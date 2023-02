Luján, Tupungato y Lavalle los que más población y casas aumentaron según los censos

Luján, Tupungato y Lavalle son los tres departamentos que en términos porcentuales más población incrementaron entre los censos de 2010 y 2022 y por lo tanto, también son los que en donde se incrementó más el número de viviendas.

Los números son interesantes porque confirma varias cosas el podio, lo primero es el avance sobre departamentos que tradicionalmente tenían cultivos agrícolas importantes y hoy los barrios le van ganando espacio a los terrenos que eran usados para producir. En Luján el fenómeno ya se venía dando en los 2000, en Tupungato no estaba tan registrado y habrá que confirmar con qué tiene que ver la elección del departamento para vivir, al igual que Lavalle.

Población y vivienda de Mendoza 2010 y 2022

Tras la publicación de los datos oficiales del Censo 2022 que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), se confirmó que Mendoza superó los dos millones de habitantes, entre otros detalles demográficos. Uno de ellos es que la población de la provincia creció hacia las afueras del Gran Mendoza, es decir, hacia la periferia de la urbe, lejos de la congestión, el ruido y la ciudad. Así, el éxodo mendocino hacia zonas menos habitadas ha repercutido en departamentos como Luján de Cuyo.

Como las predicciones lo indicaban, Mendoza alcanzó 2.014.533 habitantes en 2022, con un crecimiento demográfico del 15% respecto a 2010, cuando tenía 1.738.929. Bajo ese contexto, llama la atención cómo se ha distribuido ese crecimiento poblacional, en una provincia cada vez más congestionada en el casco urbano y con una tendencia en alza de mendocinos que eligen mudarse a la periferia, lejos de la congestión de la ciudad.

Es el caso de Elina, por ejemplo, que vivía en Las Heras junto a su marido, su hijo de un año y los dos hijos de su pareja; y ahora se radicaron en un barrio cerrado de Mayor Drummond, en Luján de Cuyo. “En principio buscábamos un espacio que sea más amplio, poder tener patio. Hoy en Gran Mendoza hay mucha concentración de gente y es muy difícil conseguir un lote”, explicó sobre la decisión de irse del centro mendocino.

Además del aspecto económico e inflacionario, la mujer expresó: “Queríamos tranquilidad para los chicos, que pudieran salir a la calle y tengan la infancia que nosotros tuvimos. Eso lo vemos y lo vivimos a diario, y es una de las cosas que más se valoran”. Por otro lado, “el tema de la seguridad no es solo que no te roben, sino también los accidentes, la comunidad del barrio y los valores que se comparten con los vecinos”, dijo Elina, que ahora disfruta de “llegar a la casa y saber que tenés una tranquilidad y paz que en el medio de Las Heras o la Ciudad, donde hemos vivido anteriormente, no las tenés”.

Los viñedos de Tupungato.

Para el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, no se trata de estrictamente de una elección de vivir en barrios privados o cerrados, sino de la conjunción de tres variables: “La cercanía al Gran Mendoza, pero una cercanía con oferta de microclima y atractivos naturales diferenciales; y a su vez por la calidad de los servicios públicos y la transformación de los espacios públicos”, respondió en referencia a su departamento.

“Los barrios privados tienen un componente, pero diría que no son determinantes. Hay grandes sectores del departamento donde ha crecido mucho la población, como Pedriel, Agrelo o Ugarteche; y no puntualmente por barrios privados. Es un componente más dentro del potencial de desarrollo que está teniendo Luján”, destacó Bragagnolo sobre uno de los departamentos que más creció demográficamente en los últimos diez años, sobre todo en la periferia.

Nuevos barrios en territorio rural

Públicos o privados, el avance de los barrios sobre los espacios rurales es una realidad presente en Mendoza desde hace décadas. De hecho, la superficie urbana del Gran Mendoza creció casi 90% entre 1988 y 2015, gran parte sobre territorio rural, y la tendencia se mantiene hasta la fecha.

En la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA existe el Área de Socioeconomía que trabaja sobre este tema. Algunos estudios que se han realizado allí, con tecnología satelital, indican que, entre 1988 y 2015, se dio un incremento de la superficie urbana del Oasis Norte en el orden del 89,62%.

Ante esta tendencia, “el primer desafío es el ordenamiento territorial”, afirma sin dudar Sebastián Bragagnolo; además de remarcar que “en estos 6 años hemos tenido que hacer frente a la infraestructura que no se hizo antes y acompañar a su vez la demanda contemporánea de nuestra gestión”.

Para eso fue necesario “un ordenamiento claro por cada distrito, que indica dónde se tiene que asentar la población y dónde tiene que haber una actividad productiva”, señaló el intendente de Luján de Cuyo. Otro requisito fundamental es la necesidad de que “los organismos provinciales y nacionales competentes en el tema acompañen esta demanda poblacional”, como por ejemplo, Vialidad y Aysam.

Generación de recursos por departamentos Lavalle

Los más poblados

Según los datos que reveló el Indec, presidido por Marco Lavagna, de los 18 departamentos relevados los tres primeros lugares más poblados corresponden a departamentos que conforman el Gran Mendoza. Primero Guaymallén, con un total de 321.371 habitantes, que sigue siendo el de mayor densidad con un crecimiento en torno al 13%. Le sigue Las Heras con 228.525 personas, y luego Maipú con 214.412 pobladores.

Justamente este último, que antes contaba con 172.332 habitantes, protagonizó un notable desarrollo inmobiliario que explica en parte el aumento de 42.080 maipucinos, un 24,41% en relación al último censo. Así, desplazó a San Rafael (4°) y Godoy Cruz (5°) en el ranking y se convirtió en el segundo de los departamentos del Gran Mendoza que más creció durante el último período evaluado, junto a Luján de Cuyo.

Es que la “tierra Malbec” aumentó 52.221 habitantes en 12 años, pasando de 119.888 lujaninos en 2010 a los actuales 172.109; lo que resulta en un sorprendente 43,55% de crecimiento comparado a 2010. Se trata, entonces, de una de las zonas más permeables a la radicación de nuevos moradores, que emigran desde la zona centro hacia la periferia.

Para su intendente “no es solo una cuestión de disponibilidad”, ya que “cualquier departamento de la periferia tiene espacio”, como Maipú y Guaymallén, ejemplificó. “Pero claramente hay una elección muy determinada por Luján, que es objetivamente evidente”, destacó Bragagnolo sobre el departamento que lidera y que “el mendocino en general está eligiendo”, expresó.

Además de la disponibilidad y de las tres variables que mencionó anteriormente, Bragagnolo fundamentó que el crecimiento demográfico diferencial de Luján con el resto de los departamentos está acompañado por la inversión privada, cuyos datos de los últimos tres años de Mendoza indican “que Luján es claramente el departamento con mayor inversión privada de la provincia, y le sigue San Rafael con la mitad”, aseguró.

Como muestra de ello, el intendente expresó que Luján “vuelve a liderar” en el asentamiento de nuevos emprendimientos gastronómicos y turísticos; y hasta se animó a vaticinar que “en poco tiempo, Luján se va a convertir en la capital alternativa de Mendoza”.