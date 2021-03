Godoy Cruz: quieren prohibir la exhibición de golosinas en las cajas de los supermercados

Concejales de Godoy Cruz presentaron un proyecto para que se limite, mediante la prohibición de exhibir en las cajas, la venta de golosinas, gaseosas y otros productos poco saludables en supermercados y mayoristas de ese departamento.

En concreto, una iniciativa desarrollada en conjunto por el Bloque del Frente de Todos y Protectora Fuerza Política, pide que no se pueda exhibir alfajores, golosinas, chocolates, ni gaseosas, entre otros productos comestibles, en las líneas de cajas que hay en los comercios. Así las personas que esperan para pagar no se verán tentadas a comprar y consumir estos alimentos de alto nivel calórico y que poco aportan a la nutrición de un ser humano.

El proyecto también busca establecer que la oferta de productos en las líneas de caja o paso obligatorio de consumidores hacia las líneas de caja contenga un mínimo de 30% de productos saludables de fabricación mendocina. También le pide al Ejecutivo Municipal que implemente una campaña de educación, información y concientización sobre alimentación saludable y prevención de obesidad y diabetes.

“Buscamos promover la inclusión, el consumo responsable y el apoyo a los productores mendocinos de forma que puedan comercializar su producción de alimentos saludables. Se trata, no solo de mejorar la calidad de los alimentos que se ofrecen en supermercados, hipermercados y mayoristas; sino además promover el agregado de valor y acompañar a las Pymes de Mendoza para su crecimiento y desarrollo”, explicó Marcelo Linares, presidente del bloque de Protectora Fuerza Política.

Por su parte, el concejal Martín González, presidente del bloque del Frente de Todos, agregó: “El objetivo es avanzar en políticas que tiendan a reducir la exposición a la oferta compulsiva de alimentos no saludables y aportar, desde nuestro lugar, a la prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que esta no es una solución definitiva pero es un paso importante dentro de todos los que hay que dar. No pedimos que se prohíba la comercialización de estos productos, sino que deban reubicarse en góndolas en el interior del local como el resto de los productos”.

Además, la iniciativa establece multas para los negocios que no la cumplan:

1) inclumplimiento constatado por personal municipal $ 5.550.

2) primera reincidencia $ 22.200.

3) segunda reincidencia $ 44.400.