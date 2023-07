Idas y vueltas por la crisis en pediatría: médicos denuncian fuga de profesionales y el gobierno les contesta

Pediatras de la provincia reclaman al gobierno de Mendoza por las condiciones en que se da la atención a niños y adolescentes. Con esto hacen referencia a una serie de circunstancias como la condiciones laborales, el aspecto salarial y la crisis que atraviesa el sector por escasez de médicos que conlleva una sobreexigencia para quienes trabajan dentro del sistema.

Profesionales pertencientes a Ampros, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, expresaron una denuncia por “abandono y desprotección de niños y adolescentes por parte del gobierno”.

Lo hicieron en el marco de una conferencia de prensa realizada esta mañana a las 8.30 en la explanada del hospital Humberto Notti.

Desde la organización resaltaron que este sector de los profesionales se encuentra en una “gravísima situación”.

Reclamo de pediatras frente al hospital Notti

Claudia Iturbe, la secretaria general, sostuvo que la fuga del talento humano se produce a diario, ante la falta de políticas sanitarias que les permitan radicarse y desempeñar tareas en condiciones dignas en Mendoza. “Las opciones que tienen tanto en otras provincias como en el extranjero, sobre todo, son cada vez más tentadoras, es lo que hay que decirle a la ministra Ana María Nadal”.

“Esta mañana en el hospital Notti, los profesionales de la salud salieron a la prensa a decir que se está abandonando la niñez de Mendoza, porque están restringiendo la salud pública y hay mucha demanda insatisfecha sin poder cubrirla debido a la falta de recursos humanos, que el Ejecutivo está perdiendo talento humano diariamente”, refirió.

Dijo que en la provincia se han perdido los 3 neurocirujanos infantiles que había en el Notti, está perdiendo cirujanos infantiles, está perdiendo odontopediatras y psiquiatras.

Uno de los problemas son las largas jornadas laborales. Iturbe sostuvo que la fuga se produce ante la falta de políticas sanitarias que permitan a estos especialistas, radicarse y desempeñar tareas en condiciones dignas en Mendoza.

“En su consultorio particular incluso, pueden ejercer su profesión sin malos tratos, ni colapso del sistema. El problema que denunciamos es qué hará el Ejecutivo con los niños, niñas y adolescentes de Mendoza. Dónde serán atendidos. En este momento, los profesionales de la periferia son quienes reciben los controles de niños sanos; pero estos pediatras son explotados y abusados porque atienden hasta 300 niños en un día”, aseguró.

“Por otra parte, pediatras del Notti aseveran que están atendiendo códigos verdes, porque no hay recurso humano ni en hospitales más chicos, ni en centros de la periferia; los cuales en un futuro cercano, serán cáscaras vacías, refaccionados como el caso de la Maternidad del Hospital Lagomaggiore, pero sin profesionales”, añadió Daniel Jiménez, médico pediatra y secretario Adjunto de Ampros.

Contexto complejo

La respuesta ante el reclamo llegó en la voz de la Ministra de Salud, Ana María Nadal, quien comentó en una nota con radio Nihuil: “Espero que esto no sean sólo presiones para lograr una mejora salarial. El gremio debería estar a la altura buscando soluciones de alarma y no generando alarma”.

“No ha habido acciones de recursos humanos (...) más enfocadas a la pediatría que en esta gestión”, defendió.

Lo cierto es que la situación se da en un escenario complejo. Por un lado las negociaciones paritarias siempre “dolorosas” con el gremio que han vuelto a abrirse en pocos meses debido a la necesidad de actualización por la avanzada de la inflación. En este marco, no sólo no se ha logrado acuerdo tras las reuniones mantenidas sino que además, el sindicato ya ha anunciado medidas de fuerza.

Por otra parte, una situación de crisis en recursos humanos que complejiza la respuesta en la atención, en tanto la cantidad de médicos pediatras son insuficientes en la provincia y no logran cubrirse los cargos.

Sobre este último asunto Nadal lo atribuyó a “un contexto nacional económico que atraviesa a todas las profesiones y sanitariamente particular que es que hay menos aspirantes y médicos que se deciden por especialidades como clínica médica y pediatría”. Efectivamente, cargos y residencia quedan sin cubrir, aunque a esto hay que agregar algo que ya se ha advertido en diversas ocasiones: muchos pediatras deciden abandonar el sistema de salud local para emigrar a otras provincias o países donde reciben mejor remuneración.

Reclamo de padiatras

Sobre esta situación, Iturbe expresó: “Eso estamos denunciando, son años y años de pérdidas muy difíciles de recuperar y que no vemos ni avizoramos una política de salud que favorezca y no es como dice la Ministra, que solo es una cuestión salarial, yo creo que va, ojalá fuera solo salarial, esto va mucho más allá, creo que van a tener que armar algo mucho más estructural en cuanto a la formación de los profesionales, en cuanto a dar una política de vivienda para que se establezcan acá, en cuanto a pagar viáticos para que puedan viajar a los alrededores y ganen diferentes si trabajan en San Martín o trabajan en el centro. Hay que armar toda una política de salud que retenga, contenga a los profesionales porque la verdad que en este momento la pérdida es una catástrofe”.

Además detalló: “En San Rafael no hay Guardia privada pediatría, por lo que el Schestakow está explotado. Hay dos pediatras en una guardia para todo el departamento. En el Valle de Uco y otros oasis la situación es gravísima ya que nadie quiere viajar 40 o 50 kilómetros por esas sumas. Es muy difícil retenerlos. Quienes se están yendo, lo hacen porque con una guardia en Chile hacen una diferencia salarial importantísima”.

En tanto dijo que en el Notti de cinco especialistas en Neurocirugía Infantil, se fueron tres. “Quedaron dos residentes excelentemente formados. Hay una sola gastroenteróloga y no hay turnos en Salud Mental hasta el próximo año. Hay 29 terapistas tanto para el sector privado como estatal y no hay residentes. ¿Qué vamos a hacer?”, concluyó.

Al respecto, el gobierno de la provincia anunció la semana pasada que desde esta, se abrirá el 5to llamado a concurso de ingreso a la carrera médica en Mendoza. De los 44 cargos que se ofrecen, 23 son con especialidad en Pediatría.

Este llamado, desde el punto de vista de la ministra de Salud Ana María Nadal, es importante en el marco de la política de recursos humanos que se viene trabajando y “que se ha remarcado en esta gestión”, teniendo en cuenta el contexto económico y la formación de recursos. “Queremos fidelizar a los pediatras que hemos formado y que hemos capacitado”, apuntó la funcionaria. Ocurre luego de haber aceptado hace una semanas que los médicos emigran también del sistema público.

Para ello se implementó una síntesis en el proceso de formación que dura menos años, pero que mantiene la calidad (hay 6 postulantes para esta residencia actualmente). A este proceso de formación se suma la posibilidad del ingreso a planta y una mejor remuneración a partir de la mayor dedicación.

Para la ministra, la medida redunda en un impacto sanitario importante en el cuidado de niños.

La negociación

Respecto de la negociación salarial, volvieron a hacer hincapié en que por el rol que ocupan y los atrasos en las mejoras, se trata de trabajadores que necesitan tener una propuesta diferencial.

“No pueden llevar una propuesta igual que para el resto de los trabajadores; debe ser diferencial, superadora, que contenga a los profesionales desde lo salarial. Deben llevar las Mayores Dedicaciones y terminar con la precarización laboral, como es el caso de la cantidad de pediatras que aún tienen prestaciones”, dijo Jiménez.

“Las mejoras deben extenderse a una política habitacional, de radicación, pago de viáticos; ya que los profesionales pagan el combustible y viajan en su propio vehículo. Nadie quiere irse de su provincia y dejar a su familia, pero hoy no es una opción”, agregó.

“Cuando del otro lado hay una persona que a todo dice que no, como es el caso de Ana María Nadal, a pesar de que dijo que se sentó con nosotros a reconocer la residencia para la clase, a los profesionales no se las pagaron. Hay profesionales a quienes les está alcanzando la ley de tope salarial. “Entonces mes a mes, esto va a ir complicándose. Cuando no se gestiona… Nos fuimos el viernes porque no constituyeron la mesa, no llevaron las Mayores Dedicaciones. Veremos qué ocurre hoy”, sostuvo.