Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo en skate y sueña con romper los Récord Guiness

Desde Alemania atienden el teléfono, del otro lado se escucha la voz de Evangelina González (27), oriunda de Rodeo del Medio y que inició su travesía por el mundo hace casi 10 años.

Eva salió de su casa en 2014 llevando solo una mochila. Se propuso primero recorrer Argentina haciendo dedo por la Ruta 7 y hoy ya visitó varias latitudes con su skate eléctrico. Parece fácil, pero en realidad, detrás de cada aventura, hay una planificación que se complementa con un estilo de vida aventurero.

Su base actualmente está en la bella Wiesbaden, ciudad ubicada al suroeste alemán a orillas del río Rin. Según contó a este medio, durante los veranos en Europa y en el hemisferio Norte, salía de sus fronteras para trabajar en diversos rubros: “Me iba a las Maldivas para trabajar de buceadora, esto lo hice también en Indonesia y México. Además, estuve trabajando en Alaska pescando salmones. Casi siempre era viajar para trabajar y después volver a Alemania”, explica Evangelina.

Sin embargo, en los primeros meses de cada año, su visita obligatoria es Mendoza ya que aquí se encuentra su familia. De todas maneras, afirmó: “Este año no pude ir a la provincia porque fui a recorrer Costa Rica con el longboard eléctrico”.

Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo con su skate eléctrico y sueña con romper los Récord Guiness. / Foto: Instagram

Es que Evangelina, en realidad, está llevando a cabo un gran proyecto: visitar la mayor cantidad de países a bordo de su skate y romper los Récord Guinness. Su travesía la comparte en las redes y hoy tiene una gran comunidad de más de 300.000 seguidores en TikTok, los cuales se ven cautivados por los increíbles paisajes y las historias que vive.

“Ya estuve en Luxemburgo; Portugal -que fue el más largo hasta el momento con una distancia de 900 kilómetros-; en Costa Rica estuve dos veces, ya que hice la ruta del Atlántico primero y después la ruta del Pacífico. Ahora acabo de hacer el camino de Santiago de Compostela en España, que me llevó casi tres semanas”, afirmó. “Llegué recién de este viaje. Los recorridos son un poco agotadores y me tomo mi tiempo para descansar y ver el próximo destino”, enfatizó.

Esta última aventura en España tuvo una gran repercusión en las redes y medios de todo el mundo. “La gente no para de compartirlo en Tik Tok y en Instagram y han llegado muchos seguidores nuevos. Tengo un poco de presión sinceramente. También hay gente que me dice que me quiere acompañar pero siempre prefiero viajar sola”.

“El problema de mantener la vara alta o de presionarse es que la creatividad no viene de ahí. La creatividad viene de jugar y si querés mantener un status por ahí te cerrás a jugar y te cerrás a equivocarte por temor al qué dirán. Porque hay un público gigante ahora que no me conoce en realidad porque acaban de llegar a mis redes y no saben que en realidad estoy medio loca y que hago chistes todo el tiempo”, señaló entre risas la joven.

Cómo financiar un viaje por el mundo

Tal como se mencionó, financiar un proyecto semejante no es tarea fácil. Es por eso, que desde Alemana, Evangelina trabaja como community manager para empresas de construcción y bodegas. Pero un trabajo que llama la atención es el que hace para una ONG en África.

“Allí tenemos tres academias de música, en Mozambique, Malawi y Simbabue, que es básicamente para preservar la cultura musical para que los chicos aprendan a escribir música y que no se pierda el folclore africano. Mi rol es enseñarle a los chicos a promover sus propias creaciones, les enseño a usar la cámara y a usar las redes sociales”, comentó Evangelina.

“A mi lo que me importa es tener experiencias bonitas, no me interesa tanto el pago”, agregó la joven.

Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo con su skate eléctrico y sueña con romper los Récord Guiness. / Foto: Instagram

Las cosas que pueden salir mal en un viaje

En cuanto a lo organización de sus viajes, Evangelina explicó: “Me pongo a estudiar por los recorridos, veo los mapas y qué pueblos tengo cerca para recargar la batería del longboard, porque también este es un factor muy importante. Obviamente, veo donde puedo dormir y comer pero casi nunca es correcto. Yo hago una plan y siempre sale terriblemente mal”.

Pero, agregó: “Este margen de error me da la posibilidad de conocer gente preciosa. Porque si tenés un plan y lo seguís al pie de la letra te perdés el factor más importante que es el de la sorpresa. Claro que para ver el presupuesto que voy a necesitar tengo que ver todos los factores pero casi nunca es respetado”, comenta Evangelina.

Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo con su skate eléctrico y sueña con romper los Récord Guiness. / Foto: Instagram

Gracias a la repercusión en las redes, la joven logró el apoyo de dos grandes marcas que la ayudan a costear los gastos: Bewatt, encargada de proveerle el skate y Unit 1, empresa dedica a la confección de cascos para skaters. Con estas dos empresas, Evangelina trabaja codo a codo.

En relación a esto, señaló: “La empresa Bewatt va adaptando el skate a mis necesidades. Por ejemplo el longboard de Santiago de Compostela tenía mucha más autonomía que el anterior que usé en Portugal y Costa Rica. Va a ir cambiando por ejemplo, el tipo de rueda, porque bueno nos estamos dando cuenta de qué es lo más adaptable para los tipos de terreno”.

Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo con su skate eléctrico y sueña con romper los Récord Guiness. / Foto: Instagram

Fuerte compromiso por el medio ambiente

El medio que usa para transportarse tiene que ver también con su compromiso por el cuidado del medio ambiente. “En este momento estoy estudiando energías limpias y sustentables. Como sociedad creo que vamos por buen camino. Se que hay un montón de cosas catastróficas que pasan diariamente pero también hay un lado que no se cuenta. He visto muchas cosas maravillosas en el mundo. Tomo como ejemplo a Costa Rica -país pionero y súper avanzado en el cuidado de la naturaleza- y se que tenemos chances como humanidad de hacer las cosas bien.

Al mismo tiempo, agregó: “Hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, como también hay otros que las están haciendo mal. Empresarios que se llenan los bolcillos y que no les importan los recursos naturales. Veo que a nuestro dirigentes en Latinoamérica tampoco les interesa el cuidado del medio ambiente. Venden nuestro recursos a bajo costo. Yo vivo en Europa y he visto acá, en Estados Unidos, en China que son del primer mundo pero dependen totalmente de África y Latinoamérica. Nosotros tenemos lo realmente importante que es la naturaleza y el agua limpia. Ojalá que nos despertemos un poquito más. Pero tengo mucha fe”.

Evangelina, la joven mendocina que recorre el mundo con su skate eléctrico y sueña con romper los Récord Guiness. / Foto: Instagram

Cómo seguirá su aventura

Con respecto al futuro de su proyecto, Evangelina dice a Los Andes: “Me queda por recorrer un país en Asia, en Oceanía y un país en África pero estoy organizando para ir a Argentina y hacer una parte allí. Quizás recorra la Patagonia porque quiero mostrarle al mundo lo precioso que es nuestro país. Por supuesto que Mendoza también estará incluida”.

Seguí leyendo