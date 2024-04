Rivadavia: protestan por el posible cierre de la maternidad del hospital Saporiti

“Los vecinos de Rivadavia queremos los servicios de Maternidad y Neonatología en el Hospital Saporiti, y los vamos a defender para que sigan funcionando, es algo que el gobierno provincial debe saber”, exclamaron vecinos de Rivadavia, durante una conferencia de prensa que se realizó en el hospital del Este mendocino.

La reunión congregó a autoridades provinciales y departamentales en un principio, con la idea de explicar probables cambios en el funcionamiento del centro asistencial. Pero poco a poco se fue sumando personal del hospital, pacientes y vecinos que terminaron de dar vuelta la conferencia, transformándola en un reclamo al unísono: que se mantengan los servicios de neo y maternidad.

Temen que estos servicios desaparezcan de manera definitiva y todos los partos de la región se concentren en el hospital Italo Perrupato, de San Martín. Es que los directivos dieron a entender que la reestructuración del servicio es un hecho, debido a que no se cumple con ciertos requisitos y normativas vigentes. Si bien, el Perrupato se encuentra a casi 20 km del Saporiti, los vecinos aseguran que la gran mayoría de las parturientas vienen desde lugares alejados a hacerse atender en Rivadavia. Las autoridades del hospital aclaran que desde 2019 sólo atienden cesáreas en la maternidad rivadaviense y a embarazadas que llegan en período expulsivo. El resto es derivado al Perrupato.

Hace unos días, el intendente Ricardo Mansur se reunió con autoridades de Salud de la provincia y el departamento para conocer las medidas propuestas del Gobernador Alfredo Cornejo sobre el funcionamiento del Hospital Saporiti en su Plan Provincial de Salud y las modificaciones en el servicio de Maternidad de los rivadavienses. Allí, el jefe comunal expresó su preocupacion por el traslado del servicio al hospital de San Martin y se acordó armar una mesa de diálogo para evitar este cierre que afecta fuertemente a los servicios de salud del departamento. En esa oportunidad estuvieron presentes el ministro de Salud, Rodolfo Montero; la subsecretaria de Salud Carina Copparoni; el director del Hospital Saporiti, Gonzalo Pagella y el responsable del Área Sanitaria departamental, Gustavo Cabrera.

Protesta de vecinos, pacientes y personal

Una nueva reunión informativa se realizó ayer y esta vez se sumaron los vecinos. El director Gonzalo Pagella presidió la conferencia y explicó: “voy a hacer un poco de historia, la maternidad en términos reales, hace exactamente 6 años no recibe partos, porque el servicio no se enmarca dentro de las normas CONE (Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales) que garantizan una maternidad segura. Cabe aclarar que con la implementación de estas normas, la mortalidad infantil en el país comenzó a bajar drásticamente”. Y agregó: “muchas maternidades que no acreditaban CONE no podían continuar realizando partos, en el caso de este hospital, las cesáreas se seguirán haciendo hasta tanto salgan algunas leyes que determinen que algunos procedimientos se podrán seguir haciendo y otros no. De ahí, al cierre de la maternidad, hay un trecho muy largo. Acá nadie va a cerrar absolutamente nada”.

Más adelante indicó que si las cesáreas, eventualmente, comenzaran a disminuir, “si baja la cantidad, se va a redistribuir el personal para optimizar ese recurso humano. Eso es lo que se va a hacer hasta tanto se puedan acreditar CONES”. También dijo que uno de los requisitos de las normas CONE es contar con anestesista de domingos a domingos las 24 horas. “Hoy la maternidad de este hospital no le ofrece toda la seguridad a la mamá y a su bebé, vamos a tratar de lograrlo y en el menor tiempo posible”, aseguró Pagella.

La directora de Maternidad del Saporiti, Mónica Rinaldi, añadió: “estas medias, cambios, no están dirigidos al hospital Saporiti sino a todas las maternidades de la provincia públicas y privadas y de todo el país. Estamos reevaluando esa situación y lo que queremos es que ni las mamás ni los niños corran riesgo. Este hospital tiene 4 nacimientos por semana (allí sólo se practican cesáreas). El resto se deriva a la maternidad regional más cercana que es la del hospital Perrupato (San Martín) que reúne todas las condiciones que establecen las normas CONE”. Y agregó que eso no quiere decir que cuando llegue una mamá al Saporiti en período expulsivo, recibirá la atención correspondiente.

Una evaluación

Ariel Herrera, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud dijo estar un poco sorprendido por el fuerte reclamo que presenció en Rivadavia. “Esto es un estudio, no hay decisión oficial de cerrar ningun maternidad. Si se está haciendo la evaluación correspondiente en todas las maternidades de la provincia, tanto públicas como privadas para que cumplan con la normativa y evitar muertes materno-infantiles.

Habló de un grave problema que es el faltante del recurso humano, fundamentalemente médico, y consideró que con proyecto de ley que han presentado en la Legislatura piensan solucionar el problema, por medio de la optimización de los recursos. “Es un conjunto de leyes que apuntan a recuperar el recurso humano, fundamentalmente en la atención primaria”.

“Esto que se ha sembrado a través de las redes sociales, ha servido para confundir a la gente, nosotros no venimos a cerrar nada, estamos evaluando. Tenemos que discutir con el respaldo de la ciencia, siempre con el objetivo de brindarle la seguridad al paciente”, aseguró Herrera.

En los días previos a la reunión, por las redes sociales, muchos vecinos se expresaron indignados por este “recorte” en el hospital de Rivadavia. “Como van cerrar partes del hospital !!!. Cada vez ás concmentración en las capitales. Así la gente rural quedará cada vez más relegada respecto de los demás mendocinos”, expresó Alejandro.

Refiriéndose a Maternidad, Luz, añadió: “Creo que es una de las unidades del hospital donde mejor se atiende. Siempre atentos a lo que cada mamá necesita y ni hablar del servicio de Neonatología que es excelente, atentos a cada necesidad del recién nacido, preocupados por el bienestar de los bebés y las mamás. Por favor, NO cierren Maternidad y Neonatología”

Iris, por su parte, comentó: “sería totalmente absurdo e innecesario sacar esa área del hospital, la cantidad de madres que vienen de otros distritos además de Ciudad a realizar los controles, partos, y demás, distritos que no cuentan con transporte directo al hospital Perrupato, hospital que no cuenta con suficiente estructura ni personal para colapsar con todos esos pacientes que se sumarían”.