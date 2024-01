Entre la previa de Año Nuevo y el lunes 15 de enero, ya de 2024, más de 93.000 mendocinos y argentinos cruzaron a Chile por el Paso Cristo Redentor, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Coordinación Argentina del Sistema Integrado.

Ni la devaluación ni la desventaja respecto al tipo cambiario parecieran ser impedimentos para que casi 100.000 visitantes nacionales crucen la Cordillera de los Andes con intenciones de disfrutar de las playas del Pacífico Chileno. Y es que, para los mendocinos, es la oportunidad de disfrutar de la arena, el sol y el mar a 400 kilómetros, menos de la mitad de lo que separa a Mendoza de la Costa Atlántica Argentina. Además, pese a algunas excepciones, el tránsito viene siendo por demás fluido en el paso fronterizo, con demoras de no más de 90 minutos (ágil si se compara con las más de 3 horas que había de espera en los años dorados).

Dónde queda y cómo llegar a Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques a menos de una hora de Reñaca. Foto: Instagram @bmorera

Y las playas chilenas tienen ese “no sé qué” para los mendocinos. Quizás sea la proximidad, o tal vez esos paisajes que varían tan drásticamente en cuestión de unos pocos kilómetros. Como sea, algunos destinos chilenos son un atrapantes imanes para los mendocinos que, si bien disfrutan de cruzar a Chile, ya se cansaron un poco de las playas y ciudades de siempre (Viña del Mar y Reñaca, solo por mencionar algunas). Es aquí donde aparecen, entonces, playas como la de Ritoque. Porque tiene todo lo que se necesita para cautivar la atención de aquellos mendocinos que no quieren atravesar todo el país de Oeste a Este para disfrutar del mar pero, a la vez, quieren salir de la monotonía “viña-reñaquista”.

Ubicada a 45 minutos en auto de Reñaca (y a poco más de 6 horas de Mendoza, siempre y cuando el Sistema Integrado Cristo Redentor y su fluidez de tránsito así lo deseen), los 18 kilómetros que comprende la extensión de Ritoque sorprende con maravillas de todo tipo.

Dónde queda y cómo llegar a Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques a menos de una hora de Reñaca. Foto: Instagram @chiledreamtours

Un campo de dunas, mezclado con bosques, una laguna, humedales y hasta islotes con patrimonio histórico y cultural convierten a Ritoque en un lugar de visita obligado para quienes viajan a la V Región chilena. Y aunque su mar no es el más recomendado para el baño -por la baja temperatura del agua y por la violencia, intensidad y tamaño de las olas-, paisajísticamente es uno de los puntos más atractivos de esta región trasandina.

DÓNDE QUEDA RITOQUE, CÓMO LLEGAR Y QUÉ HACER

Si bien la playa de Ritoque está pegada a Concón (hacia el norte), ya es parte de la comuna de Quintero. Con mucha menos concentración de población y de visitantes que Viña del Mar, Reñaca y la mismísima Concón, son la historia y la biodiversidad del ecosistema lo que le otorga un valor agregado a su costa.

De lo que es el centro de Quintero, la silvestre playa de Ritoque se encuentra a poco más de 7 kilómetros (está más retirada al Sur) y son sus desiertas dunas -intercaladas con piedras y riscos- lo que convierten a esta playa en un espacio perfecto para recorrer. El silencio -solo interrumpido por el ruido del bravo oleaje- invita a perderse en el lugar hasta perder también la noción del tiempo y del lugar.

Dónde queda y cómo llegar a Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques a menos de una hora de Reñaca. Foto: Instagram @chiledreamtours

En lengua mapudungun -la de los pueblos originarios de la región-, Ritoque significa “lugar de amparo, de resguardo”. Y es que, en la época de la Cultura Bato -y, posteriormente, de los Aconcagua-, es muy probable que esta pequeña bahía natural haya servido de resguardo justamente para los pescadores recolectores.

La huella de estas culturas ancestrales es lo que le da el valor agregado, cultural e histórico a Ritoque. Y es que, según reporta el oficial historiador de la Hermandad de la Costa de Chile Nao Quintero, Roberto Monardes, son más de 15 los sitios arqueológicos de asentamientos indígenas que se pueden descubrir.

Al contar con esta protección, Ritoque es una de las playas menos intervenidas por el ser humano. No obstante, ello no quita el inminente peligro, en especial en la medida en que más se populariza el destino y sus atractivos. Incluso, y aunque en zonas bien delimitadas, el enduro y los deportes con vehículos motorizados tienen su espacio autorizado en las dunas.

Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques ubicada a una hora de Reñaca e ideal para surfear. Foto: Instagram @bmorera

No obstante, ingresar con camionetas a las playas, dunas y bosques de Ritoque es algo que está prohibido por la ley.

Además de caminar y explorar Ritoque, otra actividad muy común en esta playa cuasi virgen es la del surf. Las bravas olas y la tranquilidad de la extensión hacen que las aguas en el lugar sean perfectas para pararse en las tablas e intentar domar algunas olas durante horas y horas. Otros deportes náuticos como velerismo, kayak y el Stand Up Paddle (SUP) también son recomendables, no solo en Ritoque, sino en todas las playas de Quintero.

También se puede permanecer en la costa, disfrutando del paisaje o disfrutando del avistamiento de aves (flamencos, cisnes, gansos, taguas y toda la familia de patos) y de la mismísima puesta del sol. Pero lo que está más que claro es que Ritoque no es una playa apta para el baño. Cabalgatas (por las dunas) y clases de yoga en la arena también están en la lista de actividades programadas.

Un poco más retirado de la playa, en la zona se puede subir el Cerro de la Cruz y, desde ese maravilloso mirador natural, disfrutar de las siempre hipnóticas dunas de Ritoque, la bahía de Quintero, la laguna y estero de Mantagua y el cerro Mauro (hacia el este). Con un buen día, despejado, la panorámica llega hasta Valparaíso.

Dónde queda y cómo llegar a Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques a menos de una hora de Reñaca. Foto: Instagram @chiledreamtours

ALOJAMIENTO Y VALORES EN RITOQUE

Al igual que el entorno, los alojamientos en las inmediaciones de Ritoque son más bien agrestes (si la idea es un hotel lujoso y de muchas estrellas, no es este el destino que se busca). Sobre la ruta F-30-E hay algunas posadas y cabañas. Los alojamientos más económicos rondan entre los 30.000 y 40.000 pesos argentinos diarios, por pareja.

Más lejos -y, ya quizás con algo más de lujo-, las alternativas se incrementan para el lado de la ciudad de Quintero o para el lado de Concón y Reñaca.

CÓMO LLEGAR A RITOQUE DESDE MENDOZA

Al estar a poco menos de una hora de Reñaca, la mejor alternativa para llegar de Mendoza a la playa de Ritoque o a Quintero es hacer el tradicional camino hacia las principales ciudades balnearias de la Quinta Región.

Dónde queda y cómo llegar a Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques a menos de una hora de Reñaca. Foto: Instagram @lastmanu

Esto significa cruzar a Chile por la ruta 7 y el Sistema Integrado Cristo Redentor y luego seguir, del otro lado de la Cordillera de los Andes, por la ruta 60 trasandina. Al llegar a la zona de Llay Llay, hay que empalmar con la tradicional ruta 5 y luego seguir para el norte hasta llegar a Nogales. A través de la vía F-20 se debe virar luego hacia el oeste nuevamente, con destino a Puchuncaví para luego, sin ingresar al casco céntrico de esa ciudad, regresar hacia el sur por la ruta F-30-E.

Ritoque, la tranquila playa de dunas y bosques ubicada a una hora de Reñaca e ideal para surfear. Foto: Instagram @danielsan2x2

Una vez llegando a la avenida de acceso a Quintero, hay que volver a tomar hacia el oeste por esta vía y, antes de ingresar al pueblo de Quintero, volver a girar hacia la izquierda (al sur) por la calle que, precisamente, se conoce como “Camino Quintero - Ritoque”.

Desde Mendoza y hasta la playa de Ritoque hay exactamente 396 kilómetros, que en tiempo se traduce en poco más de 6 horas.

