Precios increíbles en China: cómo comprar buzos de buena calidad en pocos minutos

En un contexto donde la compra directa de productos desde China gana terreno entre los consumidores argentinos, destacan tres buzos con capucha que han captado la atención en AliExpress por su diseño y precio accesible.

Una de las opciones más llamativas es la “Sudadera con capucha de Radiohead I Will See You in The Next Life”, tanto para hombres como mujeres, con un estampado retro de rock que evoca un estilo callejero de hip hop.

Con un costo de US $6.19 más un envío de US $7.32, el total asciende a $16.85 dólares. Convertido a pesos argentinos al valor del dólar libre (que es de $1460 pesos argentinos por dólar), el precio final sería de aproximadamente 24,623 pesos argentinos.

Distintas opciones de buzo para comprar a China

Otra alternativa popular es la “Sudadera con capucha Kawaii Genshin Impact Qiqi”, diseñada para mujeres con un estilo gráfico Y2K.

Esta prenda de manga larga se destaca por su atractivo visual y está disponible por US $6.04, con un envío de US $8.42. En total, esto suma $14.46 dólares, equivalente a aproximadamente 21,104 pesos argentinos.

Distintas opciones de buzo para comprar a China

Por último, la “Arctic Monkeys-Sudadera con capucha de The NBHD” para hombres, con gráficos de dibujos animados divertidos, ha llamado la atención por su estilo informal Harajuku, ideal para parejas.

Su precio es de US $6.95, con un envío también de US $8.42. El costo total de este buzo sería de $15.37 dólares, lo que equivale a aproximadamente 22,446 pesos argentinos.

Distintas opciones de buzo para comprar a China

DERECHOS DE IMPORTACIÓN

En Argentina, la normativa de importación establece que si el valor de tu envío no supera los USD 50, no corresponde pago de derechos de importación. Si el valor supera los USD 50, pagarás el 50% sobre el excedente de ese valor. Además, se permite realizar hasta 12 envíos anuales libres de impuestos, de hasta USD 50 cada uno. Al superar los 12 envíos en el año, deberás pagar el 50% del valor de tu envío.

PASO A PASO PARA COMPRAR DESDE ARGENTINA

Comprar productos desde China puede parecer complicado debido a los tiempos y trámites involucrados. A continuación, te explicamos el proceso detallado para adquirir estos auriculares desde Argentina: