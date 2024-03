Increíble error médico: fue a operarse de la vesícula y le hicieron una vasectomía

En un hecho insólito, un hombre de 41 años, identificado como Jorge Base, denunció ser víctima de mala praxis en un hospital público de Córdoba. El hombre había acudido al Hospital Provincial Florencio Díaz para operarse de la vesícula, pero le realizaron una vasectomía irreversible.

Un asombroso incidente tuvo lugar en un hospital público de Córdoba y se ha vuelto viral. Un hombre de 41 años denunció ser víctima de una grave negligencia médica, ya que acudió al centro de salud para someterse a una operación de vesícula y, en cambio, le practicaron una vasectomía. La víctima, identificada como Jorge Base, relató que el hecho ocurrió en el Hospital Provincial Florencio Díaz, donde los médicos le informaron que el procedimiento es irreversible.

“Estoy indignado y desamparado porque lo que hicieron ya está hecho, sin posibilidad de retorno. Se me ocurren muchas preguntas sobre cómo pueden cometer una negligencia tan grande, un error de semejante magnitud”, expresó Base en una entrevista con Telefe noticias. Además, afirmó: “No busco culpables, solo una solución, pero me dicen que me conforme, que ya está”.

La víctima reveló que le arrebataron uno de sus deseos más profundos, ya que, aunque es padre de dos varones, anhelaba tener una hija con su pareja. Ahora, la única opción que le queda para ampliar su familia es recurrir a la inseminación artificial.

Los médicos le explicaron que, si intentara someterse a una cirugía para revertir el procedimiento, las posibilidades de éxito serían mínimas debido a su edad y al tamaño del conducto. “Me informaron que, dadas mis circunstancias, ya no sería factible”, lamentó.

Después de recibir la devastadora noticia, Base tuvo que someterse a otra intervención para solucionar el problema de su vesícula. Al parecer, hubo una confusión en la orden médica.

“Me dijeron que, en el momento de la operación, el quirófano no estaba preparado para procedimientos de vesícula, sino para lo que me realizaron a mí, esto sucedió el miércoles”, comentó. Y agregó: “Me enteré de todo cuando la médica vino a revisar el resultado y se dio cuenta de la situación. Es extraño, ya que en mi expediente estaba claro que era para la vesícula; solo tenían que leerlo, no era tan complicado”.

