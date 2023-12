Salas de escape en Mendoza: el combo de acertijos, lógica y diversión que las volvió exitosas

Imaginá que te encierran en una habitación y tenés 60 minutos para escapar, no tenés noción del tiempo ni del espacio, no podés googlear ni llamar a nadie, ya que no hay celulares, aparatos electrónicos o herramientas. Sólo podés usar tu ingenio y el de tus compañeros para que escapen en conjunto. Pero, cuidado, porque cada puerta que se abre quizás se cierre. De eso se trata: adentrarse en una historia donde sos protagonista y todo objeto que te conecta con la realidad es guardado en un armario.

Las salas de escape son una experiencia temática en vivo en la que un grupo de personas se encierra en una habitación para enfrentarse a diferentes desafíos y acertijos. Deben escapar antes de que se acabe el tiempo, logrando un combo de suspenso, lógica y entretenimiento donde se debe trabajar en equipo y utilizar el ingenio. En Mendoza hay tres sitios que brindan estos servicios.

Buscar el tesoro escondido de un pirata, experimentar con vacunas en un laboratorio o -con un estilo bien mendocino- investigar por qué un vino está envenenando a muchas personas. Todo ello es posible en una sala de escape. En los casos más terroríficos, quizás tengas que descubrir una cura contra los zombies, resolver un asesinato, o simplemente huir de la muerte.

Todas las salas cuentan con una historia particular y una misión. Los participantes deben adentrarse en ella, activar el pensamiento lateral de cada miembro y, mediante pistas, completar el desafío en sólo 60 minutos. “Nos basamos en la lógica y el ingenio de los participantes para huir de la sala”, explican desde una de las salas de escape room, como se llama al fenómeno en el mundo.

La experiencia en las salas apunta a familias, grupos de amigos y empresas, con un mínimo de dos personas. Además se han popularizado para festejar cumpleaños y eventos como aniversarios, fiestas de fin de año, graduaciones o despedidas. Luego ofrecen el uso del salón de eventos para compartir con amigos, compañeros y familiares. También es una actividad perfecta para corporaciones, ya que fomenta el trabajo en equipo y facilita la evaluación del personal.

Ingenio y diversión van de la mano

Uno de los emprendimientos que hay en Mendoza es “Escape Room”. Hace más de seis años se dedican a este tipo de entretenimiento en todo el país. Poseen la sede madre en Bariloche y tienen 15 franquicias en Argentina, con 13 temáticas distintas desarrolladas.

En nuestra provincia existen dos sucursales: una ubicada en la avenida San Martín y Rivadavia, en pleno Centro y a sólo unos pasos de la Peatonal, y otra en Godoy Cruz.

No hay una edad mínima para jugar, siempre y cuando participe, al menos, un adulto. En el caso de que quiera participar un grupo integrado exclusivamente por niños, deberán ser mayores de 10 años. Respecto a las salas, poseen distintas temáticas en cada sucursal.

En “Escape Room” cada habitación es monitoreada con cámaras. Cuando hay menores, un padre participa del monitoreo. | Foto: José Gutiérrez / Los Andes

La recomendación para principiantes en “Escape Room” es probar la sala “El laboratorio del doctor Boeiro” ya que los acertijos se adaptan a todas las edades. La historia relata que en el año 1978 el doctor creó un laboratorio en el que solía hacer experimentos con sustancias peligrosas y altamente contaminantes, hasta que huyó y abandonó ese laboratorio, aparentemente, por no encontrar la fórmula para detener la salida de un gas muy nocivo, que al pasar una hora, intoxica a todo ser humano.

Ahora la sociedad entera confía en que los participantes puedan resolver esta inminente amenaza. Para ello deben entrar al laboratorio secreto y eliminar el tóxico gas y 60 minutos deberían ser suficientes para resolverlo y salvar a la humanidad.

Otra opción para los más aventureros es la sala “El refugio de la montaña”, una habitación que tiene como opción jugar con mayor suspenso. Para que el equipo pueda elegir esta opción todos los participantes deberán ser mayores de 13 años o realizarlo sin suspenso. En cambio, si lo que se quiere es jugar con toda la adrenalina, es ideal elegir el nivel dos.

“Nuestra actividad apunta a la familia y los niños, que son el mayor público y disfrutan de los cumpleaños en el lugar. Nosotros no hacemos terror”, explica Mauro Gonzáles a Los Andes, dueño de la empresa “Escape Room”. Y agrega: “Nuestras salas son seguras y nunca se trabaja con una sola persona, siempre se controla todo el tiempo con un grupo de dos a cuatro personas. Todo se graba y controla desde la sala de monitoreo. Hay que comprender que no hay puntos ciegos y cada habitación posee entre cinco a seis cámaras”.

Gonzáles menciona esos aspectos de seguridad ya que muchos padres se mostraron preocupados por este tipo de establecimientos debido a la reciente denuncia por abuso de menores que sucedió en otra sala de escape mendocina.

“Lamentablemente muchos han cancelado cumpleaños infantiles por la preocupación que se ha generado, aunque haya sido en otra empresa. Este caso perjudica a toda la actividad recreativa. Nuestros recaudos para ofrecer tranquilidad incluyen que los padres participen de lo que sucede desde la sala de monitoreo. A partir de ahora es un requisito cuando se trata de menores”, detalla el empresario.

El terror finaliza en un bar oculto

Una experiencia para los más valientes es visitar el local ubicado en la avenida San Martín al 1700 de Godoy Cruz, en una antigua casona con muchas habitaciones donde puede escogerse entre tres diferentes historias enigmáticas: una casa abandonada de zombies, un hospital psiquiátrico y la mansión del conde.

En “Enigma” las habitaciones son oscuras, tenebrosas y con acertijos que van movilizando a los participantes en diferentes espacios que se bloquean al ingresar, y donde es primordial el trabajo colectivo y la comunicación ya que salen todos o no sale ninguno.

Al terminar la sesión se pueden disfrutar los servicios gastronómicos en el bar oculto ubicado en la casona, donde para ingresar hay que mencionar una clave secreta para disfrutar de la coctelería.

Las tarifas

Los precios por persona comienzan desde $3.500 para grupos de cinco a ocho participantes. De tres a cuatro jugadores cuesta $4.000, y $4.500 por persona en el caso de ser dos. Acceder a la sala de realidad virtual cuesta $3.500 la hora. En el caso de “Escape Room”, pueden realizarse cumpleaños de 12 hasta 30 personas y se puede reservar al 261-7508309.

Denuncia de abuso sexual e imputación

El pasado martes, una de las salas de escape de Mendoza se vio envuelta en graves denuncias por abuso sexual de menores. El apuntado fue un empleado de la sala “Enigma”, en Godoy Cruz. De acuerdo a la denuncia, los menores regresaron a sus casas muy angustiados y manifestaron que habían sufrido tocamientos por parte de la persona que coordina la actividad en los sectores más oscuros del local. Por la gravedad del asunto, el lugar se encuentra momentáneamente cerrado y en reprogramación de los turnos.

“Queremos expresar nuestra más sincera solidaridad y apoyo a las personas afectadas. Proteger a nuestros clientes, especialmente a los jóvenes, es una responsabilidad que asumimos con el mayor nivel de seriedad. Estamos tomando medidas inmediatas y decisivas para asegurar que se haga justicia”, expresaron desde la cuenta de Instagram de “Enigma”. “Estamos abiertos a cualquier preocupación o pregunta que pueda tener y estamos aquí para escuchar y responder”, cerraron.

Luego de que el hecho se hiciera público, el jueves 30 el acusado se presentó en el Polo Judicial Penal y poco después fue imputado en cinco hechos distintos por abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda.

“No tenemos relación con esta situación, pero nos afecta a todos. Yo soy padre y lo que han vivido los chicos es triste y tremendo. Lo lamentamos mucho”, comentó el dueño de “Escape Room”, Mauro Gonzáles.