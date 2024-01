Coparticipación: Municipios se quejan en Hacienda y el tema recae en la Legislatura

La resolución definitiva de los datos del Censo 2022, con los cambios demográficos en Mendoza, generó revuelo y enojo en una buena cantidad de intendentes radicales y peronistas. Se modificó el cálculo de reparto que realiza el Gobierno Provincial sobre la coparticipación municipal y hubo, naturalmente, ganadores y perdedores en el dinero que llega de forma periódica a las comunas.

A raíz de eso, y tal como se ha informado en Los Andes, jefes comunales como Diego Costarelli (Godoy Cruz), Omar Félix (San Rafael) y Marcos Calvente (Guaymallén), entre otros, quienes se han visto afectados con mermas en la distribución de recursos, han presentado quejas tanto mediáticas como formales por nota al ministerio de Hacienda que dirige Víctor Fayad.

La intención del reclamo al funcionario provincial es que, por un lado revise y sirva de vehículo en presentaciones formales por los datos cuestionados por las comunas del Censo 2022; pero también con la posibilidad que se pueda pensar en una reforma integral del método de reparto de la participación municipal.

Según la ley 6396, los recursos coparticipables para los municipios, se distribuyen de la siguiente forma: un 25% en partes iguales; un 65% en proporción a la población de cada departamento (ndr: que es el que ha afectado fuertemente por el censo 2022); y un 10% en función a un “coeficiente de equilibrio del desarrollo regional”, que buscaba suavizar o morigerar la diferencia entre los municipios más y menos poblados con otra distribución de recursos.

Diego Costarelli, el Intendente de Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Con el nuevo cálculo, comunas como Maipú y Luján de Cuyo comenzaron a recibir más dinero debido a que se reconoció un número mayor de población; mientras que ocurrió lo contrario con comunas como Guaymallén, Godoy Cruz y San Rafael, entre otros.

Costarelli dijo a radio Mitre Mendoza que envió una nota a Hacienda “para que nos detalle cómo llevaron a cabo las mediciones del Censo porque nosotros tenemos otros datos” respecto al Censo; y marcó que la demanda de servicios en la comuna “ha crecido exponencialmente”.

En este sentido, amplió que aguardarán por alguna respuesta del Indec para luego impulsar una modificación de la coparticipación. Al respecto, comentó que Godoy Cruz perderá unos $1.300 millones al año por los cambios en el censo.

Si bien no esconden el tema, el contenido de las notas que mandaron desde San Rafael y Godoy Cruz es un misterio porque los municipios involucrados no le dieron acceso a Los Andes al texto formal que llegó a manos de Fayad.

La Legislatura pone la coparticipación sobre la mesa

Es por este motivo que la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Andrés Lombardi, traccionará y pondrá en eje de discusión un tema particularmente sensible como lo es el reparto del dinero que recauda la provincia y Nación a los 18 municipios.

En diálogo con Los Andes, Lombardi aseguró de forma taxativa que es una “obligación” de la Legislatura rever la coparticipación municipal, y aseguró que se pondrá en la mesa de discusión este miércoles, aunque se prevé un análisis mayor para las próximas semanas.

No obstante habló de dos caminos a tomar: en primer lugar, una modificación parcial de la ley, que había sido propuesta por Fayad en la discusión del Presupuesto 2024 -y que quedó separada y sin aprobar-, que modifica ese 10% del coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, que busca “amoldar” los cambios que generaron los nuevos datos del Censo 2022.

En tanto, el otro camino, más largo, es poner en discusión la reforma de la ley de coparticipación completa, como pide Calvente, pero sin dudas necesitará de un análisis que llevará más tiempo y también rechazos de los sectores que podrían

“Para los legisladores, es una obligación cambiar el coeficiente. La ley fue votada en los años ‘90, con situaciones completamente diferentes a esta. La norma expresa que no puede haber grandes diferencias entre los que reciben per cápita, pero no está adecuada a cómo se ha distribuido la población en los municipios ni cómo es la realidad de cada departamento”, zanjó Lombardi.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén es otro de los que reclama otro esquema de reparto de coparticipación. Foto: Orlando Pelichotti

Lo mismo señaló el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, quien recordó que, al menos el artículo que se sacó del Presupuesto 2024, tuvo el compromiso del peronismo de “discutirlo más adelante y de forma particular”, separada de la pauta de gastos.

“El efecto que tenía ese artículo con el coeficiente era suavizar los cambios que se tomaron en ese momento, mirando los municipios que menos crecieron para morigerar el impacto de las modificaciones. Eso tenemos que hacer en el corto plazo”, consideró el legislador radical.

Parte del radicalismo cree que, tal cual como está la ley hoy, algunas comunas “están siendo castigadas tanto por población como también por índice”.

En tanto, desde el peronismo, Germán Gómez, jefe de bloque en la Cámara Baja, señaló que pedirán una revisión del tema de la coparticipación y que incluso cuestionarán en la sesión de este miércoles el tema del censo.

“Vamos a tener algunos cuestionamientos con el censo, porque no está claro y puede, en alguna medida, perjudicar a algunos municipios. Así que estamos analizando, estudiando y trabajando el tema”, marcó .

Hacienda insiste en las reformas

Por el lado del Gobierno provincial, fuentes de Hacienda señalaron a este medio que hoy en día la peor situación es la que está planteada, teniendo en cuenta que las modificaciones de la coparticipación por el cambio poblacional ya está en práctica. El coeficiente de equilibrio no está actualizado, por lo que algunas comunas que reciben menos que el año pasado no se ven compensados con este ítem.

“La idea era usar el coeficiente para mitigar cambios de población para que los aumentos no fueran en la magnitud que lo han sido por varias razones. Una de ellas es que, enviando recursos a los que más crecen, intensificás el diferencial de población y termina siendo un problema a futuro; porque quienes menos crecen, menos reciben, y prestan peores servicios”, acotaron.

Pero además, en varias oportunidades el propio ministro Fayad ha mencionado que los índices actuales “han perdido lógica, porque se diseñaron en un momento donde la población vivía en el mismo municipio donde trabajaba. Hoy está todo más integrado, sobre todo el Gran Mendoza, con gente que en varias ocasiones vive en un departamento, trabaja en otro e incluso lleva a sus hijos a la escuela en otra comuna”.

El ministro de Hacienda y Finanzas. Víctor Fayad, es el que recibe las quejas de los intendentes por el reparto de la coparticipación. Foto: Orlando Pelichotti

De esta manera, hay “inconsistencias” que plasman, en cierto sentido con razón, Godoy Cruz o San Rafael, en la cual sostienen que la población ha crecido por debajo del promedio en población pero tienen mayores demandas de servicios o más pedidos de metros cuadrados para construcción.

Sobre el coeficiente, en tanto, en Hacienda señalan que “del ‘96 a hoy son dos mundos distintos en Mendoza. Tenemos una norma que podemos mejorar. Nosotros lo hemos hecho y hemos expuesto ante los municipios muchas veces. Hay que ver cómo evolucionan los reclamos”.

Enojo municipal

Además de las quejas planteadas por intendentes como Costarelli y Félix, quienes presentaron notas a Hacienda para que se analice nuevamente el tema del Censo 2022 y se presenten objeciones ante el Gobierno Nacional; el jefe comunal de Guaymallén, Calvente, aseguró que las modificaciones “cayeron muy mal” al departamento.

“En el departamento el 80% de los fondos nos llegan de la coparticipación; y nos hemos visto perjudicados tanto por la provincial como la nacional”, expresó a Los Andes el intendente, quien expresó la necesidad de analizar “a fondo” la coparticipación por completo, y no solo “con parches”.

En ese sentido fue que decidió no quejarse con Hacienda ni enviar ninguna “nota” al respecto, érp sí consideró por su parte que “la realidad es que la redistribución de los fondos municipales ha dejado de ser justa. Tenemos que pensar en otra estrategia y reparto más equitativo y estamos trabajando en eso”, marcó el Intendente.

De esta forma, a diferencia del resto de dirigentes, expresó que no ve necesario la modificación del coeficiente “porque sólo es el 10% del total y no soluciona el problema de fondo”, indicó, y agregó que van a “proponer un modelo que sea mejor y representativo para todos”.

“La metodología actual es arcaica. Antes se tenía una respuesta más acotada de los municipios, con el alumbrado, barrido y limpieza. Ahora un municipio abarca mucho más”, aclaró; y marcó que Guaymallén “es tierra de paso de grandes colectores cloacales del 60% de Mendoza. Pero cuando hay problemas en la comuna, somos nosotros los que tenemos que salir a solucionar la situación”, sostuvo.