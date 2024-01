Diego Costarelli: “Debemos ir hacia una nueva ley de coparticipación”

Diego Costarelli es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene 46 años y asumió por primera vez el cargo de intendente en Godoy Cruz. En 2008, Alfredo Cornejo lo convocó para liderar la Secretaría privada de la intendencia. A partir de entonces, creció y hasta llegó a formar parte del gabinete provincial entre 2016 y 2017. También estuvo en la Legislatura, ocupando bancas como senador y diputado provincial. Su objetivo es dar continuidad a las seis gestiones previas del radicalismo, que incluyen a César Biffi (1999-2007), Cornejo (2007-2015) y Tadeo García Zalazar (2015-2023).

El intendente recibió a Los Andes en el espacio recuperado Cristóforo Colombo. Preocupado por la situación económica nacional, habló de los desafíos que tiene en el municipio, una posible nueva ley de coparticipación y despejó dudas sobre las obras públicas que está llevando adelante el municipio.

-¿Qué rasgo distintivo va a tener su gestión con respecto a las anteriores de su mismo signo político?

-Principalmente, quiero continuar con la buena administración, que es lo clave y es lo central. Y yo creo que un poco lo que le falta a Godoy Cruz es tener una fuerte impronta en lo que tiene que ver la parte turística, hay oportunidades en el turismo urbano. Por ejemplo, tenemos distintos espacios recuperados: como este, el Cristóforo Colombo y el espacio Arizu. Esas inversiones abren caminos a un sector turístico que creo que puede transformar a Godoy Cruz en un gran polo turístico y de negocios. Después, no abandonar todas las cuestiones lógicas y coherentes que nosotros venimos teniendo, de tener un municipio inclusivo y una prestación de calidad de los servicios.

-¿Qué demandas recogieron de los vecinos para esta gestión?

-Recibí muchas demandas de continuidad y de profundización. Siento un fuerte reclamo que para mí no es difícil de cumplir, que es un reclamo de cercanía, yo creo que la gente lo que espera de la nueva clase política es estar cerca de la gente, cerca del vecino, un poco más de horizontalidad en las relaciones. Yo vengo a ponerle una impronta de más horizontalidad a la relación con el vecino y a la relación con la gente, lo que se puede resolver se hace y se hace rápido y lo que no se puede resolver se explica por qué no se puede.

-Usted habló de entregar ayudas sociales desde el municipio en este contexto tan difícil que se viene para el vecino, ¿tiene algo armado ya?

-Nosotros tenemos un presupuesto preparado por las dudas que haya una desestabilización muy grande. Pero, además, vamos a profundizar en cosas que ya existen, por ejemplo, la feria del ahorro. Ahí vienen distintos emprendedores y ofrecen productos a un menor precio de la canasta básica. Tenemos distintos programas como, por ejemplo, el plan hogar donde ofrecemos una canasta subsidiada por el municipio. El presupuesto que tenemos por las dudas es un presupuesto preparado para el momento en que haya que aumentar esas asistencias, o en caso de que se forme un contexto de emergencia y poder entregar lo que tiene que ver con membrana, con rollizo, con nylon, con todas esas cuestiones básicas de las emergencias.

Intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Según lo previsto el presupuesto de 2024 tiene casi un 30% destinado a obras públicas y a diferencia de otros municipios muchas de esas obras tienen presupuesto municipal, ¿cuáles son los principales proyectos a desarrollar?

-Nosotros en cuanto a la obra pública tenemos un récord histórico que es 25% del presupuesto en obra pública, son 10.000 millones de pesos.

En Godoy Cruz una vez que se votaba el presupuesto se empezaban a licitar las obras públicas, nosotros ahora no vamos a licitar como siempre, lo vamos a hacer a cuentagotas. La gestión anterior dejó un plan en marcha de obras y hay financiamiento para terminarlas. Yo pretendo terminar con ese plan de obras y con lo nuevo empezar a hacerlo de a poco.

Ahora vamos a abrir una licitación que es la refuncionalización de la calle Alsina, vamos a llamar y ver cómo continuamos con esa licitación. Después, tengo en marcha dos licitaciones que son muy chicas que tienen que ver con la ampliación de los centros de la primera infancia y vamos a hacer el techo nuevo de la Casa del Futuro.

Se vienen momentos de obras chicas, de mantenimiento y de hacer mucha ingeniería e inteligencia en cada peso que se invierta en el departamento.

-¿Habrán actualizaciones periódicas de las tasas municipales?

-No tengo previsto nuevas actualizaciones porque la gente no las va a poder pagar. El tema está en la coparticipación, ese es mi mayor preocupación. Hoy la coparticipación en Mendoza tiene tres ítems: uno de cantidad de población, el segundo es por partes iguales que es el 25%. Y hay un 10% que es un equilibrio regional. Y el 65% restante se distribuye de la masa coparticipable. De la plata que se distribuye, se distribuye por cantidad de habitantes. Y yo creo que ese es un error conceptual. Porque hoy hay una población pendular: duermen en Luján pero desarrollan sus actividades en Godoy Cruz. Entonces hay un desfasaje y estamos perdiendo mucho dinero.

Debemos ir hacia una nueva ley de coparticipación que modifique estos índices ¿Por qué no hacer índices que tengan que ver con la eficiencia? Por ejemplo, un ratio de cantidad de empleo público con cantidad de población. Ese sería un buen índice.

El otro problema son los nuevos datos del Censo, que son al menos cuestionables desde el punto de vista del municipio. Nosotros tenemos otros números de los que arrojó el Indec. Entonces ahí estamos perdiendo la principal herramienta que tenemos para la toma de decisiones en materia económica.

Viven en Maipú o en Luján por una cuestión de densidad poblacional. Porque eso, el Indec lo establece bien. La densidad poblacional de Godoy Cruz está arriba de los 2.400 habitantes. Luján tiene 36 y Maipú 352 personas por kilómetro cuadrado. Lo que va a pasar es que cada vez va a haber más gente en Luján y en Maipú. Y cada vez nos van a dar menos plata a nosotros, que somos lo que tenemos la mayor concentración poblacional y los principales centros comerciales. La gente va a vivir a Luján porque el valor de las propiedades es menor, porque hay más espacios para construir. Nosotros en Godoy Cruz cada vez tenemos menos lugares, ¿y por eso nos van a castigar?

Nosotros tenemos mayor matrícula escolar. La persona puede vivir en Luján y traer un chico a la escuela de Godoy Cruz. Aumentó el padrón electoral entre el 2011 y el 2022. En 2011 votaban 116.000 personas, en 2021 estaban habilitados 158.000. Ni siquiera estoy diciendo que sea más plata la que se distribuya. Estoy diciendo que se distribuya en forma distinta por los índices.

-¿Cuánto está perdiendo el municipio según los datos y la nueva coparticipación?

-Nosotros vamos a perder entre 1.500 y 2.000 millones. Y para que venga la gente de Luján a trabajar, u otro municipio, necesito tener las ciclovías mantenidas, las calles en buen estado, que anden los semáforos, tener guardias todo el tiempo de tránsito, entre otras cosas. Entonces no puede seguir así la coparticipación.

-¿Cómo se ha llevado adelante la discusión con la Provincia?

-No, yo todavía no lo propongo. Pero se lo llevaré el tema al ministro de Hacienda y al gobernador para hacerles saber este cuestionamiento que yo tengo respecto de los datos del Censo. El Censo está mal hecho.

-Guaymallén tiene el mismo reclamo ¿Se van a presentar en bloque con algunos otros intendentes?

-Puede ser que nos presentemos en bloque. Estamos coordinando con los intendentes casi todos los temas y este debería ser uno. Pero yo estoy convencido de que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Porque es vieja y vetusta con los tiempos que corren.

-El proyecto Aires del Oeste, ¿está en marcha? ¿Ha iniciado? ¿En qué etapas se encuentra?

-El proyecto Aires del Oeste ha empezado. Es un proyecto que de base tiene 5.600 millones de pesos de un fideicomiso nacional establecido por ley. Estoy viendo con la gente de Buenos Aires el tema de cómo va a continuar el financiamiento. Es un proyecto muy importante para mí como intendente. Es un antes y un después del Oeste de Godoy Cruz.

El primer desembolso nosotros lo obtuvimos, que fueron 2.500 millones. Con eso nosotros empezamos y las empresas ya están trabajando. Esperamos que la ley ómnibus no elimine directamente ese fideicomiso.

Estamos viviendo en una imprevisibilidad muy grande. Para mí como intendente es difícil.

-¿Hay posibilidades de terminar la obra solamente con fondos provinciales y municipales?

-Bueno, ahí tendremos que hablar con el Gobernador. A ver qué posibilidades tenemos y qué destino le terminamos dando finalmente a Aires del Oeste si esto queda totalmente desfinanciado a nivel nacional. Permítanme que sea optimista, porque ese es un derecho adquirido. Si no pondremos la máxima cantidad de fondos que nosotros podamos poner como gobierno municipal.

Son 450 familias que se van a ver beneficiados con todo lo que tiene que ver con infraestructura, urbanización, servicios, conectividad, acceso a la ciudad, espacios y lugares de esparcimiento para esas familias, entre otras cosas.

-¿Ha analizado con su gabinete y con otros intendentes cómo impactan el DNU y la ley ómnibus en los municipios?

-Hay muy pocas cosas que impacten directamente. La mayoría impacta indirectamente, por ejemplo, cómo se va manejando el tema de los alquileres, si crece la oferta en el departamento y demás.

-En el armado del gabinete hay gente de experiencia provincial ¿tiene un poco que ver la elección de tu equipo con este contexto de turbulencia?

-Pensé en tener un equipo que estuviese a la altura de las circunstancias de lo que a mí hoy me toca enfrentar porque la vara en Godoy Cruz está muy alta. Hoy Godoy Cruz tiene un equipo de primera.

-Está Florencia Santoni que tiene experiencia en temas sociales, ¿va a tener un papel preponderante en la gestión?

-Absolutamente un papel preponderante en esta situación y en estos momentos de la gestión va a pasar la mayor parte por ella. Todo el área social lo tiene ella, yo le dejé salud, deportes, educación, entre otros que ya estaban en su Secretaría.

-La ministra Mercedes Rus pidió más compromiso de los intendentes de los municipios. Godoy Cruz no tiene preventores de seguridad, ¿Hay un plan para ello?

- Yo no puedo ni estoy pensando en hacer un área nueva que sea un área de preventores porque además no sé en qué ganaría esa área de preventores. Agrandar el Estado en eso sería a mí ponerme por encima de una función que es del gobierno provincial. Estoy dispuesto a colaborar y trabajar en forma conjunta pero no para agrandar el gasto municipal.

Los preventores no van a resolver el problema de la colaboración en seguridad, nosotros ya colaboramos con distintos dispositivos.

Sí tenemos servicios extraordinarios de patrullaje que lo hacemos con el área de tránsito. Esos servicios extraordinarios que nosotros pagamos de horas de Policía patrullan con un empleado de tránsito en un móvil de Tránsito.

Además, ya tenemos el sistema de alarmas comunitarias que es un gran centro de monitoreo que trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad. Hay policías y empleados municipales monitoreando todo el tiempo.

-¿Recibió 6 nóminas salariales de ahorro? ¿Esto forma parte de esa previsibilidad económica?

-Lo que pasa es que hablar de nóminas salariales es complicado. Hoy se diluyen por culpa de la inflación. Puedo tener 50 nóminas salariales y cuando se empiece a resentir la recaudación, cuando empiece a caer Ingresos Brutos, cuando la gente empiece a dejar de pagar por ejemplo el impuesto inmobiliario que es lo más coparticipable, la recaudación se licua.