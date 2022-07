El desgarrador mensaje del padre de Lucio Dupuy, por el cumpleaños de su hijo: “Perdoname papito”

El padre de Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado por su madre y la pareja de ella en La Pampa, recordó a su hijo con un emotivo posteo en Facebook en la semana de lo que hubiera sido su sexto cumpleaños. En el mensaje le pide perdón por no haberlo podido salvar a tiempo.

“Me rompe el alma pensar, mañana deberías estar disfrutando de tus 6 añitos, que injusto todo esto, todavía no puedo aceptarlo hijo. Cada vez más fuertes se hacen mis deseos de volver a abrazarte bien fuerte”, comenzó diciendo Cristian Dupuy.

Foto de Lucio Dupuy cuando era más chico jugando con su padre.

Luego agregó: “Mañana muchos van a encender una velita, mañana muchos van a tener el corazón un poco frío por tu ausencia, ese frío con el que vivo desde un 26 de noviembre del 2021, un frío que jamás volverá a cesar porque me falta el calor de tu amor”.

“Lucio todavía sigo buscando las explicaciones de por qué el destino quiso que fuese así, por qué me toca vivir de esta manera… Jamás hice el mal nunca falte el respeto, siempre fui amable y compresivo. Pero sin embargo, algo mal hice para merecer tan terrible castigo, y no haber podido echo nada me remueve las tripas”, dijo el padre en su posteo de Facebook.

El padre de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y la pareja de ella en La Pampa, le dedicó un posteo en Facebook por lo que hubieran sido sus 6 años.

Para finalizar reflexionó: “Papito aún siento que estás enojado con papá, de solo pensar que en tus últimas horas quizá me estabas llamando, pidiendo por favor que aparezca para salvarte y sacarte de ahí... Y nunca llegué, entre estás lágrimas te digo hijo que me perdones, perdoname papito. Hoy me toca pagar esto de esta manera con este inmenso dolor. Te amo Lucio hijo mío, espero puedas perdonar todo lo que no pudimos hacer por vos”.

La muerte de Lucio

Lucio murió el 26 de noviembre del 2021, a causa del maltrato que sufrió en reiteradas ocasiones por parte de su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

Espósito Valenti estaba acusada del “homicidio calificado por el vínculo” de su hijo, y Páez por “homicidio simple”. Sin embargo a mediados de mayo la fiscalía pidió que se agrave el delito que se les imputa, incluyendo abuso sexual triplemente agravante.

El juicio oral podría realizarse este mismo año. (Foto archivo)

La fiscalía pidió que Espósito Valenti sea imputada por los delitos de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

En cuanto a Páez, se la acusó del delito de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

Ambas, se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis a la espera del juicio oral.