Otro intendente irá a la Justicia por los fondos de la coparticipación y crece la polémica

Otro intendente se “pintó la cara” contra el recorte de fondos de coparticipación municipal. Tras la reacción del radical que comanda Godoy Cruz, Diego Costarelli, quien ahora salió a cuestionar las partidas recibidas fue un justicialista: Omar Félix, de San Rafael.

Félix anticipó a Los Andes que presentará una denuncia ante la Justicia. “Vamos a ir a la Justicia a presentar un recurso para que no se utilicen los datos del Censo hasta que se investigue cómo se obtuvieron”, explicó el jefe comunal. El recorte respecto del año pasado, en su caso, sería de por lo menos unos 500 millones de pesos en 2024.

No es el primero en acudir a tribunales por este tema. Sin embargo, la anterior demanda iba en sentido contrario. El intendente de Luján, Esteban Allasino, había reclamado que se aplicaran los datos del Censo nacional 2022, que marcaban que Luján fue el departamento mendocino que más creció, algo que el Gobierno provincial hizo recién cuando el relevamiento tuvo “cifras definitivas”.

Ahora, las reacciones de los intendentes afectados por el recálculo de la participación municipal no apuntan contra el Ministerio de Hacienda de la provincia, sino contra quienes formularon el Censo Nacional 2022: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El Indec presentó las cifras definitivas sobre la población de los departamentos mendocinos. Este paso provocó la modificación del reparto de fondos coparticipables, nacionales y provinciales, ya que el 65% se realiza de acuerdo con la población que tiene cada distrito.

Costarelli fue el primero en poner el grito en el cielo y cuestionó los números del Indec: para él, el municipio creció en población mucho más de lo que marca el relevamiento nacional (1,7%). Esto ocurrió apenas impactó en la caja la cuota de la primera quincena de la participación municipal.

El intendente de Godoy Cruz es radical y al frente del Indec sigue un justicialista: Marco Lavagna. Sin embargo, el reclamo de los intendentes afectados parece ser transversal y en el caso de San Rafael es un peronista quien pone en tela de juicio los números, con el anuncio de una presentación judicial y una dura sentencia: “Los datos del Censo están mal hechos”, dijo a Los Andes.

RECLAMO SANRAFAELINO

En porcentaje, San Rafael recibirá en 2024 0,1% menos que en 2023. “Son 500 millones de pesos que perdemos y seguimos estudiando porque puede ser más”, denunció el intendente Félix ante la consulta de Los Andes.

El jefe municipal confirmó que en las próximas semanas presentarán un recurso ante la Justicia para que los datos del censo 2022 no sean parámetro para medir cuánta coparticipación se reparte entre los municipios. “Con el relevamiento que estamos haciendo, solamente 1 de cada 10 personas fue censada”, advirtió el jefe comunal, con lo que descalificó la medición del Indec.

“Tenemos zonas que han variado a tal punto que, de ser zonas que eran rurales, han pasado a ser zonas urbanas donde ha crecido la población. Entonces los datos que están utilizando están mal hechos”, afirmó Félix.

Aseguró que en San Rafael la cantidad de inmuebles creció un 55% con respecto a 2010 (año en que se realizó el anterior censo), y que también creció la matrícula escolar, la cantidad de personas empadronadas y los comercios. “Eso no lo vemos reflejado en los datos que brinda el Indec”, atacó.

Además, Félix confirmó que no trasladará la disminución de la participación municipal a los contribuyentes: “No les vamos a hacer pagar el costo a los sanrafaelinos, las tasas municipales se van a quedar como están”.

LA “GESTIÓN” DE HACIENDA

Son “varios” los departamentos que están reclamando ante el Ministerio de Hacienda por la nueva distribución de fondos. La resolución 10 del 18 de enero dispuso la forma de reparto de la participación para este año de acuerdo con “la información estadística referida al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 con datos definitivos de la población de la Provincia de Mendoza”.

Luego la resolución 13 formalizó el traspaso de la primera cuota quincenal de 2024 de la participación municipal (impuestos nacionales, Ingresos Brutos y Sellos) según los nuevos parámetros. Se trata de $8.472.494.669 a distribuir entre las 18 comunas mendocinas.

Esa plata corresponde al 18,8% de los fondos que recibe la Provincia en concepto de coparticipación federal y el 18,8% de los impuestos provinciales mencionados.

El único reclamo que se ha formalizado es el de la comuna de Godoy Cruz, que envió una nota a Hacienda. Pero con el impacto en la caja de enero, han aparecido más quejas “informales” de intendentes a quienes los datos poblacionales del Censo no les coinciden con la “información propia”.

Para la cartera de Hacienda no hay posibilidad de retroceder, porque tiene que aplicar las normas. Pero sí ha hecho una gestión. “Hemos pedido datos desagregados al Indec para poder transferírselos a los municipios y que ellos los puedan cotejar con la información que tienen”, expresó su titular, Víctor Fayad.

El municipio que más ha perdido con la nueva fórmula es Godoy Cruz: 0.8% menos. Su intendente aseguró que pierde 1.300 millones pesos.

Pero lo cierto es que a casi la mitad del total de los municipios les llegará menos plata este año: Guaymallén (0,39%), Las Heras (0,29%), Rivadavia (0,09%), Malargüe (0,04%), Tunuyán (0,018%), San Carlos (0,007%) y Santa Rosa (0,008%).

En cambio, a los otros 9, la participación municipal les aumentará. Los principales ganadores son Luján (1,14%) y Maipú (0,46%). Pero también se favorecerán muy levemente Capital (0,014%), General Alvear (0,003%), Junín (0,087%), La Paz (0,008%), Lavalle (0,023%), San Martin (0,02%) y Tupungato (0,001%).

LA VOZ DISIDENTE: LAS HERAS

Las Heras es otro de los municipios afectados por el nuevo sistema de participación municipal: recibirá este año 0,29% menos.

A pesar de ello, el secretario de Hacienda del municipio, Alejandro Gallego, dijo: “Por ahora nosotros no vamos a presentar ningún recurso porque no encontramos inconsistencias en los datos del Censo”.

De todos modos, Gallego aseguró que se siguen estudiando los números y que “en caso de encontrar una inconsistencia, inmediatamente nos presentaremos en la Justicia”.

Explicó el funcionario municipal que puede haber dos causas de la disminución que le llegó a Las Heras: “Primero, que esté mal hecho el censo, que la verdad es que no tenemos ningún elemento que diga que está mal hecho”.

El otro problema, en la que señala a los intendentes, es: “Otro punto que se puede discutir es la forma en que se proyectó el Censo 2010. Quizás la proyección no se cumplió como venía, eso no significa que esté mal el censo”, dijo el ex presidente de Aysam.

Además, afirmó que Las Heras disminuyó su territorio. “Hay toda una franja de territorio que era de Las Heras y que pasó a Luján por una orden judicial”, recordó.