El Día del Padre se convierte en un fin de semana largo gracias a un feriado inesperado

Este año, el Día del Padre en Argentina caerá el domingo 16 de junio, como es tradición en nuestro país. Sin embargo, en 2024, esta celebración tendrá un toque especial gracias a un feriado que extenderá el fin de semana, permitiendo a las familias disfrutar de más tiempo juntos.

El lunes 17 de junio será feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, una fecha que honra al prócer argentino en el aniversario de su fallecimiento.

Esto significa que los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo, ideal para homenajear a los padres con una variedad de actividades familiares.

Días No Laborables en junio

Este mes no solo ofrecerá un fin de semana extendido por el Día del Padre, sino que también tendrá otros días no laborables que marcarán una de las semanas laborales más cortas del año. A continuación, los días no laborables en la segunda quincena de junio:

Domingo 16 de junio: No laborable (Día del Padre)

Lunes 17 de junio: No laborable (Feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

Jueves 20 de junio: No laborable (Feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano)

Viernes 21 de junio: No laborable (Feriado puente turístico)

Sábado 22 de junio: No laborable

Domingo 23 de junio: No laborable

Sábado 29 de junio: No laborable

Domingo 30 de junio: No laborable

Días hábiles en la segunda quincena

Con tantos días no laborables, la segunda quincena de junio tendrá solo siete días hábiles:

Martes 18 de junio

Miércoles 19 de junio

Lunes 24 de junio

Martes 25 de junio

Miércoles 26 de junio

Jueves 27 de junio

Viernes 28 de junio

Este fin de semana extra largo presenta una excelente oportunidad para planificar actividades especiales en familia. Desde escapadas cortas a destinos turísticos cercanos hasta reuniones familiares en casa, el tiempo adicional permitirá a muchos disfrutar de momentos significativos con sus seres queridos.