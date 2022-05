Felicidad plena: la ex Reina Mayra Tous se recibió de licenciada en Comunicación y lo festejó en las redes

De emoción en emoción, así ha vivido sus últimos meses la ex Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous. Es que después de finalizar unos históricos dos años como soberana anunció que se casará a finales de este año, y ahora se acaba de recibir como licenciada en Comunicación Social.

“Estoy muy feliz”, fue la primera reacción de Mayra en exclusiva a Los Andes, minutos después de recibirse. Alrededor de las 15:30 de este jueves, la ex reina rindió su tesis de manera virtual, e inmediatamente después salió por las calles de Tupungato a realizar la típica caravana de festejo, entre bocinas, bailes y pintura.

“Estoy muy agradecida, principalmente con mis padres, siempre lo digo, porque me dieron la posibilidad de estudiar y me inculcaron valores, que eso es más importante que cualquier título”, expresó Mayra. Además, extendió las gracias “a mi novio, mis hermanos y mis amigos, los que me dio la vida y los que me dio la facultad”.

La ex soberana, que en dos meses cumplirá 25 años, ya se había recibido como periodista en la Universidad Juan Agustín Maza, y continuó los estudios para la licenciatura allí mismo. En el medio, Mayra decidió postularse para reina departamental de Tupungato, lo que terminó en dos años de mandato nacional con una pandemia de por medio.

Pese al Covid-19, sus compromisos como reina y algunas demoras burocráticas, Mayra pudo avanzar con sus estudios y finalizar la licenciatura. “Estoy muy feliz de concluir una etapa más, y comenzar con etapas nuevas”, dijo a este diario, con vistas a su casamiento en diciembre de este año y nuevos proyectos de trabajo.

Su tesis justamente tuvo que ver con su experiencia como Reina de la Vendimia, y unió sus dos pasiones, la comunicación y el vino, para desarrollar el trabajo “Comunicación Estratégica en el sector bodeguero”: “Básicamente se trató de cómo se comunicaron las bodegas durante la reapertura del turismo en junio del 2020, con el tema del Covid-19″, explicó Mayra.

Mientras tanto, la ex soberana se incorporó recientemente a un canal de televisión local como conductora y productora. Ahora, inmersa en el mundo de los medios y con título en mano, es un hecho que Mayra Tous será una de las caras más visibles de los próximos años en la pantalla mendocina.