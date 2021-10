Gracias a la solidaridad, el niño mendocino que perdió sus audífonos podrá tener unos nuevos

Lleó Benjamín Soliz tiene 7 años, es sordo y la semana pasada perdió sus audífonos en el recreo de su escuela, en Las Heras. Estaba triste y desconsolado. Sin embargo, su mamá inició una campaña para reunir fondos y tan inmensa resultó la solidaridad de la gente que, en apenas una semana, su hijo logró los fondos para tener los aparatos nuevos.

En diálogo con Los Andes, Carolina Soliz se emocionó hasta las lágrimas.

“Gracias, gracias, gracias. No tengo palabras. Mi hijo no solo ya tendrá sus audífonos, sino que hemos recibido tanto cariño y apoyo de gente de Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y hasta de Chile, que no me alcanzará la vida para agradecer”, expresó.

La noticia, publicada por Los Andes el jueves pasado, daba cuenta de que recién a la noche Lleó confesó a su mamá su “accidente”. Estaba mirando el partido de River y subía el volumen al máximo para poder escuchar. Y allí se derrumbó.

Carolina comenzó una campaña elaborando folletos y pegándolos en la escuela. También llamó a este medio y contó la historia de su hijo, que es fanático de River Plate y sueña con conocer a los jugadores. Además, dijo que los aparatos tenían un costo de 120 mil pesos, suma inaccesible para ella.

Difundió también una cuenta de Mercado Pago para quienes desearan hacer su colaboración.

Lo cierto es que en menos de cinco días, se activó una cadena solidaria que resolvió la situación y, además, la dejó profundamente emocionada.

Mientras la cuenta de Mercado Pago iba creciendo peso a peso, una agrupación de hinchas de River denominada “Nuevos Dirigentes” comenzó a gestionar la compra de los audífonos en Buenos Aires.

Así fue que dieron con Auditron S.A, que los dejó más económicos que el precio inicial, es decir, a 89 mil pesos.

Otro sueño: conocer al plantel de River

Sin embargo, desde esa agrupación también se comprometieron a cumplirle el sueño al pequeño Lleó: el de conocer a los jugadores del Millonario cuando el plantel viaje a Mendoza.

Mientras tanto, en esta provincia se reunió la totalidad, que fue transferida a la empresa capitalina. Los audífonos ya están en manos de Carolina –y en los oídos de Lleó- quienes ayer a la mañana estuvieron en el Hospital Notti junto a la fonaudióloga para calibrarlos a su medida y ponerlos a punto.

Sin embargo la ayuda no quedó en Mendoza. También una vecina de Chile, Jennyfer Merga Aguilera, organizó una colecta y envió una importante suma de dinero.

Asimismo, el mendocino Clever Fosco donó audífonos, al igual que otra persona que no dijo su nombre.

“Con el pequeño excedente compraremos pilas, colgantes para audífonos y juegos para ser destinados al Instituto Integral de Niños no Oyentes de Godoy Cruz, donde a mi hijo siempre le han brindado tanto apoyo”, sostuvo.

Asimismo, los audífonos que no recaigan en el niño, serán destinados al mismo instituto y al banco que funciona en el Hospital Humberto Notti.

Lleó asiste a la escuela 1-622 Julio Quintanilla, de Las Heras. Jugando en un recreo sus audífonos marca Phonak se cayeron al piso y nunca más aparecieron.

“A la noche, mientras me pedía que subiera el volumen del televisor, en pleno partido, se puso a llorar y me confesó que los había perdido. Lloraba con angustia porque sabe que es su herramienta para poder escuchar y conectarse con el mundo. Los cuida muchísimo, los deja a un costado todas las noches y trata de que no se le enganchen con el barbijo. No entiendo qué habrá sucedido”, había relatado su mamá, quien contó el fanatismo hacia River Plate.

Al día siguiente, un hincha que forma parte de “Nuevos Dirigentes” de ese club se comunicó con Los Andes para activar un plan de ayuda y también para organizar una sorpresa: que Lleó conozca pronto a los jugadores.

Adrián Varela, titular de esa agrupación y miembro de la comisión directiva de la entidad, que históricamente realizó una función social, anticipó que el niño será invitado al hotel donde se alojará el plantel durante el próximo cotejo que se dispute en Mendoza.

Carolina confesó que aún no puede creer la movida solidaria que generó un simple pedido de ayuda.

“El resultado fue mucho más que el esperado y mi hijo volvió a sonreír”, concluyó.