El lamento del papá de Solange Musse, tras la revelación sobre las “visitas VIP” a enfermos de covid: “La impunidad da asco”

Sylvia Brunoldi, titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), reveló que durante la cuarentena por el covid-19 pudo visitar a su marido, que estaba internado por haber contraído la enfermedad, y desató la polémica.

Entre las voces que salieron a cuestionar a las autoridades del Ministerio de Salud se encuentra la de Pablo Musse.

Musse es el papá de Solange, la mujer de 35 años que murió en agosto de 2020, de quien no pudo despedirse porque las autoridades le impidieron viajar de Neuquén a Córdoba para estar en sus últimos momentos.

El hombre dialogó con la radio Cadena 3 y criticó a las autoridades del Ministerio de Salud después de que Brunoldi afirmara que pudo visitar y despedirse de su marido internado gracias a la gestión Carla Vizzotti.

“Lo que le pasó a la ‘flaca’ -en referencia a su hija- hizo que estos hijos de su madre modificaran el decreto a los pocos días para que la gente pudiera despedirse de sus seres queridos”. Y agregó: “Lo que hicieron en pandemia es triste y lamentable para la sociedad, que no pudo despedirse de sus seres queridos”.

Además, el hombre mencionó que la titular de LAPDI “tuvo la suerte de estar con su marido en el último adiós” y sumó: “Lamentablemente ya no nos sorprende nada. No nos sorprendió el vacunatorio vip, no nos sorprendió el cumpleaños de Fabiola. Esto a mí tampoco me sorprende. Uno ya sabe cómo se maneja el poder, lo que han hecho en pandemia”.

“Ya no sorprende nada. Alberto (Fernández) ya no tendría que ser más presidente, Vizzotti no tendría que ser más ministra de Salud. Y así seguimos. En la Argentina es así, son todos impunes. La impunidad da asco en Argentina”, cerró Musse.

La historia de Solange se difundió a nivel nacional cuando la mujer, que sufría un cáncer terminal, hizo pública una carta contando lo que había pasado con su padre y una tía que viajaban a darle el último adiós. Tras la triste noticia, el dolor de su padre se transmitió a todo el país.

Solange, la mujer de 35 años que falleció de cáncer en pandemia. Foto Gentileza: Pablo Musse

Solange falleció el 21 de agosto de 2020, mientras reclamos como el suyo se multiplicaban en todo el país. La presión al Gobierno hizo que el 31 de agosto se promulgara el decreto 714/2020, que autorizaba “el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento”.

De acuerdo a lo que contó Brunoldi, el miércoles durante un evento en el Centro Cultural Kirchner para un balance público de la gestión de Vizzotti al frente del ministerio, ella pudo visitar a su marido enfermo, que falleció el 24 de agosto, antes del decreto que lo autorizaría. Su visita se dio gracias a la gestión particular de la entonces secretaria de Acceso a la Salud.

Al respecto, Brunoldi manifestó: “Quiero agradecer a Carla, que gracias a ella pude despedir a mi esposo, y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en los últimos días. No quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con sólo una secretaría como era”.

