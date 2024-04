Murió la famosa cantante “Muñequita Milly” tras someterse a una liposucción: el médico está prófugo

La música folclórica peruana está de luto tras la trágica muerte de la joven cantante “Muñequita Milly” a los 23 años de edad, luego de someterse a una liposucción en Perú. El cirujano Víctor Fong fue acusado de homicidio culposo por negligencia médica.

La artista, cuyo nombre real era Flor Sheiza Quispe Sucapuca, falleció a causa de una infección derivada de la cirugía estética, que habría perforado su estómago. Así lo indica la demanda realizada por la familia de la cantante ante las autoridades.

La necropsia realizada indica: múltiples laceraciones intestinales y peritonitis, que es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales.

Según informó un medio local, Muñequita Milly fue intervenida por el doctor Fong en la clínica Santa Catalina el día 27 de marzo. Sin embargo, días posteriores la joven presentó fuertes dolores estomacales y asistió al médico.

Las enfermeras le dijeron que “los dolores eran parte del proceso postoperatorio”, manifestó su familia.

Ante el empeoramiento de su estado, la internaron y fue sometida a una segunda operación el 1 de abril, quedando inconsciente. De esta manera, la trasladaron a otro hospital, donde lamentablemente falleció el 3 de abril.

El médico Víctor Fong, conocido por otras intervenciones a artistas y casos previos de negligencia médica, se encuentra en el centro de la polémica.

Según informes de medios peruanos, el doctor fue visto por última vez huyendo del hospital con una gorra, aunque las autoridades aún no han confirmado su paradero. La investigación sobre este trágico incidente continúa en curso.

El Ministerio de Cultura de Perú dedicó una sentidas palabras a la cantante tras su fallecimiento a través de X (antes Twitter).

🕊️ Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, mejor conocida como 'Muñequita Milly', destacada cantante y artista folclórica natural de Puno. Desde el Ministerio de Cultura enviamos nuestras condolencias a sus familiares, seguidores y amigos. pic.twitter.com/RMwVvAJPOZ — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) April 3, 2024

El trágico suceso conmocionó al país sudamericano, donde “Muñequita Milly” era una figura muy querida en el ámbito musical. Ella consolidó su carrera artística dentro de la música andina, en la que disfrutó de popularidad desde los años 2010 hasta su abrupta muerte.

Quién era la cantante “Muñequita Milly”

Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida artísticamente como “Muñequita Milly”, dejó atrás una prometedora carrera en la música. La artista inició su carrera en el mundo del espectáculo a los 5 años. Su padre la inscribió en un concurso musical, donde cantó la canción “No me caso”, de Fresialinda.

Con el paso del tiempo, la joven comenzó a ganar popularidad en el país. Su familia le brindó todo el apoyo que necesitaba para lograr ser una estrella. Incluso, su padre se convirtió en su manager y su hermano era parte de su banda.

“Es el cerebro detrás de mis éxitos”, expresó la cantante refiriendosé a su hermano, ya que él era el autor de canciones exitosas de Muñequita Milly.

Estaba casada con Wilfredo Quispe Gaspar y juntos tenían un hijo pequeño. “Mi hijo está aquí en Lima. No lo va a ver crecer, él no va a ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”, expresó el hombre en la televisión local.