Conectividad en Mendoza: el 97% de las secundarias y el 89% de las primarias tienen internet

Más de 20.000 netbooks, que se repartirán en 210 escuelas secundarias, llegarán a Mendoza luego de que este martes el gobernador Rodolfo Suárez, el director general de Escuelas, José Thomas, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmaran un convenio de cesión de material tecnológico. Esto en un contexto en el que el 97% de las secundarias y el 89% de las primarias de la provincia tienen servicio de internet.

Se trata de una primera etapa en la que se recibirán 23.287 computadoras, tendrá una duración de dos años y se podrá ampliar a seis, según reza el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y la cartera nacional. Además, la provincia recibirá libros de matemática y lengua. El objetivo es que Argentina logre este año llegar a un 90% de conectividad en sus alumnos.

Entre febrero y marzo llegarán las computadoras, que estarán destinadas a chicos de nivel secundario y del ciclo básico de la escuela rural. Además, se recibirán 350.000 libros de lengua y matemática, que fueron seleccionados por la Provincia y comprados por la Nación para que en todas las aulas de escuelas públicas y en las privadas de cuota cero los maestros tengan textos para fortalecer las posibilidades de enseñar.

“Hemos firmado un convenio que tiene que ver con la entrega de computadoras de Conectar Igualdad para los chicos de la secundaria de Mendoza, y también el convenio de entrega de libros, que es otra de las políticas impulsadas fuertemente por Nación, sumamente importante en pospandemia”, señaló Thomas.

Y agregó: “Hablamos de la importancia de la federalización de la educación, llegar a todo el territorio. Es algo que destacamos tanto con el gobernador como con el ministro Perczyk”.

“Hay un compromiso de la política educativa de llegar, en este año, a que el 90% de los alumnos tengan internet en las escuelas, en la puerta de los establecimientos y en todos los espacios pedagógicos. Con la pandemia vimos muchas cosas que faltan y lo vamos a resolver con trabajo, con acuerdos institucionales, con decisión política e inversiones”, expresó Perczyk, por su parte.

En el acuerdo, Mendoza se compromete a adherir al Plan Federal Juana Manso y la Nación se compromete a dar plena colaboración a la Dirección General de Escuelas para que se lleve a cabo en todas las comunidades educativas de la provincia.

El plan establece la entrega de material tecnológico a las instituciones educativas comprometiéndose, además, a posibilitar la conectividad en cada establecimiento, que a su vez deberá proporcionar todas las posibilidades en cuanto a infraestructura y provisión eléctrica. Tiene por objeto promover, acompañar y brindar los medios para el uso de tecnologías en el sistema educativo argentino, tanto para su uso en contextos de aislamiento parcial o total como en situaciones de presencialidad.

Mendoza en números

La necesidad de la virtualidad obligada por la pandemia de Covid-19 puso en el centro de la escena la importancia de lograr que todos los alumnos y docentes de Argentina cuenten con conectividad. Según datos oficiales de 2020, las escuelas mendocinas se posicionan mejor que las del resto de Argentina, ya que hay más primarias y secundarias con internet que en el país.

A partir de los números del Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación (Sicdie) se pudo conocer que el 97% de las secundarias y el 89% de las primarias de la provincia cuentan con servicio de internet, mientras que a nivel nacional tienen conexión 79% y 73% respectivamente. En el caso de los jardines, Mendoza está un punto por debajo del resto de los argentinos, con 68% versus 69%.

En lo que respecta a la cantidad de escuelas con bibliotecas, dos de cada 10 jardines mendocinos tiene una, en tanto que en el resto del país la cifra asciende a tres de 10. Las primarias también están en baja, con 37% en Mendoza y 47% en Argentina. Ahora bien, las secundarias son las que dan vuelta la situación ya que en la provincia están 16 puntos por encima del resto del país con las siguientes cifras: 65% y 49% respectivamente.

Según datos oficiales, en referencia a laboratorio de informática, Mendoza cuenta con uno en el 29% de los jardines, el 55% de las primarias y el 61% de las secundarias. Mientras que en el país tienen el 16% de los jardines, el 29% de las primarias y el 39% de las secundarias.

HABRÁ QUE ESPERAR HASTA EL JUEVES POR LA DEFINICIÓN DE PROTOCOLOS

Finalmente, este jueves se definirá el nuevo protocolo de cara al comienzo del ciclo lectivo 2022. Ocurrirá en una reunión conjunto del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud, en la que participarán todos los ministros provinciales. Si bien por el momento no se han dado definiciones oficiales, hay algunos lineamientos principales como: no exigirá certificado de vacunación al ingresar a las escuelas, no habrá burbujas, se recomendará el uso de barbijos dentro del aula a partir de primer grado (habrá flexibilidad en los espacios abiertos).

Se hará hincapié en la higiene (las pautas básicas contra el Covid-19 se sostendrán), y respecto al aislamiento, continúa la duda en el caso de un contagio dentro del curso. Lo que ya se sabe es que los contactos asintomáticos con vacunación completa, al igual que pasa en la sociedad, no deberán aislarse y podrán seguir asistiendo a clases. Aún resta definir cómo será el accionar con aquellos chicos que no recibieron las dos dosis. Desde Nación aseguran que el protocolo se basará en “recomendaciones generales” que luego cada provincia adaptará a su propia realidad.

Al respecto, el ministro de la Nación, refirió: “Tenemos que terminar de consensuar las recomendaciones de cómo garantizar un ciclo lectivo de 190 días de clases con continuidad. La primera convocatoria para lograrlo es la vacunación. La Argentina tiene niveles de vacunación importantes en sus docentes tenemos el 94% con esquema completo y más del 50% con la dosis de refuerzo, tenemos que trabajar para garantizar la tercera dosis. Casi el 85% de los chicos de 12 a 17 años tienen el esquema iniciado, más del 70% lo ha culminado. De 3 a 11 años tenemos casi el 55% de los chicos completos y casi llegando al 80% tiene el esquema iniciado”.

Y señaló: “Va a haber clases con negociaciones salariales saldadas y con la mayor cantidad de personal de la educación y de chicos vacunados, y esa es una certeza que tenemos la responsabilidad de dar a todos los argentinos y lo vamos a cumplir”.

En referencia a los protocolos sanitarios que se aplicarán en las escuelas mendocinas el titular de la Dirección General de Escuelas, dijo: “El jueves tenemos la reunión, las decisiones hay que tomarlas en conjunto y luego de manera particular”. Y destacó: “En Mendoza no hemos vacunado en escuelas durante este tiempo, sino en colonias de verano. La estrategia es apuntando a la realidad de cada territorio, el objetivo es vacunar, la provincia tiene altos niveles de vacunación, y hemos hecho un trabajo escuela por escuela, para saber cuáles tienen altos y bajos niveles de vacunación”.