer.

" Mendoza tiene mi corazón de toda la vida . A mis papás les encanta la nieve y de chiquita nos llevaban a Chapelco . Más o menos cuando tenía 9 o 10 años empecé a venir a Las Leñas , donde hice muchos amigos. La cultura, la montaña, la gente… me encanta todo de Mendoza. Así que vengo muy seguido, no es raro que esté por acá. De hecho, vine el mes pasado", contó con entusiasmo apenas comenzamos la nota.

En Mendoza, Barbie descubrió su pasión por el snowboard y las cámaras

Barbie descubrió su amor por el snowboard a los 11 años, en las pistas de Chapelco y Las Leñas, un destino que repitió por muchos años. Fue precisamente en Mendoza donde comenzó a trabajar en televisión para Winter Channel, un canal muy popular entre los amantes de los deportes de nieve, y fue una experiencia que le abrió las puertas al mundo de los medios y le permitió descubrir su carisma frente a las cámaras.

"Mi primera experiencia en tele fue en Las Leñas, la primera vez que me pusieron así una cámara tan grande me quedé tiesa", contó entre risas sobre este trabajo en 2016 en el que era panelista, entrevistaba famosos o desde una aerosilla relataba el clima. "Me habían llamado más por ser una modelo que hace deporte", confesó.

Luego, con Snapchat e Instagram poco a poco fue haciéndose más conocida, comenzó a aumentar el número de seguidores, lo que le permitió combinar su pasión por el deporte con el rol de influencer, creando contenido que inspira a otros a conectar con la naturaleza y superar sus propios límites.

Ante la pregunta de si vive del deporte, de las redes o del modelaje, explicó que de una fusión de todo. Además, ella es publicista y, si bien no trabaja específicamente de lo que estudió, aplica todo lo que aprendió en su propia marca "Bárbara Pérez".

"Empecé como modelo a los 14 años con la agencia Piñeiro, hasta que me adentré en el mundo de Instagram, donde pude mostrar mi personalidad. Todo bien con ser modelo, me va bien y me divierte, pero me gusta que me llamen por ser Barbie, porque tengo algo de contenido en la cabeza o algo divertido que mostrar, te inspiro a viajar... o lo que sea, y con Instagram puede lograr eso", reflexionó al respecto.

La vida nómade de Bárbara Pérez en tres países: Indonesia, Estados Unidos y Argentina

Barbie hizo un viaje que le cambió la vida a los 18 años, un work and travel (una experiencia de viaje combinado con trabajo destinado a jóvenes) a Colorado donde trabajó de moza durante seis meses y con el dinero que ganó se compró su primera tabla de snowboard y el equipo para hacer este deporte de manera más profesional.

El surf llegó a su vida para quedarse hace solo unos años atrás, es por eso que decidió instalarse en Bali, donde tiene su casa. Sin embargo, en temporada viaja a Colorado para seguir con su deporte de siempre y, cada vez que puede, regresa a la Argentina para conectar con su gente y por compromisos laborales que tiene pactado con marcas.

Sus viajes, experiencias y su rutina, todo lo comparte en las redes. Además, trabaja con marcas reconocidas a nivel internacional que la buscan precisamente por su perfil.

Es que en sus redes está claro, ella es la Barbie aventurera que vive al extremo. "Hablando más espiritualmente, creo que todas las cosas que hago en mi vida me gusta que sean al extremo. Si me río o si lloro es al extremo, mi personalidad es muy extremista", explicó sobre cómo decidió vivir su vida.

Con su estilo de vida nómada, al vivir entre tres países con culturas completamente diferentes, Barbie demuestra que se puede construir una vida y una carrera profesional fiel a los propios valores y deseos, combinando trabajo y pasión. Si bien ella resalta que no es fácil, porque los afectos o los miedos siempre "tiran", nada es imposible.