Cuadruplican turnos a mayores de 70 para acelerar la vacunación

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se manifiestan conformes por cómo se está llevando adelante la vacunación contra el Covid-19 en mayores de 70 años, sobre todo luego de que, debido a las críticas por la lentitud de la campaña en la provincia, se logró hasta cuadruplicar la cantidad de turnos diarios que se otorgan.

“En las primeras semanas de vacunación se comenzó con 2 mil turnos por día y ahora, al contar con más dosis, estamos intensificando la vacunación llegando a 7 mil u 8 mil turnos por día. Por eso la vacunación va dentro de la lógica planteada. Esperamos poder contar con más vacunas y mantener este ritmo no sólo en mayores de 70 sino también en docentes, que ya llevamos 2.500 vacunados en dos días”, dijo Mariana Álvarez, subsecretaria de Planificación y Coberturas Sanitarias.

Los últimos datos oficiales que trascendieron hablan de 55 mil dosis aplicadas y algo más de 70 mil en stock para inocular a mayores de 70 años y docentes en los próximos días.

“Como saben, la campaña depende mucho de la disponibilidad de vacunas. Las provincias dependemos de que nos lleguen las vacunas. Primeras dosis y segunda dosis, las dos porque esta vacunación es en dos tramos. Al llegar más dosis a la provincia uno puede planificar e intensificar la campaña”, remarcó.

“Por el momento está todo bien. Si hay pacientes que no pueden ir por la lejanía, los municipios han dispuesto movilidades y los llevan. La verdad es que en la logística y demás, estamos muy bien y no hay mayores dificultades”, explicó.

Sin embargo, ayer en La Nave, en Ciudad, se produjeron demoras debido al incremento de la demanda y esto provocó que los adultos mayores debieran afrontar largas esperas, con los consecuentes reclamos.

Hay 18 puntos de vacunación contra el coronavirus, ubicados uno por departamento. Las vacunas que se están suministrando a mayores de 70 años son la Sputnik V (Rusia) y AstraZeneca (Reino Unido). En las listas de voluntarios para recibir el inoculante hay 110.000 inscriptos de un total de unas 200 mil personas que se estima integran ese grupo etáreo.

Reclamos por demoras

“Estoy enojado. Acá hay personas incapacitadas y mayores esperando. Es una vergüenza que no hayan dividido a las personas por edad”, expresaba un hombre mientras esperaba en La Nave, donde funciona el centro de vacunación de la capital provincial.

También estaba allí esperando Carlos Dillon, reconocido periodista de larga trayectoria en la provincia y se manifestó en el mismo sentido: “Esto es un desastre. Es vergonzoso cómo se ha organizado. Me parece que no hay derecho porque todas las personas son mayores de 70 años y no es posible que tengan que estar haciendo una cola interminable, en este momento de más de 100 personas, y los van haciendo pasar de a 5 o 6”.

Luego agregó. “Creo que en esta población deberían haber tenido más responsabilidad y sensibilidad. Los más jóvenes quizás pueden hacer cola pero acá hay mucha gente que no está bien”. Muchos tenían dificultades para movilizarse y se produjo una aglomeración. Según detallaron algunos presentes, hacía más de una hora y media que esperaban.

Rodrigo Olmedo, secretario de Gobierno de la municipalidad de la Ciudad, aceptó el inconveniente y argumentó que obedece a que se duplicaron los turnos asignados. Pasaron de 300 turnos diarios a 700 ayer. Por ello, mientras antes el proceso para la inoculación demoraba entre 15 y 20 minutos, ayer midieron una demora promedio de 40 minutos.

Aclaró que no se trata sólo de la aplicación sino que hay un procedimiento administrativo que seguir. Por eso, evalúan ampliar la franja horaria de atención, otro de los aspectos que han sido señalados como causa de la lentitud. “Es un proceso muy dinámico y nos vamos enterando día a día. Eso implicó las demoras”, explicó.

Luego subrayó: “Eso no puede pasar”. Por ello esperan apuntalar los procedimientos para que mañana o el jueves pueda volverse al ritmo que traían.

La idea es que se otorgue un turno cada diez minutos. Por otra parte, dijeron que los horarios se regulan en cuanto a la cantidad de turnos. Ayer fue hasta las 15.30, pero esperan ampliarlo hasta las 19 cuando el flujo asignado sea mayor a 1.000 personas.

“Además hay otro inconveniente: la gente va antes y hay que recordarle que debe ir a a la hora de su turno. Algunos llegan una o dos horas antes y se quedan esperando a ver si los pueden vacunar antes”, señaló.