Estaciones de servicio de Mendoza ya cargan con cupos: no venden más de $ 5.000 por vehículo

Luego de las PASO presidenciales del domingo pasado y del duro traspié que sufrió el candidato oficialista -y actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa-, el valor del dólar se “disparó” en Argentina, y las consecuencias no tardaron en evidenciarse en los repentinos aumentos de los distintos productos (de primera necesidad y no).

En las últimas horas, a excepción de YPF, todas las empresas expendedoras de naftas y combustibles aumentaron sus precios en 12,5% en promedio. De hecho, se espera que en las próximas horas también aplique esta suba la petrolera nacional.

Estaciones de servicio de Mendoza ya cargan con cupos: no venden más de 5.000 pesos por vehículo. Foto: Archivo

Sin embargo, y más allá de los aumentos y los valores ya actualizados -principalmente en las estaciones de Shell y Puma-, en algunas estaciones de servicio están vendiendo combustible con cupos a los automovilistas. Esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Agustín, un usuario que cerca del mediodía de hoy quiso llenar su tanque en la estación de servicio Shell ubicada en La Puntilla (Luján de Cuyo).

“Shell ya aumentó anoche los combustibles. Y cuando hoy al mediodía fui a cargar V-Power, el playero me dijo que solo me podía cargar solo 5.000 pesos. Entonces le dije que me cargara 5,000 pesos de V-Power y 5.000 pesos de Súper común, pero me aclaró que solo estaban cargando 5.000 pesos por vehículo y de cualquier tipo de combustible”, destacó, preocupado, Agustín a Los Andes.

Sin anuncios oficiales de cupos

Consultados por esta situación, Isabelino Rodríguez (de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines -Amena-) destacó que no existe ningún comunicado oficial, al menos emitido por las empresas, referidas a que se esté vendiendo -o no- por cupos en las distintas estaciones de servicio.

No obstante, destacó que -al fin y al cabo- es una decisión particular de cada una de las bocas de expendio y de acuerdo a su situación y disponibilidad.

“A raíz de que todas las empresas han aumentado a excepción de YPF -todavía-, lo que estamos teniendo es un efecto derrame y que lleva a que la gente esté yendo a las estaciones de YPF a cargar antes de que suba el precio. Eso puede traer algunas complicaciones y limitaciones particulares para cada estación”, destacó Rodríguez.

Estaciones de servicio de Mendoza ya cargan con cupos: no venden más de 5.000 pesos por vehículo. Foto: Imagen ilustrativa (Orlando Pelichotti / Los Andes)

“En cuanto a avisos oficiales por venta con cupos, nadie ha comunicado nada oficialmente”, destacó el referente de Amena.

Aumentos en los combustibles

Las empresas Shell y Puma aumentaron entre anoche y la mañana de hoy 12,5% promedio el precio, tanto de sus naftas como de su gasoil. Ello a raíz y como consecuencia de la devaluación de 21,6% del tipo de cambio que quedó en torno a $350 por dólar oficial luego de los resultados de las PASO presidenciales del domingo.

De acuerdo con lo confirmado por ambas empresas, se trata del segundo aumento de los combustibles en el mes, ya que el 1 de agosto subieron 4,5% los precios. Así, naftas y gasoil acumulan ya un incremento de 17,56% en lo que va del mes (apenas 16 días).

Las cuatro compañías petroleras acordaron en noviembre del año pasado el ingreso al programa Precios Justos, por el que se comprometieron a subas mensuales de 4% en una primera etapa y 4,5% en una segunda etapa que se extendió hasta este mes.

Sin embargo, el panorama poco alentador de la actualidad ha derivado en que sea probable que en las próximas horas haya novedades sobre un nuevo acuerdo de precios con las petroleras, en línea con el que se anunció anoche con las principales empresas que prevé subas de 5% mensual por 90 días.

El convenio que se alcanzó el año pasado fue firmado por las empresas YPF, Pan American Energy (Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma), las que, en conjunto dominan casi el 95% del mercado de combustibles.

Estaciones de servicio de Mendoza ya cargan con cupos: no venden más de 5.000 pesos por vehículo. Foto: Imagen ilustrativa (Orlando Pelichotti / Los Andes)

También a principios de este mes, la Secretaría de Energía autorizó un aumento de 15,22% en el precio de adquisición del litro de bioetanol, tanto para los elaborados a base de caña de azúcar como los de maíz, a través de la resolución 631/2023.

Así quedaron los nuevos precios de Shell en Mendoza

La estación de servicio ubicada en calle Arenales y lateral del Acceso Este (Guaymallén) muestra los siguientes valores. A diferencia de YPF, los precios varían según la ubicación de las distintas estaciones de servicio.

· Nafta súper $282,30 por litro

· V-Power Nafta $352,60

· Evolux Diesel $316,70

· V-Power Diesel $385,50

