El médico mendocino que busca revolucionar la sanidad con una app de historias clínicas digitales

Gabriel Rivas (31) es mendocino y se recibió de Médico especializado en Urgencias y Emergencias. A comienzos de 2019 migró a España y, desde entonces, se especializó en esa rama, siendo los traslados en ambulancia crítica y en helicóptero los escenarios en los que más se ha desempeñado. No obstante, fue un episodio que vivió cuando todavía estaba en Mendoza lo que lo motivó a desarrollar la app y todo el sistema con la que ya comenzó a hacer historia.

“Tuve un problema de salud cuando todavía vivía en Mendoza y estuve internado en un hospital público. En ese momento me tocó vivir en primera persona cómo se perdía mi historia clínica, y me di cuenta de que no podía ser que los servicios no estuviesen interconectados. Y empecé a pensar en una solución a esto antes de viajar, así como existen aplicaciones como Facebook o Instagram, me propuse hacer una aplicación que creara y digitalizara las historias clínicas y que estuviera interconectado con todos los servicios”, resalta el joven.

El médico mendocino que busca revolucionar la medicina con una app de historias clínicas digitales. Foto: Gentileza Gabriel Rivas.

A más de 4 años de aquel episodio, Gabriel Rivas y su equipo lanzaron recientemente la startup Smart Health Digital, que permite crear y unificar la disponibilidad de historias clínicas y de información sanitaria de todos los pacientes en una base de datos unificada y digitalizada.

“Es una startup, una empresa naciente tecnológica que se dedica actualmente al campo de salud digital. Realizamos la digitalización de historias clínicas de transporte aéreo y terrestre, de todas las historias clínicas de los pacientes que se atienden y trasladan. Además, trabaja con herramientas con Inteligencia Artificial que ayudan al médico y al enfermero. Se puede usar en teléfonos móviles y funciona sin conexión, por lo que se puede usar en cualquier sitio, cualquier médico o enfermero puede usarlo, por ejemplo, en una ambulancia”, destaca Rivas, quien aclara que Smart Health Digital no tiene costo de registro ni de uso.

“Cuando nació, funcionó solamente para historia clínica. Pero a lo largo del último año le sumamos interactividad para que sea una historia clínica interoperable y a la que cualquier paciente pueda acceder a la suya. Hemos empezado y complementado la fase 1 (solo pueden acceder médicos y enfermeros), mientras que la fase 2 la vamos a implementar en 2023 y ya incluye la conexión con hospital y centro operativo. Para 2024 esperamos tener app ya para el acceso de pacientes y nuestro piloto va a ser en África, hacia allí la vamos a llevar primero”, resumió el médico y emprendedor mendocino, quien vive en Granda (España).

El médico mendocino que busca revolucionar la medicina con una app de historias clínicas digitales. Foto: Gentileza Gabriel Rivas.

Gabriel Rivas se encuentra en Mendoza y el próximo miércoles, 21 de diciembre, brindará una charla sobre su experiencia en el Auditorio Marciano Cantero, de Maipú. Se puede asistir sin costo alguno, aunque con previa inscripción.

Un aporte revolucionario

Cuando Gabriel llegó a España, según sus propias palabras, se encontró ante dos caminos: o desarrollaba algo para él y para los vuelos propios que completaba en helicóptero desde Ceuta y hacia los hospitales en territorio español o universalizaba ese aporte para todo el sistema de salud. Y eligió esta segunda opción, con la tecnología como aliada.

“Cuando yo comencé a trabajar en el helicóptero sanitario y en las ambulancias de pacientes críticos, surgió esta necesidad de digitalizar las historias clínicas. ¡Imaginate lo que es para un médico llenar una historia clínica a mano, en pleno vuelo y con todo el movimiento! Ceuta es una ciudad española en África, separada del continente por el Estrecho de Gibraltar. Es pequeña, no hay hospitales con todas las especialidades. Entonces, si hay un paciente con politraumatismos o que necesita cateterismo, hay que sacarlo y llevarlo a España. Y se usa mucho el helicóptero”, describe Rivas.

Ese recorrido final de la historia clínica, desde el momento en que se inicia el traslado de emergencia hasta que llega al hospital, es lo que se conoce en medicina como “la última milla”, y es allí donde Gabriel Rivas y todo el sistema en general encuentra muchos problemas para completar esta información. Incluso, es en esta etapa cuando se llega a perder, y es una información tan importante que puede definir la vida de un paciente.

El médico mendocino que busca revolucionar la medicina con una app de historias clínicas digitales. Foto: Gentileza Gabriel Rivas.

El proyecto Smart Health Digital fue presentado en noviembre de 2021 en una “aceleradora” de España, donde Gabriel y su –por entonces- único compañero del proyecto se encargaron de exponer y explayarse sobre la función, finalidad y alcance. Desde entonces, sumó el apoyo de Telefónica y otras empresas e instituciones, y actualmente son más de 15 personas trabajando en él, incluyendo a ingenieros, programadores, personal de Marketing y de Comunicación.

“Fundamentalmente la startup aporta dos aristas. Primero, ayuda al profesional sanitario, que viene de estar 22 horas de guardia y en una jornada exhaustiva, al tener una app que lo va a guiar en todo momento sobre lo que debería hacer con el paciente y sobre lo que ocurre en tiempo real. Con estos dispositivos, el médico -en tiempo real- tiene una visión de su paciente, y el centro operativo y el hospital saben también qué tiene. Pero, por otro lado, todo repercute en la salud del paciente. Si el médico tiene esta tecnología, puede tener un diagnóstico en tiempo y forma. Permanentemente, el problema que hay en profesionales sanitarios es que muchas veces hacemos diagnósticos basándonos en lo que han desarrollado otros para nosotros, y muchas veces termina siendo más complicado. ¿Quién mejor que quien está con el problema para desarrollar la solución?”, detalla el médico mendocino.

Emigrar y Emprender es posible

El próximo miércoles, 21 de diciembre y a partir de las 18:30, el médico especializado en Emergencias y Urgencias, Gabriel Rivas participará de una disertación para compartir sus experiencias y conocimientos con el fin de alentar a jóvenes y adultos a emprender. En la misma charla expondrá, además, sobre salud digital, la innovación tecnológica y tips para los profesionales sanitarios que deseen emigrar a la Unión Europea.

El médico mendocino que busca revolucionar la medicina con una app de historias clínicas digitales. Foto: Gentileza Gabriel Rivas.

“Lo que voy a intentar hacer es un recorrido por lo que han sido estos 4 años desde que emigré. A mí me gusta transmitir un mensaje fuerte, y así como tenemos jugadores fuertes que nos representan en los distintos países –y que hoy se ve en el Mundial-, tenemos también muchos argentinos en el exterior (médicos, abogados, ingenieros) que están creando cosas grandes y nos dejan bien parados”, describe el joven.

Con entrada libre y gratuita, la disertación será el 21 de diciembre en el Auditorio Municipal Marciano cantero, de Maipú. Si bien la entrada es libre y gratuita, hay que registrarse en el siguiente link.

“La verdad es que no me costó mucho emprender en España. Siempre he recibido un trato como si fuera uno más. Y eso es porque cualquier persona que quiera emprender y crear algo nuevo, es muy valiosa para la sociedad. Entonces se inclinan por apoyar el talento, atraerlo y hacerlo creer, porque eso permite crecer a la sociedad”, concluyó.