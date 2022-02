Émilien Buffard, el francés que pasó por Mendoza para retratar la diversidad y la inclusión en el deporte

Émilien Buffard es fotógrafo, escritor y traductor francés que desde hace algunos años vive en Argentina, más precisamente en la ciudad de Rosario. A través de su lente busca visibilizar diferentes causas sociales que atañen nuestro tiempo.

La fotografía apareció en su vida en el año 2017. En ese momento, Émilien pasaba sus vacaciones en Bolivia y conoció el caso de la desaparición del Lago Poopó, el segundo más grande de ese país.

“Esto me llamó la atención porque, por mi formación, la cuestión del agua siempre fue un tema que me interesó mucho y entonces decidí volver a Bolivia para ver qué había pasado con el lago”, comentó a Los Andes.

Es que el joven, además de fotógrafo, es técnico en Gestión del Agua y posee una Maestría en Coordinación de Proyectos Internacionales y Locales. Las herramientas que le proporcionaron estos estudios le permitieron abordar la problemática de una manera integral.

Es así que sus conocimientos se unieron a su afición por la fotografía, “empecé a investigar un poco más mi cámara, saber qué puedo hacer y cómo puedo usarla. Una vez que estuve en el lugar me encontré con un ex pescador que me llevó a recorrer el lago y fue allí que hice una serie de imágenes”, afirmó Buffard.

De vuelta en Argentina empezó a trabajar con una editorial y organizó una muestra fotográfica que derivó al libro “Los huérfanos de Poopó”. Este fue su primer proyecto, el cual presentó en 2019 en Francia y Argentina.

-¿Cómo observas la problemática del agua en Argentina y América Latina?

-Hace dos semanas estuve en Corrientes y tuve la suerte de conocer al Subsecretario de Planificación Ambiental de la Municipalidad. El me contaba que en los alrededores de la capital provincial ya hay varias lagunas que han desaparecido en los últimos años.

En Rosario, el Río Paraná está muy bajo y tiene problemáticas muy complejas. Hoy en día la falta de agua es cada vez mayor y de hecho todo esto tiene que ver también con la deforestación en Brasil, sumado a la falta de lluvia y sequía.

Claramente la cuestión del agua en América Latina traerá serios problemas de aquí a los próximo años.

-¿Crees que hay conciencia social sobre este problema?

-Lo bueno del desastre ambiental es que despierta la conciencia, la gente tras los incendios en Santa Fe y Entre Ríos, pide una Ley de Humedales.

La falta de respuesta política está, veremos si el pedido ciudadano hace que aparezcan acciones que realmente tengan eficiencia.

Es urgente que la población empiece a cuidar el agua porque las consecuencias después son irreversibles.

¿Cuándo sentiste ese deseo de interiorizarte en causas sociales alrededor del mundo?

Siempre para mi el eje social es muy importante. Al principio, me quería dedicar a la protección del medio ambiente pero para mi está estrechamente vinculado con la cuestión social.

Si tenemos problemas ambientales, también tenemos problemas sociales y económicos en determinados sectores de la población.

Yo soy un soñador muy pesimista sobre cómo puede terminar este mundo y cómo seguirán nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo quiero pensar en que podemos mejorar y tener un futuro un poco mejor.

Vóley Mixto, Club Zapata de Las Heras.

-¿Qué te motiva?

-Un amigo desarrolló una ONG en Rosario llamada “Cambio Social” en la que ayuda a la comunidad trans y travestis que durante la pandemia pasó por muchas problemáticas porque la mayoría son trabajadoras sexuales.

El les da comida y brinda ayuda económica. Un día yo le pregunté: ´qué hace que vos te involucres en estas causas´ y el me contó que tuvo una infancia muy dura, tenía un padre alcohólico y dificultades económicas y sociales en su familia.

Yo no esperaba escuchar esa respuesta porque, por ejemplo, yo tuve una infancia muy feliz en el campo de un pueblito francés solo que mi interés se despertó poco a poco tomando conciencia de que más allá de mi persona hay muchas problemáticas en este mundo y me fijo qué puedo hacer y en qué puedo ayudar.

-¿Por qué elegiste Argentina para vivir?

-Yo estuve un año trabajando en Rumania en el marco de mi maestría como coordinador de proyectos de una ONG y ahí conocí a mi novio que es de Rosario.

Una vez que aprobé el trabajo final dije ´bueno voy a ver si tengo suerte en Argentina´. No me quería quedar con la duda. Sin duda fue una buena decisión porque ya llevo nueve años de relación con mi pareja, asique funcionó bien.

-¿Qué te impulsó a elegir la fotografía como medio?

-No sé si me gusta la fotografía en sí, pero sí me gusta lo que puedo hacer con ella. Hoy soy fotógrafo, puedo comunicar mi visión del mundo a través de ella pero quizás mañana sea otro medio el que elija. Lo importante es hacer algo que a uno le guste y sobre todo que creas en eso.

Si uno hace algo con ganas logra un mayor impacto.

Club Huarpes, vóley mixto.

Su visión del deporte inclusivo y la sociedad argentina

Antes de la pandemia, Émilien comenzó con un nuevo proyecto titulado Sport Friendly: la cancha de la diversidad, cuyo objetivo es dar a conocer el deporte inclusivo en Argentina.

Después de pasar por varias provincias, está en Mendoza para fotografiar a los atletas de las diferentes disciplinas que se practican en el Club Huarpes.

-¿Cómo surgió este nuevo proyecto?

-Equipos de deporte inclusivos existen en todo el mundo, pero en Argentina hay una diversidad y dinámica única. Hay más de 50 agrupaciones. Cuando me di cuenta de eso, pensé que había algo para hacer fotográficamente.

Empecé a hacer pruebas en un equipo de Rosario llamado Jaguaretés. Cuando llegó la pandemia tuve que parar porque los clubes no entrenaban y las fronteras entre las provincias estaban cerradas.

Volví a retomarlo en octubre, fui a un torneo de deporte inclusivo en Salta y esto hizo que pueda contactarme con muchos equipos y así crear vínculos.

Estas agrupaciones, en algunos casos, se forman con fines competitivos y otras se crean para crear un ambiente solidario libre de discriminaciones, donde se juntan y saben que la van a pasar bien.

Por el momento, podríamos decir, estoy dentro del mundo del deporte amateur.

Ruda Macho, club de Rosario.

-¿Cómo es la dinámica con los equipos?

-Mi trabajo se visibiliza mucho a través de la redes sociales, las fotos yo se las entrego a los equipos para que ellos las compartan. Esto generó gran impacto e interés de muchas instituciones.

Lo que quiero lograr es un compromiso, si hay instituciones y clubes que se involucren y apoyen el proyecto de cualquier forma que sea, para mi esto envía un mensaje fuerte de que realmente hoy en día queremos decidir una nueva identidad deportiva en las canchas de manera más inclusiva y con mayor igualdad.

Angau Padel, deportes LGTBIQ en Corrientes.

-El deporte muchas veces es un reflejo de la sociedad...

-Totalmente y más que el deporte está muy presenta en Argentina, sobre todo el fútbol. Lo que se puede escuchar, vivir, sentir en las canchas es lo que está pasando en las calles.

Estos clubes empiezan ocupar las canchas de otra forma, poniendo sus reglas, borrando las fronteras de género, haciendo equipos mixtos que permite fijar nuevos valores y una nueva identidad deportiva que genere un impacto positivo en la sociedad.

-¿Cuándo será la muestra fotográfica de Sport Friendly?

-Se inaugurará el 28 de abril en Rosario en el marco de los 3° Juegos Sudamericanos de la Juventud. A fin de año se publicará el libro con los retratos de todos los jugadores.

Más información

Para conocer más de la vida de Émilien Buffard, ingresá al siguiente link: emilienbuffard.com

- Instagram: emilien_buffard

- Facebook: Émilien Buffard