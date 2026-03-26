Un docente universitario agredió a estudiantes libertarios durante una actividad

Ayer, un docente de la Universidad Nacional de Lanús fue denunciado por agredir a estudiantes y militantes de una agrupación vinculada a La Libertad Avanza durante una actividad estudiantil dentro del predio universitario. El episodio quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

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El agresor fue identificado como Juan Tumini , quien según denunciaron los estudiantes habría atacado a integrantes de la agrupación universitaria Crear + Libertad , ligada al espacio político La Libertad Avanza.

En las imágenes difundidas se observa el momento en el que el docente increpa a los estudiantes que lo estaban filmando. “Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmás así nomás”, se escucha decir a Tumini en uno de los videos.

Luego intenta arrebatar el teléfono y, ante el pedido de un estudiante que le dijo que no agrediera, respondió con amenazas y golpes. “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas porque te cago a trompadas”, reacciona.

En otro tramo del video, el celular cae al piso y se oyen diversos gritos: “Pará que lo vas a matar, boludo, pará”, se escucha decir a una persona. Luego, aparece una mujer que expresa: "No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas ".

Sobre el final, otra mujer se acerca a hablar con la persona que filma y le dice: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”.

Embed #POLÍTICA «¡Tomátelas porque te cago a trompadas!»: Denuncian agresiones físicas y amenazas de muerte contra militantes libertarios en la UNLa

Nota https://t.co/PMI6lEeSWU pic.twitter.com/Bu2dQpt1V8 — DataConurbano / NET (@DataConurbano) March 26, 2026

Hay otros videos donde se escucha expresiones como: "¿Me vas a pegar? Mirá que me paro de manos, carajo", "a los fachos se los combate", "en esta universidad no tienen espacio".

La respuesta de La Libertad Avanza

Desde el espacio libertario en Lanús señalaron a Infobae que el episodio ocurrió cuando cinco estudiantes estaban instalando una mesa para repartir folletos y dialogar con alumnos dentro de la universidad.

Según indicaron, en ese momento se acercaron militantes de agrupaciones universitarias vinculadas al kirchnerismo y a la izquierda, entre ellas La Granate – Cámpora y el Partido de los Trabajadores Socialistas, quienes les habrían dicho que La Libertad Avanza estaba "vetada y tiene la entrada prohibida" al establecimiento.

Uno de los estudiantes, identificado como Thiago Salvatori, relató que el docente se presentó junto a otras personas y que al notar que estaban filmando intentó quitarles los celulares y luego comenzó la agresión física.

Embed "El kirchnerismo es violencia"



Porque militantes de LLA fueron golpeados salvajemente por kirchneristas de la Universidad Nacional De Lanús pic.twitter.com/ZWrn5hEnFk — GIGA Tendencias (@GigaTTS) March 26, 2026

Según su testimonio, durante el ataque uno de los estudiantes fue golpeado, cayó en una zanja y golpeó su cabeza contra el piso. También denunció que lo arrastraron varios metros mientras otros lo retenían para que no pudiera ayudarlo.

Quiénes habrían participado del ataque

Desde el espacio libertario señalaron que, además del docente Juan Tumini, también habrían estado presentes otras personas vinculadas a la universidad, entre ellas: Emanuel Carloni, director de Intendencia, Marcela Méndez, coordinadora de discapacidad, María Laura Oliver, empleada en infraestructura, Manuel Murphy, empleado de secretaría académica y Sofía Martínez, empleada de sonido y alumna de Audiovisión.

El comunicado de la UNLA

La Universidad de Lanús emitió un comunicado refiriéndose al incidente: "La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática".

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Además, informaron que investigarán para esclarecer los hechos y que se aplicará las sanciones correspondientes a los responsables conforme al estatuto y normativas vigentes.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo", concluyó el comunicado.