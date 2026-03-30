30 de marzo de 2026 - 21:23

Conmoción en Tupungato: intentó eliminar chinches con fuego y terminó incendiando su casa

La casa era de material cocido y con techo de palos, cañas y nylon. Esto facilitó la rápida expansión del fuego y provocó daños totales.

Ocurrió en Tupungato.

Ocurrió en Tupungato.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un intentó por eliminar chinches dentro de una casa terminó en un grave incendio que provocó pérdidas totales en Tupungato. El hecho, que aún genera conmoción, ocurrió cuando una familia realizaba una quema dentro de la vivienda y, por motivos que aún se investigan, el fuego se salió de control.

Leé además

La Copa Desafío fue todo un éxito en el Valle de Uco.

Copa Desafío: El Valle de Uco fue una fiesta
Detienen a un adolescente que circulaba con objetos robados en Tupungato.

Cayó un ladrón en Tupungato con curiosos objetos robados: tenía un consolador y una corneta, entre otras cosas

Según las primeras informaciónes, una posible fuga de gas habría generado una explosión que facilitó la rápida propagación de las llamas por toda la casa, que estaba construida con materiales altamente inflamables.

Una casa con techo de palos, cañas y nylon

De acuerdo a lo informado por El Cuco Digital, la familia se encontraba realizando una quema en el interior de la propiedad con el objetivo de combatir la plaga de bichos, cuando en un momento determinado se produjo la explosión que desató el incendio. En pocos minutos, el fuego avanzó por toda la estructura.

Tras varios llamados al 911, personal de Bomberos, efectivos policiales y equipos de Defensa Civil se trasladaron al lugar y se encontraron con la vivienda completamente envuelta en llamas. El inmueble, de material cocido y con techo de palos, cañas y nylon, facilitó la rápida expansión del fuego.

Aunque el operativo logró controlar el incendio, los daños fueron totales y la propiedad quedó destruida.

Por su parte, la Oficina Fiscal dispuso la intervención del ayudante fiscal de turno, quien ordenó la realización de pericias para establecer con precisión las causas del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos, Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

Hay 10.000 conflictos por despidos por año en Mendoza: la Oficina de Conciliación Laboral se moderniza

“Junior” y “Pantriste”: dos nombres ligados a tragedias escolares en el país.

Violencia en la escuela: las historias de "Junior" y "Pantriste" que marcaron a la Argentina

cirugia robotica en aconcagua radio: los beneficios de una tecnologia sofisticada

Cirugía robótica en Aconcagua Radio: los beneficios de una tecnología sofisticada