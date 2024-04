Dengue: cuándo se va la fiebre no pasa el peligro, ¿Qué tener en cuenta?

Argentina enfrenta el peor brote de dengue de la historia, con un aumento diario de nuevos contagios que genera preocupación en todas las provincias. A pesar de las medidas de prevención como la eliminación de criaderos y el uso de repelente , la incertidumbre persiste una vez que se confirma el diagnóstico, especialmente en relación con la posibilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad.

Por este motivo surge la necesidad de brindar información clave para ayudar a las personas a comprender y manejar adecuadamente la enfermedad. Aquí presentamos los puntos más importantes que deben conocer aquellos que se enfrentan al dengue.

LAS ESTADÍSTICAS Y LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE GRAVE Y MORTAL

Según declaraciones del ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quiros, “entre un 60 y un 70% de las personas que tiene anticuerpos contra el dengue no recuerda nunca haber tenido un cuadro clínico compatible con la enfermedad. Lo más común es que no te des cuenta”. Sin embargo, explicpó que aproximadamente el 30% de los contagiados experimenta síntomas que incluyen fiebre, dolor de cuerpo, malestar y dolor de cabeza detrás de los ojos, siendo característico el malestar general.

En la misma línea, aclaró en una entrevista con el programa Mejor país del mundo que no se trata de una simple fiebre, sino que se trata de la denominada “quebrantahuesos” que provoca “malestar general”. Andrea Uboldi, médica infectóloga y pediatra, advirtió que también es esperable sentirse muy cansado, por lo que es importante hacer reposo y descansar.

De ese porcentaje, alrededor del 5% requerirá cuidados más intensivos: son aquellos que “van a hacer un cuadro de mucha deshidratación, van a requerir hidratación endovenosa con un suero y cuidados en un hospital o un centro de salud”. El ministro agregó que “entre un 0.2 y un 0.3% de todas esas personas van a hacer lo que se llama un dengue grave” y una proporción de ellas “podrán hacer una enfermedad mortal”.

PREVENCIÓN DEL DENGUE GRAVE: LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

Sobre que es lo que debemos hacer durante el cuadro febril, el ministro dijo que el principal factor que puede llevar a complicaciones graves es la deshidratación. Por lo tanto, subrayó: “Entonces el mensaje más importante es que si vos tenés fiebre alta en estos días, no te automediques, o tomá solo paracetamol”.

Se recomienda tomar al menos 5 litros de líquido al día, distribuidos en pequeñas cantidades a lo largo del día. “Mi consejo es: ponete medio litro por hora, y tomátelo, tengas ganas, tengas sed o no tengas, porque eso previene que el cuadro se vuelva más complicado”, dijo Quirós.

A su vez, la Dra. Uboldi recomendó darse baños y morajse, y si no se toma agua puede ser té, té frío, tereré u otras bebidas que tengan como base el agua. “Si no toma y vomita, urgente tiene que ir a un centro médico porque habrá que colocar suero”, alertó.

Es también muy importante estar atento a los signos de deshidratación. Si la orina es oscura, este es un claro signo de deshidratación.

CÓMO RECONOCER LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE GRAVE

El ministro remarcó que es crucial comprender que el dengue grave suele manifestarse una vez que la fiebre ha cedido. “La evolución hacia la complicación grave típicamente, y esto es muy importante saberlo, empieza cuando la fiebre baja. La gente cuando le baja la temperatura, siente que se curó, pero un pequeñito grupo, que es el que se va a complicar, es cuando muestra los signos de complicación”, dijo y añadió que esto generalmente ocurre entre el quinto y el séptimo día de iniciado el cuadro.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE GRAVE

Una vez baja la fiebre, los signos de alarma son: “El primero es que te hayan bajado muchísimo las plaquetas, que tengas sangrado en la boca o en la nariz y que hagas hematomas fácil”. A su vez, Uboldi mencionó también la orina con sangre.

“El segundo síntoma, son complicaciones porque te quedaste con poco líquido en la sangre, porque se produjo una extravasación, salió de los vasos y fue a la panza, entonces podés tener un dolor intenso en la panza, o vomitás, o te sentís con muy baja presión o como mareado, tenés cuadro de obnubilación, o cuestiones muy técnicas como que haya una inflamación del hígado o del corazón”, repasó Quirós.

La Dra. Andrea Uboldi resumió las pautas de alarma que hacen que el contagiado de dengue deba ir de manera urgente al hospital o centro de salud.

- Si los vómitos no ceden. Al menos tres en 24 horas.

- Si hay sangre al momento de cepillarse los dientes, al momento de orinar o si hay sangrado en la nariz.

- “Si me despierta el dolor de panza, no cede, no me compro antiespasmódicos, hay que ir al hospital”.

- “Si siento algo raro en mi estado general, debo ir urgente al hospital”: Mareos, desmayos y somnolencia.

Si se presentan estos síntomas, es imprescindible buscar atención médica de manera urgente, ya que el dengue grave puede evolucionar rápidamente y requerir intervención médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

QUÉ PASA SI ME INFECTO DE DENGUE POR SEGUNDA VEZ

Ante la información que está circulando sobre la gravedad de contraer dengue por segunda vez, el ministro dijo: “Hay mucha gente muy angustiada porque una vez tuvo dengue y tiene terror de ver un mosquito, porque se ha instalado en la comunicación pública que el segundo cuadro de dengue es gravísimo y puede ser mortal. Quiero llevar cierta tranquilidad”.

“Hay trabajos que muestran que la segunda infección por dengue puede ser un poco más grave, pero también hay otros, recientes, que muestran que el segundo cuadro de dengue no es mucho más grave, es decir, que hay cierta discusión o cierta duda científica sobre cuánto agrega en cuanto a gravedad la segunda infección”, agregó.

“Lo que sí es seguro, es que si la tasa del dengue grave es del 0.2 o al 0.3 o al 0.4%, como mucho en la segunda infección pasa a 0.5 o a 0.6%, pero no es que la segunda vez vas a tener un dengue grave, lo más probable es que la segunda vez que tengas dengue sea parecida a la primera”, concluyó.