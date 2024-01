Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera

“Vacaciones de verano” y “escapada a Chile” son conceptos e ideas que parecieran ir siempre de la mano en Mendoza. Y es que, cada vez que comienza un año nuevo, el Paso Internacional Cristo Redentor se convierte en un punto neurálgico y por demás transitado. Cientos de miles de argentinos (la mayoría de ellos, mendocinos) cruzan del otro lado de la Cordillera de los Andes para disfrutar del descanso y el relajo de las playas chilenas.

Y, si se tiene en cuenta que entre Mendoza y Reñaca o Viña del Mar hay solo 400 kilómetros -aproximadamente-, la alternativa de las playas chilenas son un imán y una alternativa favorable, teniendo en cuenta que hay -al menos- 1.200 kilómetros desde la provincia hasta las ciudades balnearias de Buenos Aires.

Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

El tipo de cambio no es favorable en Chile para los argentinos si se compara el peso argentino con el chileno (y tomando el dólar como termómetro). Sin embargo, esto no es un impedimento. De hecho, muchos vacacionantes llevan mercadería desde Mendoza (hay algunos productos que no están permitidos) para ahorrar al máximo.

Más allá de la desventaja cambiaria si se comparan ambas monedas, hay algunos productos (principalmente prendas de vestir, calzado y artículos de electrónica o electrodomésticos) que son más baratos y es más conveniente adquirir en Chile. Esto es algo que aprovechan muchos mendocinos cuando viajan.

Son diversos los productos no tienen ninguna restricción para ser comprados en el extranjero, aunque para ellos hay un límite económico, una franquicia por pasajero o por vehículo y que no debe superarse. Porque si el total de lo comprado supera ese tope, en los controles aduaneros para regresar al país se tributará un porcentaje del excedente. Y ese arancel deberá pagarse en calidad de impuestos.

CUÁL ES LA FRANQUICIA PERMITIDA PARA COMPRAS EN CHILE Y EL EXTRANJERO

Como en todo lo referido a controles aduaneros, gran parte del procedimiento se encuentra sujeto al azar. Puede ocurrir que el oficial de la Aduana no realice un control exhaustivo y todo sea un mero trámite. Pero también está siempre latente esa posibilidad de que cruzarnos con un inspector que revisa absolutamente todo. Y por ello es recomendable hacer todo “por derecha”, como suele decirse; para evitar malos tragos y momentos incómodos.

Lo primero a tener en cuenta es, al momento de salir de Argentina, declarar en la aduana cualquier producto importado que llevemos en ese momento con nosotros. Desde teléfonos hasta notebooks o cámaras de foto. Porque al declararlo en ese momento, con solo presentar el papel donde consta ello al momento de regresar al país, se evitarán dudas o sospechas sobre si el producto fue adquirido mientras duró la estadía fuera del país.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera.

Esta declaración se puede completar online en la web de la AFIP, o bien en el mismo complejo aduanero (Los Libertadores para quienes ingresan de Argentina a Chile por el Paso Cristo Redentor) o en el aeropuerto, antes de abordar el avión.

La otra recomendación, ya referida a cualquier producto adquirido en el extranjero, es guardar las facturas o tickets donde quede constancia del valor. Porque eso es lo que se exigirá también en la aduana -en el complejo Roque Carranza, Los Horcones, para quienes regresen de Chile y vía terrestre por el Cristo Redentor- ya que de allí se calculará el gasto total para ver si se excede o no la franquicia.

¿Qué pasa si no tengo los comprobantes de lo comprado en el exterior? En ese caso, el oficial de la aduana calculará el costo de los productos y, por lo general, se toma como referencia el precio máximo de la mercadería en el lugar de origen. De esta manera, si el comprador aprovechó una oferta o rebaja, si no se presenta el ticket, en el control aduanero se tomará el precio sin ninguna promoción.

En cuanto a las franquicias propiamente dichas, para compras en el extranjero, la franquicia permitida sin que se apliquen aranceles por compras oscila entre los 300 y los 500 dólares por persona y por mes, dependiendo si viajan vía aérea o terrestre.

El tope de 500 dólares es para quienes viajan vía aérea. Para estas personas hay, además, una franquicia adicional de 500 dólares, aunque únicamente para productos adquiridos en el free shop.

En tanto, para quienes crucen de Chile por el Paso Cristo Redentor en auto o colectivo, el tope permitido es de 300 dólares, también por mes y por persona. Esto no es exclusivo de Chile y del mencionado paso, sino que es algo que rige para todos los controles de frontera y para argentinos que llegan de cualquier punto del extranjero.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera.

¿SE PUEDEN SUMAR LAS FRANQUICIAS POR FAMILIAS?

En caso de que una familia regrese junta de un viaje en el extranjero, la franquicia puede acumularse. Así las cosas, para un matrimonio que regrese de una escapada a Chile vía terrestre, el tope de compras sin abonar un adicional será de 600 dólares -sin importar si los 600 los gastó uno u otro y en uno o varios productos-; mientras que vía aérea el tope ascenderá a 1.000 dólares.

Si hay niños en el grupo familiar, los menores de 16 años tienen permitido ingresar al país la mitad de la franquicia para mayores (es decir, 150 dólares vía terrestre y 250 dólares vía aérea). En resumen, un matrimonio con dos hijos de menos de 16 años pueden ingresar productos (o un producto) por el valor de hasta 900 dólares vía terrestre (300 por cada adulto y 150 por cada menor) y de hasta vía aérea 1.500 dólares (500 por cada adulto y 250 por cada menor) sin que se le cobre un arancel.

Exentos de estas limitaciones se encuentran hasta un teléfono celular, una notebook o una tablet por persona (se consideran que son equipaje y artículos de uso personal), así como también ropa -siempre y cuando sean pocas prendas y no haya sospechas de que se destinará a ser revendida en el país-.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera.

¿QUÉ PASA SI SE EXCEDE LA FRANQUICIA?

En caso de que se exceda el tope previsto en la franquicia -personal o en grupo familiar-, el arancel que se cobra equivale a 50% del excedente. Para llevarlo a números concretos, si una pareja -mayores de edad- viajÓ a Chile en auto y regresÓ, en el control de Horcones (Roque Carranza) deberán declarar lo comprado afuera y presentar las facturas. Si los gastos no superan los 600 dólares (los 300 de cada uno) no tributan. Pero si ambos gastaron 800 dólares, por ejemplo, deberán pagar un arancel de 100 dólares, que es la mitad (50%) de los 200 dólares en que sobrepasaron el límite permitido.

Este arancel se puede pagar en pesos y con tarjetas de crédito, y el monto se pesifica de acuerdo a la cotización del tipo de cambio oficial.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera.

ESTOS SON LOS PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA INGRESAR DESDE OTROS PAÍSES

Más allá de que cuesten menos de 300 dólares -para quienes viajen vía terrestre- o menos de 500 dólares -para quienes lo hagan vía aérea-, hay algunos productos que no se pueden comprar en el exterior e ingresar por la aduana.

Entre los más resonantes se destacan los neumáticos -algo muy común-, y también los electrodomésticos de la considerada línea blanca (heladeras y lavarropas, por ejemplo).

Tampoco está permitido ingresar material arqueológico y cultural, mercadería con finalidad comercial o industrial, estupefacientes y amas o explosivos (salvo autorización del ANMAC).

