Violencia en la escuela: las historias de "Junior" y "Pantriste" que marcaron a la Argentina

El reciente ataque ocurrido en una escuela de Santa Fe reavivó el recuerdo de dos de los episodios más impactantes de violencia escolar en la Argentina : la masacre de Carmen de Patagones y el caso de Rafael Calzada, protagonizados por los conocidos como “Junior” y “Pantriste”.

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El 4 de agosto de 2000 , Javier Romero , de 19 años, protagonizó un tiroteo a la salida de un colegio en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

Según se reconstruyó, el joven reaccionó luego de que un estudiante lo llamara “Pantriste” . En ese momento, extrajo un revólver calibre .22 y efectuó tres disparos hacia la entrada del establecimiento.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Mauricio Ariel Salvador, de 16 años , quien falleció tras permanecer internado. Otro disparo rozó a Gabriel Alfredo Ferrari, de 18 años.

Durante el ataque, Romero habría gritado: “¡Ahora me van a respetar! ¡Los voy a hacer mierda!” . Fue detenido cinco horas después del hecho. En 2003, la Justicia lo declaró inimputable por razones de salud mental, y en 2018 recibió el alta.

“Junior” y la masacre de Carmen de Patagones

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Solich, conocido como “Junior”, de 15 años, llevó adelante el ataque más grave registrado en una escuela argentina.

El hecho ocurrió en la Escuela de Enseñanza Media N°202 “Islas Malvinas”, en Carmen de Patagones. Allí el adolescente abrió fuego con una pistola Browning calibre 9 milímetros.

"Junior": la masacre de Carmen de Patagones "Junior": la masacre de Carmen de Patagones. web

Como consecuencia, murieron tres estudiantes: Federico Ponce (15), Evangelina Miranda (16) y Sandra Núñez (16). Además, otras cinco personas resultaron heridas.

El agresor fue declarado inimputable por su estado de salud mental. En paralelo, su padre fue condenado a 45 días de prisión por negligencia, al comprobarse que el arma utilizada pertenecía a él y que el menor tuvo acceso a la misma.