Juana Viale se emocionó en la despedida de La Noche de Mirtha: “el destino me hará saber qué es lo que viene”

Juana Viale se emocionó en la despedida de La Noche de Mirtha después de haber sido sorprendida al aire por su producción con un clip que repasó todo su año y no logró contener las lágrimas.

Según informó TN, el momento emotivo lo comienza Mónica, su asistente, cuando le alcanza un ramo de flores y le muestra que papel tiene que leer. La nieta de Mirtha Legrand lanzó una mirada detrás de cámara y aseguró: “Es que ya lloro sin saber qué es”.

Con la mirada de sus invitados: Verónica Llinás, Luciano Cáceres, Mariano Caprarola y Nicolás Stupenengo, comenzó a leer con la voz entrecortada: “Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era y es la voluntad de tu abuela”.

Mariano Caprarola, Luciano Cáceres, Juana Viale, Verónica Llinás y Nicolás Stupenengo.

“Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Qué lindos son los ladridos, usted está cabalgando”, concluíaa el mensaje enviado por Nacho, Diego y todo StoryLab, la productora del hermano de Viale.

Las palabras de Juana Viale sobre el final de otro año en el programa de Mirtha Legrand

“Uno es un protagonista o un participante más. Nada de esto puede ser sin los invitados, sin la producción...” y, como toda conductora, Juana Viale comenzó nombrando uno por uno a su equipo de trabajo con el que pudo realizar estos dos años de programa en pandemia.

“La gente más joven que uno, con más años de trayectoria, que siempre me están enseñando a hacer esto que ni idea. Yo caí acá, como dicen, por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, añadió la actriz.

“Nos es difícil coordinar agenda y hay veces que han hecho locuras para estar acá. Estoy eternamente agradecida”, continuó Juana reconociendo a todos los invitados que pasaron tanto por su mesa de la noche como por su almuerzo los días domingo.

“Respeto a todo el mundo, respeto que se vengan acá y puedan decir lo que quieran”, resaltó. “Termina este ciclo hermoso que movió mucho. ¿Qué va a pasar el año que viene? No lo sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, concluyó de forma simpática antes de avisar que volverá este verano con una temporada de teatro en Uruguay, con la obra denominada “El Ardor”.