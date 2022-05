Censo 2022 en Mendoza: participaron casi 34.000 censistas y hubo algunas quejas, un asalto y un ataque canino

Un total de 33.743 censistas realizaron hoy el operativo del Censo Nacional 2022 en las viviendas de Mendoza, donde el movimiento en las calles fue casi nulo debido al feriado.

Además las autoridades estadísticas de la provincia destacaron que casi el 44 por ciento de los pobladores del distrito optaron por completar el formulario digital, lo que estaba permitiendo acelerar el trabajo del relevamiento presencial.

Censistas en Escuela Roque Sáenz Peña de Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Mal momento para algunos censistas

Aunque para la mayoría de los censistas la jornada transcurrió sin problema, para tres la tarea se complicó. Según información policial, asaltaron a dos censistas durante la tarde en dos hechos diferentes pero en un lugar en común: el barrio San Martín, de Ciudad. Según trascendió, la modalidad en ambos casos fue similar ya que abordaron al censista en la calle aunque solo una de las censistas le robaron su celular. Por el momento no hay detenidos por los hechos.

Otro inconveniente se registró por el ataque de un perro a un censista. Así lo informó a los medios Facundo Biffi, titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza. Aunque no dio detalles contó que el animal atacó a la persona cuando golpeó la puerta de una vivienda que le tocaba censar. Sin embargo, aclaró que no fue un hecho grave y no hubo mayores consecuencias.

Calles casi vacías

Desde las 8, los censistas comenzaron a visitar las casas particulares y edificios con una jornada soleada en la ciudad capital, con una temperada de 12 grados hacia el mediodía, y en varios casos el trámite fue rápido debido a que varios ya habían completado las preguntas en forma digital.

18 Mayo 2022 Sociedad Comenzó a las 8 el operativo del Censo 2022, que se realiza tras dos años de demora por la pandemia. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Vistas del Centro, Avenida San Martín a las 12:30 Foto: Orlando Pelichotti - Los Andes

“Mendoza completó el 43,8% del censo digital en viviendas, constituyéndose en el primer distrito del país en completar esta modalidad”, destacó Facundo Biffi, titular de la DEIE, en declaraciones a los medios.

Algunos comercios de barrio ubicados en viviendas abrieron sus puertas debido a que podían recibir al censista allí, pero los comercios grandes estuvieron cerrados y el transporte público funcionó como en día domingo.

Quejas y avivadas

Rosalía, una censista de la zona Este, contó a Los Andes que muchas personas se acercaron a escuelas cercanas a sus casas porque nadie había pasado a censarlas. “También en el sistema aparecían casas que no están, lo que genera problema para la carga”, relató. También dice que la gente contó que hubo censistas que dejaron el stcikers pero sin censar la vivienda. “Había mucha gente muy enojada porque no los han censado”, agregó.

Algunas personas se quejaron en redes sociales porque el censista nunca pasó por sus casas y no quieren una multa.

También dijo que hubo mucha disparidad en la cantidad de casas para censar. “Yo por ejemplo tenía 63 viviendas y otra docente 18 y otras solo 8″, aseguró la censista.

En algunos sectores del Gran Mendoza, como Godoy Cruz y Guaymallén, algunos censistas reportaron demoras en el inicio de la jornada por problemas con la aplicación móvil, ya que no lograban escanear el código de la opción digital, pero luego se normalizó la situación.

Desde la DEIE informaron a la agencia Télam que en algunos casos esas fallas se produjeron por saturación de los teléfonos móviles de los propios censistas, como falta de memoria, o aparatos de una tecnología obsoleta, pero que se pudieron resolver borrando algunas aplicaciones y liberando memoria.

En el barrio Flores de Ciudad, a primeras horas de la tarde las censistas Abril y Mabel visitan las viviendas para realizar el censo. Foto:José Gutierrez / Los Andes

“Sin embargo esos inconvenientes, que se lograron solucionar con mínimas demoras, no constituyeron un inconveniente matemáticamente considerable”, explicaron funcionarios del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

En los días previos, el operativo censal se realizó en zonas rurales, en unidades penitenciarias, y en viviendas comunitarias como en geriátricos.

Los principales datos sociales de la Provincia de Mendoza relevados en el último censo de 2010 y que ahora se buscan actualizar es que había 1.738.929 habitantes, con 434.841 hogares, y una densidad de población de 11,7 habitantes por kilómetro cuadrado.