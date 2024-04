El debate por la vacuna contra el dengue: qué piensan expertos mendocinos

La región y el país atraviesan un brote de dengue histórico que cambió el escenario en el que circula la enfermedad. La temporada trajo particularidades como un abrupto aumento en las notificaciones, un pico que se anticipó al histórico de otros años y la presencia de casos aún durante el invierno pasado, cuando suelen ser muy bajos. Como parte de esto, el virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, alcanzó nuevos territorios y llegó a todas las provincias. En ese marco, también ganó Mendoza, un entorno poco frecuente y donde esta temporada se han notificado 2.618 casos hasta el martes 26 de marzo, según los datos del Ministerio de Salud de Mendoza. Es casi 20 veces más de lo acumulado en los tres años previos.

En lo que va de la temporada se registraron en Argentina 180.529 casos de dengue, 90% de ellos, autóctonos, y de los cuales 163.419 se registraron en 2024. En el mismo período 398 casos fueron clasificados como dengue grave (0,22%) y se registraron 129 fallecidos (letalidad 0,071%). La mayor parte de las regiones presentan una curva en ascenso en las infecciones.

Es en este contexto que entra en escena un nuevo protagonista que ha generado un fuerte debate: la vacuna contra el dengue. Se trata de TAK-003, o Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Fue aprobada en Argentina en abril del año pasado, está en el mercado y cuesta algo más de $70.000. El esquema completo requiere dos dosis.

Ante esto, se ha instalado un fuerte debate entre quienes piden que sea incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y quienes creen que no están dadas las condiciones para tal cosa. En ese marco, Los Andes consultó a referentes de Mendoza para conocer sus opiniones, no sólo desde el punto de vista macro sino además en relación a la situación de la provincia. El asunto es que cada uno por su cuenta coincidió en los criterios que determinarían su uso y si bien apuntaron que no hay dudas sobre la seguridad y eficacia del inoculante, hay ciertas condiciones que deberían cumplirse para avanzar en la vacunación como estrategia amplia. Incluso, sostienen que en principio, ni siquiera podría ser con un criterio generalizado ya que cada zona tiene sus particularidades.

No irá al calendario

El debate surge porque ante la escalada de casos hubo quienes alzaron su voz para pedir al gobierno nacional que la incluyera en el Calendario Nacional de Vacunación, para que pudiera aplicarse de manera gratuita en el marco de una campaña. Hubo un proyecto de ley presentado en el Congreso con esa finalidad y hasta la mismísima conductora Mirtha Legrand le pidió al presidente Javier Milei que lo considerara ya que el costo es inaccesible para muchas personas, más en estas condiciones socioeconómicas. Pero el asunto es que inmediatamente después, el gobierno nacional salió a decir que eso no va suceder por ahora.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que aunque la vacuna contra el dengue “fue autorizada por ANMAT durante la gestión anterior, aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”. Luego, hace unos días, salió a sostener algo por el estilo el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo: “Lo que nosotros decimos, para que quede bien claro, es que la vacuna es segura y eficaz (...) Lo que dijimos es lo que dijo la OPS y lo que nos aconseja la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), lo que nos dicen nuestros expertos y lo dice todo el mundo: la vacuna no es una herramienta validada para mitigar el brote”.

Mirada mendocina

“La vacuna no es lo único y no es la solución al problema del dengue”, afirmó contundente la infectóloga Andrea Villalba, jefa de servicio en el Hospital Lencinas. Refirió que tiene una función muy importante para prevenir formas graves pero consideró que es necesario mayor tiempo para conocer la vacuna y tener más datos de vida real fuera de los ensayos clínicos. “No es algo como para utilizar de manera indiscriminada en el momento actual en el cual estamos en un brote y tampoco en nuestra provincia actualmente y por lo pronto no creo que esté indicada en el calendario general para este momento, se evaluará en un futuro dependiendo de los datos que tengamos”.

El doctor Rubén Cerchiai es un referente en inmunizaciones en Mendoza. Ha sido director del área en la provincia hace unos años y ahora está retirado, pero sin dudas su experiencia le permite aportar una valiosa mirada. “El debate que se ha planteado entre las autoridades, el nuevo ministro de Salud de la Nación, la prensa, los especialistas, realmente está justificado, que haya un punto de vista diferente porque no va a haber consenso”, opinó. “Por el momento no creo que sea una decisión oportuna incorporar al calendario - señaló- pero es probable que si seguimos siendo, como ya pinta, un país que va a ser endémico para dengue, no sería raro que, no sé si el año que viene o dentro de dos años, ya vaya a ser una vacuna de calendario; ahora, en este momento, me parece demasiado jugado tomar la decisión de incorporar al calendario”.

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de la provincia señaló que fue aprobada con la fase 3 y actualmente se encuentra en proceso la fase 4, que es la instancia de farmacovigilancia en la que empieza a usarse en una población más amplia. Desde su punto de vista hay que esperar a ver qué resultados surgen de aquellos territorios donde se está usando.

Además, destacó que se estudió fundamentalmente en niños de 6 a 16 años para los 4 serotipos, pero que fue en pocos casos de DEN4 y DEN3.

Iris Aguilar, Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza

Salta y Misiones ya están vacunando pero a distintos grupos etarios. Brasil también avanza en la misma estrategia vacunando a niños.

Por su parte, la infectóloga Noelia Linero, de Osep, destacó: “Para obtener los efectos protectores de las vacunas se requiere de un tiempo determinado posterior a completar los esquemas (todas dosis); en el caso de dengue se requieren entre 3 a 6 meses, por lo que la vacuna no sería útil para el control del brote actual”.

Contexto diverso

Otro aspecto que advierten es que plantear una implementación masiva de la vacunación no sería posible teniendo en cuenta las muy diferentes condiciones epidemiológicas que hay en cada zona. Incluso, en diferentes países afecta mayormente a personas de distinta edad. Por eso, advierten que una indicación general no sería factible y la estrategia será compleja.

“En Argentina la enfermedad no es endémica en todo el país y son desiguales las tasas de incidencia”, advirtió Falaschi al comentar que incluso esas variaciones se dan dentro de las mismas provincias.

“Por ejemplo, hay lugares donde hay hasta 1.000 casos por 100.000 habitantes y hay lugares, como en Mendoza, que no llegamos a 50 casos por 100.000″, detalló. “Entonces, no es una vacuna para calendario sino para zonas específicas y además no se ha estudiado en un contexto de brote, sino donde el dengue es endémico y en esas zonas es más frecuente en los niños. En cambio, en Argentina, la mayoría de las personas que se enferman con dengue son adultos jóvenes”, explicó. Por eso consideró que puede ser de utilidad puntual en algunas jurisdicciones con mayor tasa de incidencia.

“Los contextos epidemiológicos son diferentes, para Mendoza no sería la solución”, subrayó.

Casos de dengue en Mendoza. Gustavo Guevara.

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, tampoco estuvo de acuerdo con la vacunación masiva: “La vacuna ha mostrado ser eficaz, pero no para este contexto actual de aplicación masiva en una situación de brote como la que tenemos; es para una estrategia focalizada, individualizada en determinadas zonas que reúnen determinados criterios epidemiológicos”.

Al ser consultada sobre la utilidad de una estrategia de vacunación para controlar la circulación, Linero explicó: “Las personas que ya han padecido dengue, que tienen más riesgo de padecer formas graves si se reinfectan, y las áreas con circulación endémica son los grupos que deberían priorizarse para la aplicación de la vacuna; para que la vacuna tenga impacto (ayude a disminuir la circulación viral) es necesario una estrategia de aplicación en un gran porcentaje de la población”.

Un punto en el que hubo particular coincidencia es en subrayar que la vacunación sería solo una pata muy puntual de una estrategia mucho más amplia que involucra prevención.

“La vacuna siempre es parte de una estrategia integrada de control que tiene que ver con controlar al vector, si no se controla al vector, no se controla la enfermedad”, destacó la funcionaria.