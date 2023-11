De cosechar uva para pagar sus estudios a una beca en Alemania: “Quiero motivar a otros jóvenes”

“Siempre estuve convencido de que iba a poder”, sentencia Joel Sánchez, quien vive otro sueño desde Kaiserslautern, Alemania, realiza una beca otorgada por el Ministerio de Educación de Argentina y el Servicio de Intercambio Extranjero alemán.

El ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mendoza y nacido en San Martín hace 26 años, es uno de los tres argentinos que cumple con ese máster costeado por ambos gobiernos y para el cual debió sortear un exigente proceso de selección.

“Mi historia se viralizó y estoy orgulloso porque sé que puede servir de inspiración para otros jóvenes. Poco después de recibirme estuve trabajando en Techint, en Buenos Aires, pero siempre mi objetivo era Alemania”, cuenta a Los Andes. Agrega que, finalmente, consiguió la beca otorgada por el Technische Universität Kaiserslautern RPTU.

Fue así que Joel vivió dos meses en Münich para mejorar su alemán y ahora está radicado en la ciudad de Kaiserslautern, donde cumple con un entrenamiento sobre automatización y control de máquinas. “Es algo así como programación de las máquinas, es decir, para que se encarguen de hacer todo de manera eficiente y que las personas tengan que realizar el menor esfuerzo posible”, explica.

Feliz y con mucha expectativa para estos dos años venideros que demandará esta experiencia sostiene que Argentina tiene una gran oportunidad de crecer y está convencido de que a su regreso seguirá inspirando a otros estudiantes que, tal vez, se desaniman cuando las cosas no salen como lo planeado.

“Esto es un gran aprendizaje, no sólo en cuanto al idioma sino también en cultura, porque estoy en contacto con profesionales de todo el mundo, Japón, India y los países más remotos. Cada uno cuenta su experiencia y yo aprovecho para nutrirme de ellos”, señala.

“Asocian mi imagen con Messi y el fútbol. Me encanta que así sea. Yo intento contarles nuestra cultura, el amor por la pelota, el fernet, el mate y cuarteto”, describe Joel.

Joel con jóvenes de todos lados del mundo. | Foto: gentileza

Sobre su sensación de vivir en el otro continente y sumar experiencia profesional y humana, sostiene: “Pasé situaciones difíciles mientras era estudiante, pero seguramente igual que muchos otros. Lo importante es tener los objetivos claros, que nunca se pierdan de vista. Quiero ser motivador de quienes piensan que tal vez no pueden continuar por el camino del estudio”.

“Muchos no hemos arrancado desde el mismo punto pero yo puedo asegurar que, si hay constancia, se puede llegar a la meta”, reitera.

Lucharla desde abajo

Joel recuerda la etapa más dura de su adolescencia, cuando falleció su papá, sostén de hogar, y fue su mamá quien debió tomar las riendas de la casa y salir a trabajar. “Vengo de una familia humilde y de lucharla desde muy abajo. En casa hacíamos malabares para llegar a fin de mes. Hoy les cuento esta historia a los muchos chicos que me rodean, gente inteligente, instruida y con muchos viajes encima. La cuento con orgullo y hablo de mi provincia con mucho amor”, detalla este joven brilante.

Y concluye: “Me tengo mucha fe, sé que las barreras no existen y esto es algo que quiero demostrar con mi propia experiencia”.

Todas las secuencias de su vida pasaron por su cabeza aquel 2 de agosto de 2021 durante aquella mesa de examen, en especial el día en que, siendo un niño, falleció su papá y su mamá salió a limpiar casas de familia mientras él y sus hermanos comenzaron a cosechar uva en fincas de la zona para sobrevivir.

“Éramos menores y fue la única salida que encontramos para ganar dinero. La tarea era muy sacrificada, pero aprendí mucho, le agarré la mano y pude terminar la secundaria. Me sentía motivado para seguir estudiando, siempre había soñado con ser ingeniero, aunque muchos me decían que no era para mí, sino para otro tipo de gente, que era muy costoso y que no lo intentara. Pero yo me daba cuenta de que podía mucho más y que no había nada que perder. Ingresé al preuniversitario, conté mi historia en la firma constructora José Cartellone, que tomaba pasantes, y quedé seleccionado enseguida, me apuntalaron y me dieron todas las posibilidades para que jamás abandonara mi carrera. Siempre estaré agradecido”, recordó un mes después de obtener el diploma.

Joel se anotó en todas las becas posibles, las que si bien le exigían ir al día, al mismo tiempo le proporcionaban medios para continuar: transporte, comedor, fotocopias y una residencia para estudiantes. “Siempre soñé con un futuro mejor y no reniego de quienes me desalentaron. Mi experiencia dice que se puede y eso les quiero aconsejar a los estudiantes que en algún momento se sienten perdidos. Siempre quise llevar a mi familia a otro nivel y jamás perdí la esperanza. Nadie en nuestro entorno, familia ni amigos, había alcanzado a ser profesional”, confesó.

En Alemania comparte experiencias con compañeros de todo el mundo. | Foto: gentileza

Lo cierto es que el logro más importante de su vida, el título, llevó a Joel a compartir una reflexión en Linkedin, donde publicó profundas palabras junto a dos imágenes contrapuestas: en una se lo veía cargando tachos de uva y en la otra con la toga, el día en que egresó. Escribió: “Luego de cinco años y cuatro meses mi vida cambió para siempre. Todos los prejuicios quedaron atrás, que era una carrera infinita, que perdería tiempo y que se necesitaban recursos”. Inmediatamente obtuvo 15.000 “likes” y casi 600 comentarios alentadores.

“Al calor del sol y con la ropa sucia en una finca igual me imaginé un día levantando el cartel de ingeniero electromecánico”, expresó.

Joel motivó a los muchos que quedan en el camino. “Impulsemos a esas personas a seguir, a pelearla, a levantar también ese cartel”, concluyó el joven.

La nota de Los Andes sobre Joel trascendió en todo el país y de pronto se encontró respondiendo entrevistas a medios de comunicación de todos lados. Y en 2022, como broche de oro, mientras permanecía trabajando en Buenos Aires su historia fue declarada de interés general en la Cámara de Diputados, que lo invitó para darle un reconocimiento.

Fue a instancias del legislador Gustavo Cairo, presidente del bloque del Pro en Diputados, quien presentó un proyecto para declarar su historia de interés legislativo, iniciativa que finalmente resultó aprobada por sus pares en el recinto.

Tras la publicación de los avatares de este joven huérfano de padre desde muy niño, que trabajó “al calor del sol y con la ropa sucia”, ningún medio dejó de replicar su historia. Luego, los legisladores mendocinos se hicieron eco del logro.

“Joel simboliza la Argentina del esfuerzo y el progreso que nos hizo un gran país frente a la cultura del pobrismo y la resignación que se promueve desde ciertos gobiernos nacionales”, sintetizó Cairo en diálogo con Los Andes, para adelantar que el joven había sido invitado al recinto para recibir un reconocimiento.