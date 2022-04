Habló el padre que amenazó a un chico que le hacía bullying a su hija: “Me cansé de hablar con la directora y con la madre”

Habló el padre que había amenazado a un adolescente que le hacía bullying a su hija en la escuela. El hombre, cuyo audio se volvió viral y generó un debate en las redes sociales, dijo que se había cansado de hablar con las autoridades del colegio.

Todo empezó el viernes cuando se conoció el violento audio. “Mirá, me importa un carajo que tengas 13 años. El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, te voy a sacar la cabeza. Te voy a sacar los ojos, los voy a poner en un plato y te voy a obligar a comerlos, la próxima vez que cargues a mi hija”, dijo el hombre.

Los chicos son alumnos del Colegio Euskal Echea de Llavallol, en Buenos Aires. Leonardo explicó que su hija tiene un implante coclear y que por tal motivo sufre bullying.

Este lunes, en diálogo con Mediodía Noticias de El Trece, Leonardo habló del episodio. “Me arrepiento de haberlo asustado tanto pero no me arrepiento en el sentido de que lo hice para que deje de hacer llorar a mi hija”, dijo.

“Yo a mi hija mandé desde un maternal, al mismo colegio, para que siga con sus compañeros hasta el quinto año. Para que conozcan su problema y la cuiden en vez de cargarla”, dijo.

El hombre, que estaba claramente afectado por la situación de su hija, dijo que en la adolescencia habían empezado a cargar a su hija y que cada vez era peor. Dijo que la chica era “desplazada en los cumpleaños” y no le hablan porque tienen que repetirle las cosas.

Además, dijo que se había cansado de hablar con la directora de la escuela y que no había tenido respuesta. “Primero llamé a la madre y la madre ¿sabes que me contestó? que son problemas de chicos, que se arreglen en el colegio, que son boludeces, porque ella no tiene un hijo con problemas. Para mi hija no es una boludez”, dijo.

“Yo preferí asustar al chico. Primero hablé con la madre, hablé con la directora para hacer las cosas bien como una persona normal. Y esto siguió cada vez peor”, explicó.

No obstante, el hombre dijo que le encantaría que el chico vuelva al colegio, que hable con su hija y le pida disculpas. “Que mi hija me llame y me diga ´Me habló mi compañero y me dijo que no me va a cargar más ´”, manifestó.

Bullying y amenaza de muerte

