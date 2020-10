Godoy Cruz hará la Fiesta de la Cerveza y la Vendimia de forma virtual: cómo serán las celebraciones

La llegada de la primavera y el ascenso de la temperatura suelen marcar en Mendoza el inicio de la “temporada festivalera”. Marcada por la Semana del Estudiante (con los kioscos de Maipú y los Ranchos y el ciclo Vivo Luján en ese departamento), a partir de septiembre comienzan a activarse estas actividades. Sin embargo, el 2020 vino con la pandemia de coronavirus a cuestas; y las actividades multitudinarias quedaron suspendidas. O aplazadas.

Mientras la Provincia define qué hará finalmente con la Fiesta de la Vendimia 2021 -hay una posibilidad de que la fiesta sea virtual-, desde la Municipalidad de Godoy Cruz ya confirmaron que su principal festival veraniego será online, vía streaming y con fuerte presencia de bandas locales. Se trata de la Fiesta de la Cerveza, que -de no mediar inconvenientes- mantendrá su calendario para diciembre; aunque en esta oportunidad será la segunda semana del último mes del año.

Este año, la Fiesta de la Cerveza y el "aguante" se vivirán online, por streaming y en formado "enlatado".

“Cambió todo, estamos ajustándonos a esta denominada nueva normalidad. Todos esos espectáculos masivos, culturales de mucha convocatoria hay que repensarlos. En ese sentido, confirmo que la Fiesta de la Cerveza va a tener un formato virtual; vamos a tener bandas locales en nuestro cine teatro Plaza y va a ser transmitida en streaming. Además, estamos pensando promociones con nuestros locales gastronómicos de Godoy Cruz; que incluyan cerveza y gastronomía. Va a ser un formato distinto”, destacó el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar en diálogo con Estación Zafiro. Además, el intendente resalto que de cara a la fiesta departamental de la Vendimia están evaluando la misma metodología y soporte. “La idea es mantener el formato virtual de la fiesta y tratar de mostrar parte de la cultura de Mendoza”, resaltó el intendente.

Cómo será la Fiesta de la Cerveza

Según destacaron desde la comuna de Godoy Cruz a Los Andes y luego de la confirmación de García Zalazar, la organización de la edición 2020 de la Fiesta de la Cerveza está en su etapa final. El escenario será el cine teatro Plaza (ubicado frente a la plaza departamental), será una semana más tarde de lo que suele ser todos los años (generalmente tiene lugar en la primera semana de diciembre, aunque esta vez será la segunda) y no será en vivo; al menos a priori.

Esto significa que se filmará en la tradicional sala godoicruceña donde se montarán los sets; pero se transmitirá en el formato de “enlatado” (ya con todo el material editado y listo para su reproducción). Aunque no hay fechas exactas hasta el momento, la idea es que su difusión conste de dos días: sábado y domingo. Y serán las bandas locales las grandes protagonistas de esta edición, que -como es de esperarse- no contará con público en vivo mientras desarrollen su “toque” en el Plaza; el mismo que luego será difundido por la web.

En esta edición tendrán un fuerte protagonismo las bandas locales, a quienes se las convocará a concurso la semana próxima.

A diferencia de otros años -y de hecho, también a diferencia de lo sucedido con otros eventos artísticos celebrados durante la pandemia, como por ejemplo el Cosquín Rock-; la entrada (en este caso virtual) para la Fiesta de la Cerveza no tendrá costo alguno. Y estará disponible en streaming y redes. Una de las posibilidades que están manejando desde la comuna es difundir justamente el material “enlatado” a locales gastronómicos del departamento para que puedan difundirlo el fin de semana de la fiesta propiamente dicha, para que puedan disfrutarlo quienes sean clientes del lugar (siempre con los protocolos con que se ha habilitado el funcionamiento de estos comercios). No obstante, no descartan que pueda ser transmitido el evento también por alguno de los canales de televisión mendocinos.

Convocatoria a bandas

La semana próxima se convocará el concurso de bandas mendocinas para que sean parte de la grilla de la Fiesta de la Cerveza 2020; algo que ya es un clásico en el certamen de Godoy Cruz. Sin embargo, a diferencia de otros años; en esta ocasión no habrá grandes bandas de rodaje nacional como “platos fuertes”; sino que el mix será entre las bandas seleccionadas para esta edición y material de archivo e histórico de ediciones anteriores; con distintas bandas y artistas que pasaron por el escenario de la fiesta. Al ser virtual, la combinación entre el material exclusivo y actual para esta edición con el material histórico será más fácil de concretar.

Otros tiempos: la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz, con baile y "agite" del público, de manera presencial.

Más allá de esto, desde la comuna no descartaron que puedan incluirse “algunas sorpresas”.

Promociones

Uno de los aspectos en que aún resta cerrar detalles puntuales tiene que ver con las promociones para locales gastronómicos de Godoy Cruz, sobre todo aquellos con tradición cervecera y que han sido históricamente parte de la fiesta presencial.

Una de las tantas posibilidades que se manejen es que aquellos locales que sean parte de la celebración puedan incluir promociones de cerveza sin costo (o con descuentos) para sus clientes que pidan algo de la carta de comida. Incluso, hasta avanzan en la posibilidad de que no sean únicamente presenciales las promociones; sino que se amplíen a quienes hagan pedidos de delivery a sus hogares. No obstante, esto no son más que posibilidades; y oficialmente no han confirmado nada desde la comuna.

Vendimia y Reyes, también virtuales

García Zalazar confirmó que están analizado la virtualidad para la Fiesta departamental de la Vendimia en el departamento que gobierna. En ese sentido, la posibilidad es montar un show artístico y cultural virtual, que podría ser también en el Plaza o en algún escenario al aire libre (tampoco habría público presencial en el lugar).

La fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz también será virtual, y sus detalles dependen de la confirmación a nivel Provincial.

Para la planificación de la vendimia, desde la comuna destacaron que no cuentan con tantas confirmaciones en comparación con la Fiesta de la Cerveza. Y resaltaron que esta situación tiene que ver con que será trascendental lo que decida el Gobierno de Mendoza respecto a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021.

En ese sentido, también será clave definir si -en caso de confirmarse la fiesta- incluirá elección de reina o no. En caso de que no sea así, la posibilidad de una vendimia virtual en Godoy Cruz es más tangible aún; puesto que solo constaría de un festival artístico, con un guion y que puede filmarse. Aunque tampoco hay una fecha confirmada para esta posible Vendimia virtual, Godoy Cruz suele ser uno de los departamentos que inaugura el calendario provincial de vendimias; y -generalmente- ya en octubre y noviembre estaba eligiendo a sus soberanas distritales, con las fiestas correspondientes.

Ya en enero, ese departamento es escenario de otro espectáculo multitudinario: la Cabalgata de los Reyes Magos. Este evento suele reunir a miles de familias y niños, quienes la noche del 5 de enero salen a saludar a los tres reyes magos que cabalgan por el departamento. Este es otro de los actos que mutaría a la virtualidad en el contexto de pandemia de coronavirus.