Conectarán dos tramos de calle Derqui para mejorar el tránsito en Godoy Cruz

Máquinas y hombres trabajan en la parte oeste de la ciclovía de Godoy Cruz, justo a la altura de calle Derqui, junto al Paseo Presidente Raúl Alfonsín. Ya levantaron la senda peatonal y construyen una nueva, junto a una renovada ciclovía que correrá en paralelo a la futura traza del Metrotranvía a Luján. Pero ahora, en las próximas semanas, la obra más importante en este sitio será la conexión de los dos tramos de calle Derqui (San Martín-Beltrán) y el de Santos Dummont en el barrio Bancario hasta el Corredor del Oeste. De esta manera, se logrará una importante vinculación en el departamento.

“Nos han dicho que van a abrir la calle y nos parece una buena idea, aquí la mayoría está de acuerdo, especialmente nosotros, porque este lugar va a tener mayor tránsito y eso nos beneficia por nuestro negocio”, asegura uno de los dueños de una dietética ubicada en Derqui y Santos Dummont, del barrio Bancario.

“No estoy muy de acuerdo, pero ya es un hecho, desde la Municipalidad nos han dicho que Derqui va a quedar conectada, algo que no me parece del todo bien, porque el tránsito se seguirá intensificando en el barrio con este nuevo cruce”, opina Carlos Ramírez, vecino del barrio Bancario.

Del otro lado de Derqui (sector Este), Delia y Tato, confían: “nos parce bárbaro, Mendoza tiene poca conexión Este-Oeste y acá tenés que hacerte 5 cuadras desde Paraná a Anzorena para comunicarte con el Este, nos parece muy buena idea. Llevamos 70 años viviendo acá en la zona y la verdad que este tipo de conexión hace falta”.

Conexión de dos tramos de calle Derqui, a la altura de la ciclovía. Foto: Orlando Pelichotti

Mientras camina por el Paseo, Ramiro, otro vecino, mira con sorpresa la obra. “No entiendo muy bien cómo será el cruce, no me han explicado muy bien, no sabemos si va un puente o el cruce es similar a los que están en Anzorena y en Chacabuco, suponemos que así es”, confía el estudiante de ingeniería.

Dividido por las vías del ferrocarril

Desde hace más de 110 años, el centro de Godoy Cruz está dividido por las vías del ferrocarril Trasandino, por donde hoy discurre la principal ciclovía departamental, que comunica Ciudad con Luján de Cuyo. A pesar de que el tren dejó de pasar hace más de 30 años, se mantienen prácticamente las mismas características: sólo uno pocos cruces peatonales y vehiculares a lo largo de la traza que corre de Norte a Sur.

Desde el año pasado allí comenzaron las obras para extender la traza del Metrotranvía a Luján (hacia el Sur) y Las Heras-Aeropuerto (hacia el norte), obras que esperan inaugurarlas en 2028, de acuerdo a los plazos de ejecución.

Concretamente en la obra Godoy Cruz-Luján falta bastante trabajo para la puesta de los rieles del transporte público eléctrico en este tramo y las obras avanzan de acuerdo a un plan de trabajo. Y sobre esa base, se están replanteando los paseos y ciclovía existentes a lo largo de la traza. Una de estas tareas es la apertura o conexión de nuevas calles, como en el caso de Derqui.

Desde la STM (Sociedad de Transporte de Mendoza) informaron que para realizar esta conexión trabajaron junto con la Municipalidad de Godoy Cruz, porque se entiende que es necesario un nuevo paso que permita mejorar la conexión Este-Oeste en la zona. Añadieron que se trata de un paso a nivel, similar a los existentes en Chacabuco y Anzorena.

La nueva apertura permitirá descongestionar el tránsito en la zona, aseguran tanto desde la STM como en el municipio. Y en este último explican que la calle tendrá sentido Este-Oeste, pero no descartan algún cambio una vez habilitada esta conexión. Y agregaron que actualmente, las calles paralelas más próximas a Derqui corren de Oeste a Este (Chacabuco) y de Este a Oeste (Paraná y Anzorena), todo esto en un tramo de más de 500 metros.

Por otra parte, la nueva apertura prevé la construcción de un nuevo sistema de desagüe pluvial conectado a las acequias próximas. Y un terraplén para elevar el terreno. Tanto en el municipio como en la STM se encargaron de aclarar que se mantendrán los paseos y ciclovías existentes. Y que sólo sufrirán un rediseño de las trazas actuales.

Cabe aclarar que, debido a los trabajos que se llevan adelante en la traza en construcción, el municipio de Godoy Cruz informó algunos cortes y desvíos. La calle Lavalle, entre García y Mosconi, estará interrumpida hasta el 16 de abril. Quienes circulen por Lavalle podrán dirigirse al Sur por Pringles y al Norte por García. También se producirá el último corte en esta etapa de obras en Estrada, entre Uruguay y San Martín Sur. Es por eso que quienes circulen por esta arteria podrán desviarse hacia el Norte o el Sur por Uruguay.

Avance de los trabajos del Metrotranvía

Sobre los trabajos que se realizan en la futura traza del Metrotranvía a Luján, desde la STM señalaron que actualmente se están haciendo movimiento de suelos, nivelación y compactación en los cruces de calles Güemes y Estrada y están prácticamente listos los paso a nivel a la altura de las calles General Paz, Cipolletti y Rivadavia. Se trata de cruces del departamento de Godoy Cruz.

Por otra parte, en Luján de Cuyo, se avanza con los paradores de la primera etapa del futuro paso a nivel en Malabia y el de Liniers. Y ya finalizaron las obras civiles en Besares, Juan José Paso y Carrodilla. De acuerdo a lo informado, se continuará con la construcción de otros paradores cercanos.

Sobre la extensión de la línea del Metrotranvía hacia el Norte (Las Heras-Aeropuerto), los trabajos se concentran en los pasos a nivel de avenida San Martín, Ruta 52 y Provincias Unidas.

Daniel Vilches, presidente de la STM, comunicó que los trabajos se están haciendo en tiempo y forma y hasta el momento no hay demoras. “Estamos concretando tareas de acondicionamiento administrativo, coordinando esfuerzos con empresas de servicios (electricidad, gas, telefónicas y comunicaciones) porque el tendido del Metro genera todas estas modificaciones”.

El funcionario agregó: “También estamos tramitando las obras correspondientes al tramo Panquehua-Aeropuerto, ya que necesitamos la autorización final de los trabajos propuestos a la Secretaría de Transporte de la Nación”. Finalmente, Vilches señaló que han comenzado los movimientos de suelo para la construcción del taller del Metrotranvía en la Estación Gutiérrez, en Maipú.