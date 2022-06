La Ciudad de Buenos Aires presentó su Mapa de Violencia de Género 2021

En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, el Gobierno de Buenos Aires Ciudad, presentó en una conferencia de prensa el Mapa de violencia 2021 y el primer sistema en el país de caso único de víctimas de violencia de género. El objetivo es conocer mejor a las víctimas y los agresores para orientar las políticas públicas de atención, prevención y concientización en el territorio.

El Mapa constituye una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información que ingresa por los diferentes canales que administra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la información de cada una de las vías de ingreso está ordenada por comuna, género, franja etaria, nacionalidad, jurisdicción de la Justicia que solicita la medida de protección, vínculo con el agresor y modalidad. El Mapa constituye una herramienta para orientar las políticas públicas de atención, prevención y concientización en el territorio, y brinda un diagnóstico concreto sobre la problemática.

(De izq a dcha) Mariana Di Palma, Directora General de Violencia de Género; Marcelo Dalessandro, Ministro de Justicia y Seguridad; Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros; Marisa Bircher, Secretaria para la Igualdad de Género del GCBA; y Carolina Barone, Directora General de la Mujer.

Participaron del evento el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en acompañamiento de Felipe Miguel, Jefe de Gabinete y la Secretaría para la Igualdad de Género.

La presentación del Mapa de violencia

“Contar con datos, mediciones y estrategias concretas es muy importante para enfrentar la violencia familiar y de género. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso, creamos un mapa de violencias y un sistema único de casos de violencia pionero en el país, que nos va a permitir contar con información sistematizada para actuar más rápido ante cualquier situación de violencia y colaborar con la Justicia”, afirmó Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.

La creación del Sistema de Caso Único se realiza gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Pone al servicio del Poder Judicial la información integrada de las víctimas, como así también de sus agresores, generando un canal de comunicación ágil y novedoso en el país. Se crea a partir de los datos sistematizados que surgen del Mapa de violencia y será el primero en el país en funcionar de manera operativa y unificar los datos de las víctimas para así tener identificados los perfiles para un posterior seguimiento de los casos y políticas a implementar.

D’Alessandro explicó que “ante todo hay que tener los datos y para ello trabajamos en un Mapa de Violencia de Género, al que le sumamos el Caso Único, que nos facilita abordar hechos, porque cuando mirábamos hacia atrás había un montón de alertas, de denuncias, distribuidas en distintas fiscalías y juzgados, con diferentes medidas de protección y no era eficiente la respuesta. Con el Caso Único tenemos todos los datos para darle una respuesta a la víctima”.

El ministro reveló que “en 2021 hubo más de 50 mil llamadas al 911 pero el dato fue que se transformaron en denuncias más de 14 mil. Es que hay un gran número de vecinos, familiares y hasta la propia víctima que llaman pero luego, no llegan a ser denuncias. Hoy, este Mapa nos da alertas tempranas para dar una respuesta necesaria del Estado ante víctimas, aún aquellas que no realizan denuncia”

El diagnóstico 2021 de Buenos Aires Ciudad sobre las víctimas de violencia de género y los agresores.

“Es sabido que la falta de autonomía económica provoca que muchas mujeres no puedan cortar relaciones violentas. La dependencia económica con respecto a la pareja implica que soporten situaciones de humillación, de violencia física, económica, patrimonial, psicológica, entre otras. Salir de una situación no es fácil por eso nuestro rol desde el Estado no solo es escuchar sino generar políticas públicas tendientes a eliminar la violencia por motivos de género”, dijo Marisa Bircher, Secretaria para la Igualdad de Género.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con dispositivos de atención a víctimas de violencia por motivos de género, con la finalidad de brindar asistencia, información y acompañamiento a las mujeres que sufren violencia. Entre ellos, están los Centros Integrales de la Mujer, existentes en cada una de las comunas para brindar asistencia y asesoramiento; el Plan de abordaje territorial en Barrios Populares que son dispositivos que llevan adelante intervenciones para la prevención, orientación y seguimiento de casos de violencia de género en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el servicio de la línea 144, las 24 horas, los 365 días del año y las Unidades policiales de género.

“Las comunas 1, 4, 7 y 8 son las que reciben más alertas. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat está implementando desde hace 8 meses un plan de abordaje interdisciplinario directamente en el territorio para tomar denuncias y brindar asistencia inmediata”, afirmó Carolina Barone, Directora General de la Mujer.

Con estas iniciativas, desde el Gobierno de la Ciudad reafirmamos el trabajo realizado con los lineamientos legales y las recomendaciones que vienen haciendo los distintos organismos internacionales, en relación al abordaje que debe hacer el Estado en los casos de violencia por motivos de género y en particular, en la recopilación, análisis y publicación de datos a fin de promover políticas públicas.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.