Desde el lunes también los bioquímicos cobrarán copago en Mendoza si no obtienen mejoras

En un comunicado emitido a nivel nacional, los bioquímicos, agrupados en una entidad que los representa, informaron que comenzarán a cobrar $3.000 de “copago” a los afiliados a prepagas. Este es un valor mínimo y cada provincia lo adaptará a sus necesidades. Sin embargo, en Mendoza, los profesionales han decidido apelar a una última instancia y volver a solicitar una actualización, para lo cual se darán como plazo esta semana. De no tener novedades, desde el lunes comenzarán a cobrar este “bono”. Sin embargo hay que tener en cuenta que no es la primera solicitud y vienen con negociaciones infructuosas desde hace tiempo.

Desde la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) explicaron que es “una forma de generar recursos que les permitan afrontar los gastos que las prestaciones implican y que las empresas no reconocen como debieran”. Así lo expresó su titular, María Cecilia López.

Hay coincidencia entre los bioquímicos en cobrar una cifra no inferior a los $3.000, como bono, ya que según explicó Gustavo Yapur, presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza, los valores en esta especialidad son tan diversos que para facilitarlo han optado por un monto unificado, correspondiente no al valor de la práctica sino al copago que se cobrará a los afiliados.

Se trata de una más de las especialidades que están en conflicto por esta situación ante el reclamo por el atraso en los valores de las prestaciones. Ante esto, desde el 1 de setembre entidades médicas de Mendoza decidieron estipular un valor mínimo para la consulta y cobrar un copago a los afiliados de obras sociales y prepagas que no lo alcanzaran y que es el diferencial hasta cubrirlo. Recientemente se dispuso una actualización de ese monto, a tono con el contexto inflacionario, y pasó de $6.000 a $7.300 desde noviembre.

Desde el lunes los bioquímicos también cobrarán copago en Mendoza si no obtienen mejoras Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Sin embargo, los bioquímicos habían evitado este cobro extra y estaban en negociación. Hasta hace 10 días referentes de Mendoza afirmaban que no había solución a la vista y evaluaban las medidas a tomar.

“Esta medida se tomó en conjunto con todos los representantes de la Confederación Argentina, estamos en plena negociación, o sea, nosotros hemos mandado una nota a las prepagas advirtiéndoles que esta semana tengamos respuesta a lo que venimos peleando desde hace más de dos meses (...) estamos viendo ahora la última posibilidad de que las que no lleguen al acuerdo que nos satisfaga les vamos a cobrar un copago, tipo bono compensatorio, a aquellos afiliados de la prepaga que no llegan al monto que necesitamos para poder trabajar”, explicó Yapur.

Refirió que el mes pasado ya habían advertido y que el mayor problema lo tienen con las prepagas ya que las obras sociales de algún modo respondieron y se han actualizado.

Cabe señalar que ya se estaba aplicando a dos obras sociales: la Caja Forense, del sector de los abogados, y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iofsa).

Dificultades

López admitió que el problema “viene de arrastre durante todo el año, ya que nunca se trasladaron incrementos acordes al proceso inflacionario y en este último tiempo, con la escalada descontrolada de precios fijados por los proveedores de insumos y reactivos, debido a los problemas de importación, ha provocado que esa brecha de incrementos que nos separa sea insostenible”.

En ese sentido, la titular de la Cubra recordó que los bioquímicos no cortaron los servicios en octubre a las obras sociales y prepagas, como habían advertido, ya que “las entidades financiadoras abrieron mesas de negociación y de diálogo para solucionar la coyuntura” y reiteró que “el problema se mantiene con las prepagas que no nos pagan lo que nos corresponde”.

López aclaró que esta irregular situación afecta a bioquímicos de todo el país, aunque con matices según la región que se trate, lo que implica diferentes medidas para compensar la brecha existente entre la justa remuneración y los aranceles percibidos actualmente.

“Ante este contexto extremo y dificultoso, y ante la indiferencia de quienes tienen a cargo el financiamiento de la salud, los bioquímicos estamos en riesgo de no lograr mantener el normal funcionamiento de nuestros servicios y la única opción o alternativa que nos queda es cobrar un bono compensador de emergencia, para continuar brindando la cobertura en los convenios en desequilibrio económico/financiero”, expresaron.

Yapura en tanto detalló: “Los valores de aumento que nos da la Superintendencia de Servicios de Salud no nos alcanza a compensar el aumento verdadero que tenemos en el laboratorio, porque es valor dólar”.

Expresó que el aumento otorgado este año hasta setiembre ha sido de 84% mientras que de inflación hubo 124% hasta ese mes. “Pero si vemos los aumentos en los insumos y en los reactivos es mucho más porque la inflación está dada por los consumos normales, lógicos, y no por los consumos que tenemos nosotros que son todos dolarizados”. subrayó.

Desde el lunes los bioquímicos también cobrarán copago en Mendoza si no obtienen mejoras (Foto: Freepik)

Además, dijo que las prepagas se basan en el hecho de que no podían aumentar por tres meses, tal cual dispuso el Ministerio de Economía nacional, “pero en realidad eso fue medio disfrazado porque era solamente aquellos que no tenían un cierto ingreso y a la mayoría de los que tienen prepagas se les aplicó el aumento, y ese aumento no se nos traslada a nosotros, por lo menos no se nos traslada al valor que tendrían que trasladar, que es el 90% del aumento, nos trasladan menos, un 50%, entonces encima no cumplen con lo que está indicado por la superintendencia”, refirió.

En cuanto al monto unificado señaló: “El valor, en nuestro caso, no depende de la práctica porque hay más de 500 prácticas, entonces no podemos hablar de un valor mínimo”.

Dijo que en su caso se llama unidad bioquímica, “entonces si llegan a la unidad bioquímica que nosotros necesitamos, no se cobra, si llegan menos, depende la diferencia, ahí se les cobra; pero para hacerlo más sencillo, quizás cobramos un bono de ajuste que serían estos $3.000 pesos que dice la nota”.

Finalmente redondeó: “El viernes más o menos estaríamos informándoles cuáles son las prepagas a las que se le aplicaría, de qué monto sería ese bono y la forma de instrumentarlo”.