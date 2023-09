Día del Empleado de Comercio en Mendoza: por la crisis, algunos negocios deciden abrir este lunes

El próximo lunes se celebrará el Día del Empleado de Comercio, que en realidad es el 26 de septiembre, y muchos locales cerrarán sus puertas aunque, en el último tiempo y debido a la crisis económica que atraviesa nuestro país, muchos decidirán abrir para no perder un día de ventas.

Si bien todo depende del rubro al que cada comercio se dedique, desde las instituciones del sector manifestaron que lo estipulado ante la Subsecretaría de Trabajo es no abrir ese día, situación que no se cumple al 100% por diferentes situaciones ligadas a lo económico, puntualmente, y porque son los dueños de comercios quienes deciden si trabajar ese día o no.

Está previsto que centros comerciales, negocios grandes como híper y supermercados, sean de venta de alimentos u otros productos, no abran sus puertas el próximo lunes. De hecho, algunos ya lo anunciaron en sus promos televisivas.

Qué dicen los comerciantes

Como suele ocurrir para esta fecha o para feriados en general que se dan durante el año, el comerciante que es dueño de un local y que no cuenta con empleados registrados decide abrir normalmente, a diferencia de quien es empleador y se ajusta a la ley.

En este caso, Romina, dueña de un mini mercado en Guaymallén, reconoció que junto a su marido Matías abrirán normalmente las puertas del negocio. Ellos no tienen empleados y trabajan casi todos los feriados. “Hace cuatro o cinco meses, en los días previos a los feriados se vendía más pero ahora está todo muy quieto, la gente se cuida mucho y no compra como antes”, contó la comerciante.

Y agregó: “Los precios han aumentado y se nota más en productos de higiene personal que en alimentos, porque las subas fueron más graduales. Por ejemplo, notamos que la gente ahora se fija mucho en el precio y compra lo justo y nada más”.

“Antes a la gente no le importaba si un producto salía 5 o 10 pesos más caro que en otro comercio de la zona, pero ahora sí vemos que no te compran y se van a otro lado. en lo que no se limitan las personas es en comprar bebidas y cigarrillos”, añadió Romina con cierta picardía.

Entre lo que la comerciante y su marido más venden se encuentran el arroz, pan, fideos o tortitas. “La gente ya no busca marcas, se reponen más las segundas marcas que las primeras”, afirmaron.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Otro testimonio sobre la realidad del sector comercial es que el ofreció Adriana, empleada de una cadena de supermercados del Sur provincial, quien confirmó que el lunes ellos no abrirán las puertas y que las ventas en días feriados “dependen donde cae el día”. “Si es principio de mes sí compran anticipado, pero si es a fin de mes, compran igual y no se anticipan porque no rinde el sueldo”, apuntó.

Por su parte, Facundo, quien tiene una casa de repuestos de autos en Las Heras, indicó que él abre su local porque no tiene empleados y lo atiende solo. “Lo que suelo hacer en feriados es abrir medio día, dependiendo del movimiento que se vea en la calle. En este caso del lunes, la gente sabe que es el Día del empleado de comercio y, generalmente, no sale a comprar. Las ventas estaban un tanto flojas pero mejoraron algo en los últimos meses”, argumentó.

Nicolás, quien tiene se dedica a la venta de ropa para hombres, reconoció que no abrirá su local el lunes. Este comerciante tiene dos locales con tres empleados a tiempo completo y uno por medio día. “Según lo acordado, que es el cuarto lunes de septiembre, no vamos a abrir”, explicó el comerciante mendocino.

Y, preocupado, añadió que este año ha vendido un 50% menos que en 2022. “La inflación es tan grande que los precios en cambios de mercadería quedan muy pegados en tiempo. Por ejemplo, el buzo más económico vale casi lo mismo que una remera de temporada actual”, puntualizó.

Día de descanso

Adrián Alín es el presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la Ciudad (Cecitys) y el explicó que, más allá de lo acordado para el lunes, hay comerciantes que “pueden abrir si lo deciden pero sin hacer ir a sus empleados”

“Está claro que el sector necesita de las ventas y mantener el empleo pero, como dije antes, quien quiera abrir su comercio tiene la potestad de hacerlo”, sentenció.

Por otro lado, Alín se refirió al volumen de ventas en un año de fuerte crisis económica como la que se vive en Argentina: “En este contexto es difícil hacer un panorama general de qué sector está más perjudicado que otro en cuanto a ventas. Siempre en épocas preelectorales bajan, pero eso responde a una incertidumbre de no saber qué sucederá después de los comicios, es algo histórico qué pasa en el país”.

El referente empresarial expuso otra situación que viven desde el sector de los comercios y es que ellos no reciben subsidio alguno. “El de comercio es un sector que nunca se queja, que realiza un gran aporte al Estado y genera mucho empleo pero no recibe ningún subsidio, como sucede con otras industrias”, acotó Alín.

El mes pasado, el Cecitys tuvo mucha participación debido a una serie de intentos de robos en banda que sufrieron algunos comercios de la provincia, sobre todo en el departamento Las Heras y en Tunuyán. Desde esta institución le solicitaron seguridad al Gobierno para que los comercios del Centro pudieran seguir con su tarea diaria.

En concordancia con el presidente de la cámara, desde la Unión Empleados de Comercio de San Rafael - entidad con autonomía pero que forma parte del Centro de Empleados de Comercio (CEC)- también señalaron que serán muchos los comerciantes que cierren el lunes. “El feriado del lunes está dentro de los cuatro no negociables, como son el 1 de mayo, el 26 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Sólo puede abrir el dueño del comercio porque nosotros no podemos prohibir eso. El Día del empleado de comercio se debe respetar como tal”, comentó el dirigente Luis Luchesi.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Según su experiencia, ante el feriado del 26 de septiembre, que este año se acordó hacerlo un día antes, Luchesi entiende que es “un bajo porcentaje el que no lo respeta”. “En líneas generales, los empleadores cumplen con lo establecido por ley”, opinó.

Los Andes intentó con insistencia comunicarse con autoridades del CEC pero no se obtuvo respuesta. En sus redes sociales, el Centro Empleados de Comercio recordó sobre el feriado del lunes para sus afiliados. “El lunes 25 no trabajamos. Es nuestro descanso. Es nuestro derecho. Lo celebramos cerrando los comercios”, reza un aviso oficial en las redes sociales del gremio.

El CEC también invitó al festejo que harán ese mismo día en el camping que tienen en el distrito El Bermejo, Guaymallén. Según se informó por esa vía, habrá juegos, sorteos, bandas en vivo, shows de humor y hasta un DJ para continuar con la celebración.

Lo que establece la ley

Todos los 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio en conmemoración a la sanción de la Ley 11.729, promulgada en 1934, que estipula la estabilidad del trabajo, indemnización ante el despido arbitrario y vacaciones pagas para los trabajadores de comercio.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) anunció el traslado oficial del Día del Empleado de Comercio 2023 a este lunes 25, mediante un acuerdo entre varias entidades gremiales y no gremiales.

En tanto, de acuerdo a la Ley 26.514, si no se trabaja el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.