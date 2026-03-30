30 de marzo de 2026 - 19:57

Violencia en la escuela: las historias de "Junior" y "Pantriste" que marcaron a la Argentina

Las historias de “Pantriste” y “Junior” vuelven a escena tras un nuevo hecho violento en una escuela argentina.

“Junior” y “Pantriste”: dos nombres ligados a tragedias escolares en el país.

“Junior” y “Pantriste”: dos nombres ligados a tragedias escolares en el país.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El reciente ataque ocurrido en una escuela de Santa Fe reavivó el recuerdo de dos de los episodios más impactantes de violencia escolar en la Argentina: la masacre de Carmen de Patagones y el caso de Rafael Calzada, protagonizados por los conocidos como “Junior” y “Pantriste”.

Leé además

filtraron un video de como hostigaban al alumno que mato a un companero en la escuela

Filtraron un video de cómo hostigaban al alumno que mató a un compañero en la escuela

Por Redacción Policiales
Ataque a tiros en la escuela de Santa Fe que generó pánico absoluto.

Aparecen nuevos videos: así fue el ataque a tiros en la escuela de Santa Fe que generó pánico absoluto

Por Redacción Policiales

El caso “Pantriste”: el ataque en Rafael Calzada

El 4 de agosto de 2000, Javier Romero, de 19 años, protagonizó un tiroteo a la salida de un colegio en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

Según se reconstruyó, el joven reaccionó luego de que un estudiante lo llamara “Pantriste”. En ese momento, extrajo un revólver calibre .22 y efectuó tres disparos hacia la entrada del establecimiento.

"Pantriste": el ataque en Rafael Calzada
“Pantriste”: el ataque en Rafael Calzada.

“Pantriste”: el ataque en Rafael Calzada.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Mauricio Ariel Salvador, de 16 años, quien falleció tras permanecer internado. Otro disparo rozó a Gabriel Alfredo Ferrari, de 18 años.

Durante el ataque, Romero habría gritado: “¡Ahora me van a respetar! ¡Los voy a hacer mierda!”. Fue detenido cinco horas después del hecho. En 2003, la Justicia lo declaró inimputable por razones de salud mental, y en 2018 recibió el alta.

“Junior” y la masacre de Carmen de Patagones

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Solich, conocido como “Junior”, de 15 años, llevó adelante el ataque más grave registrado en una escuela argentina.

El hecho ocurrió en la Escuela de Enseñanza Media N°202 “Islas Malvinas”, en Carmen de Patagones. Allí el adolescente abrió fuego con una pistola Browning calibre 9 milímetros.

"Junior": la masacre de Carmen de Patagones

"Junior": la masacre de Carmen de Patagones.

Como consecuencia, murieron tres estudiantes: Federico Ponce (15), Evangelina Miranda (16) y Sandra Núñez (16). Además, otras cinco personas resultaron heridas.

El agresor fue declarado inimputable por su estado de salud mental. En paralelo, su padre fue condenado a 45 días de prisión por negligencia, al comprobarse que el arma utilizada pertenecía a él y que el menor tuvo acceso a la misma.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un docente agredió a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús.

Un docente universitario agredió a estudiantes libertarios durante una actividad

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos, Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

Hay 10.000 conflictos por despidos por año en Mendoza: la Oficina de Conciliación Laboral se moderniza

cirugia robotica en aconcagua radio: los beneficios de una tecnologia sofisticada

Cirugía robótica en Aconcagua Radio: los beneficios de una tecnología sofisticada