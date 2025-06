Habló el científico que dirige la investigación del sueño a jueces en Mendoza: qué opinó de la polémica

La propuesta incluye además un plan de mejora de esa situación y llegó de mano de la Universidad de San Andrés al Poder Judicial local, donde se desempeña el investigador. Allí dirige el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo. No tendrá costo e incluso, la Corte ha informado que no impactará en la actividad habitual de los jueces.

La opinión de Golombek sobre la polémica en Mendoza

Al ser consultado por Los Andes sobre el debate generado por la investigación, Golombek se mostró sorprendido. “He leído alguna nota de los comentarios del gobernador; yo no sé nada de la política en general y de Mendoza en particular. Por supuesto me han sorprendido ¿Por qué atacar un estudio científico que no involucra recursos, que no involucra tiempo de las personas? Nada, estoy muy sorprendido”, manifestó el científico.

Y agregó tomando el guante aunque en tono dialoguista: “El gobernador también decía ¿por qué no estudiar esto en médicos? Y sí, claro, lo estudiamos en médicos y en otras profesiones, claro que sí. Encantadísimo de charlar con el gobernador o con el Poder Ejecutivo o lo que fuera porque también es nuestro rol como científicos contar lo que hacemos para que no se generen este tipo de equívocos que no le hacen bien a nadie”.

Explicó que en el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo de la Universidad de San Andrés y también con investigadores de CONICET, trabajan en este tema desde hace muchos años y en poblaciones diversas: por ejemplo, conductores de larga distancia, trabajadores del rubro petrolero que hacen turnos de trabajo rotativos y trabajadores de la salud como médicos que hacen guardia. “O sea, nos interesa que nuestra investigación tenga un asidero, tenga una aplicación en la sociedad. Dentro de esto surgió la posibilidad de esta colaboración con el Poder Judicial de Mendoza. Nos parece fascinante”, afirmó.

“Lo que justifica eventualmente nuestras investigaciones científicas es que, más tarde o más temprano, no hay ninguna investigación que sea puramente básica. Entender el mundo ya es aplicarlas de alguna manera, nos interesa mucho que nuestras investigaciones conlleven a una mejora en la calidad de vida, en el bienestar de la gente”, sostuvo.

Luego explicó que surgió esta posibilidad de hacerlo con jueces, que dijo que es un grupo claramente con una profesión con un nivel de estrés y burnout elevado. “Y si podemos colaborar desde nuestra ciencia para mejorar su calidad de vida y eventualmente su desempeño al día siguiente, bienvenido sea, ya el aumento del conocimiento en sí y que podamos hacer una devolución para mejorar hábitos y calidad de vida, para nosotros es maravilloso”, resaltó.

Cómo es la investigaciones que se hará con los jueces

El estudio denominado “El impacto del sueño en las decisiones judiciales”, está dirigido a jueces penales -serían unos 30- y fue ofrecido por la Universidad de San Andrés a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro y José Valerio.

Desde el Poder Judicial informaron que se trata de una investigación voluntaria y anónima, dirigida a jueces penales de primera instancia. Aunque algunos magistrados comenzaron a participar desde este lunes, la mayoría se sumará una vez finalizada la feria judicial.

Como parte del estudio, los jueces utilizarán una pulsera que registrará variables como el ritmo cardíaco, las horas de descanso y la actividad física diaria, permitiendo un monitoreo continuo de los ciclos de vigilia y sueño durante las 24 horas.

El dispositivo permite identificar patrones de descanso y otros procesos fisiológicos. Según los responsables del proyecto, el sueño influye directamente en el estado de ánimo, las funciones cognitivas y los niveles de energía, aspectos clave en un entorno donde se deben tomar decisiones de alto impacto.

“No nos sale nada ese estudio, es el costo del pasaje y el hotel. Es un trabajo científico y no cambia la rutina del juez. Vamos a relevar la vida cotidiana de las decisiones de los magistrados que se han anotado voluntariamente y, post estudio, vamos a hacer un plan de mejora y sanidad del sueño”, detalló Adaro.

Cuestionamientos al estudio del sueño en Mendoza

“Pareciera que los docentes, los policías o todos los servidores públicos no tienen problemas de sueño”, apuntó el gobernador Cornejo.

Reconoció que la seguridad es una “pata floja” en Mendoza y lo atribuyó en parte al rol que desempeña la Justicia, especialmente en el fuero penal.

“Han tenido un curso, que menos mal, que solo asistieron cinco jueces del fuero penal. Parece una tomada de pelo dedicar la mañana a un curso sobre cómo afecta el sueño”, criticó el gobernador.

Por su parte, Rus señaló: “Necesitamos un complemento efectivo de la Justicia. Uno de los condicionantes puede ser el descanso, pero un condicionante importante es el conocimiento de la realidad de la justicia”.

El vicepresidente de la comisión Bicameral de Seguridad, el senador de Cambia Mendoza, David Sáez opinó: “Usan los momentos de las audiencias para capacitarse en temas como el sueño. Ese es nuestro rechazo”. Pero desde la Corte desmintieron al legislador al señalar que la presentación del estudio no interfirió con ninguna audiencia.