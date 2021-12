¿Cuántos años tiene Mirtha Legrand y cuál es su récord mundial?

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas una de las mujeres más importantes de la televisión argentina. Muchos extrañan verla en la pantalla chica, y por ello el próximo sábado 18 de diciembre la diva regresará a conducir a uno de sus dos programas, “La noche de Mirtha”.

“No se puede imaginar el programón que tenemos. Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. Y yo en la silla del costado, feliz”, comentó su nieta, Juana Viale, en la emisión del fin de semana pasado.

Previamente, durante su paso por la gala de los Personajes del Año, la Chiqui había bromeado: “Estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa, pero en la marcha me iré acordando de todo”.

Juana se despide de su rol como conductora y da paso al regreso de Mirtha Legrand.

El récord mundial de Mirtha Legrand

Aunque en los últimos dos años de pandemia Mirtha Legrand no puedo estar al frente de sus ciclos televisivos (salvo algunas emisiones especiales), no se puede negar que tiene en su haber un récord mundial muy importante.

En 2018, la diva de los almuerzos era la presentadora en actividad de mayor edad en el mundo, mientras que su programa “Almorzando con Mirtha Legrand” era (y es) el más antiguo al aire y conducido por la misma persona.

El histórico ciclo comenzó el 3 de junio de 1968 y hasta la fecha son 53 años, aunque no de manera ininterrumpida ni en el mismo canal.

Almorzando con Mirtha Legrand

Cuántos años tiene Mirtha Legrand

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe. Es decir, la Chiqui tiene nada menos que 94 años.

Su hermana gemela, la querida actriz Silvia “Goldy” Legrand, murió el 1 de mayo de 2020 mientras dormía la siesta en su casa de Martínez. Un año antes, el 17 de agosto de 2019, había fallecido su hermano mayor, José Martínez Suárez.

¿Por qué Mirtha Legrand no fue al entierro de su hermano?