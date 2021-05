Casi el 40% de los senadores no presentó ningún proyecto de ley

Casi el 40% de los senadores provinciales no presentó ningún proyecto de ley en lo que va del año, según los datos que muestra la página web de la Cámara Alta en la que se puede ver el desempeño de cada legislador.

Desde el Senado afirmaron que los datos que figuran allí son reales porque “tenemos la obligación de difundir los proyectos y toda la actividad de los legisladores. Todo se carga para favorecer la transparencia”.

En total son 14 los senadores que no han presentado ningún proyecto de ley -sí han remitido iniciativas de resolución, declaración y pedidos de informe-, es decir el 38% de los 38 que forman parte del Senado provincial.

Alejandro Abraham (PJ), Fernando Alin (Partido Socialista), Adolfo Bermejo (PJ), Andrea Blandini (PJ), Jorge Carballo (UCR), Diego Costarelli (UCR), Daniel Galdeano (Partido Intransigente), Juan Carlos Jaliff (UCR), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Bartolomé Robles (PJ), Anabel Rocca (UCR), Marcelo Rubio (UCR) y Leonardo Viñolo (UCR) no han presentado proyectos de ley durante 2021.

También está en el listado de los que no presentaron ningún proyecto de ley el senador Marcelo Romano, quien llegó a la Cámara de la mano de José Luis Ramón, en el partido Protectora. Ahora es parte de Ciudadanos por Mendoza, fuerza que se sumó al Frente Verde que se presentó el viernes.

Romano fue echado por el gobierno de Cornejo de un cargo que tenía en el ministerio de Economía por no ir a trabajar entre 2015 y 2018. Los Andes publicó que “según consta en el decreto 2880, con fecha al 3 de diciembre, Romano, que tiene además otro cargo de planta reservado en el Congreso de la Nación, no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio”. Tampoco pidió que le mantuvieran el cargo.

Además, Romano fue nombrado el 1 de enero del 2015 en planta permanente del Senado de la Nación, con funciones en la categoría “administrativo y técnico” hasta el 23 de abril de 2018, momento en el cual se le otorgó licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al ser designado senador provincial.

A Romano, además, el Senado le quitó los fueros para que enfrente un juicio por “atentado a la autoridad”.

Hay que recordar que el período extraordinario de sesiones arranca después del 30 de octubre hasta el 1 de mayo, ahí todos pueden presentar proyectos pero solo se tratan los que manda el gobernador. Cualquier senador puede presentar proyectos en cualquiera periodo. El ordinario va del 1 de mayo al 30 de octubre.

“En los proyectos hay de todo, algunos que no pasan los dos artículos. En los que se distinguen las personas tratamos de que vengan acompañados con reseñas. Con la pandemia le hemos pedido a los senadores que presenten proyectos relacionados con el Covid y que no presenten cosas que es complejo tratar porque la emergencia sanitaria es lo prioritario”, explicó David Saez, secretario legislativo del Senado.

Recordemos que todos los senadores tienen por lo menos un secretario y un asesor y cobran $ 200.000.

El resto de los senadores

Por otra parte, hay ocho senadores que presentaron un solo proyecto, 14 que presentaron 2, uno 3 y otro 4. Hay que tener en cuenta que varios senadores aparecen en más de un proyecto porque figuran como coautores de esas iniciativas.

Está el caso de las senadoras Cecilia Cannizzo, Gladys Ruiz y Laura Contreras, del radicalismo y Cambia Mendoza, que figuran las tres en dos proyectos en coautoría.

Uno de esos proyectos propone denominar “Festival Provincial de Agua Escondida le canta a la Primavera” al evento que se realiza anualmente en el mes de setiembre en el distrito Agua Escondida del departamento de Malargüe. El otro busca instituir el 28 de julio como el día provincial de concientización y sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.

También hay un proyecto presentado por seis senadores radicales y de Cambia Mendoza, Rolando Baldasso, Natacha Eisenchlas, Pablo Priore, Gustavo Pinto, Mercedes Rus y Carina Lacroux, que solicita modificar varios artículos de la ley 9070 de acceso a la información pública con el objeto de ampliar su alcance y contenido.

Sabemos que también es importante lo cualitativo del proyecto más allá de la cantidad que se hayan presentado. Así, tenemos a la senadora Claudia Salas (UCR) con un proyecto de ley presentado en el que pide que se declare patrimonio histórico, cultural y turístico al olivo histórico ubicado en la plaza homónima de General San Martín. Y por otro lado al senador Alejandro Diumenjo, junto con Gabriela Testa, pidiendo crear el Registro Provincial de la población vacunada contra la Covid-19.

El kirchnerista Lucas Ilardo aparece con dos proyectos que suman. Uno estableciendo un suplemento denominado ejercicio físico que se liquidará mensualmente a los agentes de la policía de Mendoza; y otro creando el Programa Provincial de salvataje al sector gastronómico y turístico dentro del ámbito del Ministerio de Economía y Energía.

También con dos proyectos está el senador Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) estableciendo un salario mínimo indexable de $ 50.000 mensuales por un cargo o jornada laboral para las trabajadoras y trabajadores de la administración pública y otro estableciendo una licencia para trabajadores y trabajadoras del ámbito estatal que tengan hijos/as y/o niños, niñas o adolescentes a su cargo escolarizados o en edad escolar