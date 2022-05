Censo 2022: qué pasa con comercios, cines y shoppings y a qué hora abren

El día del censo 2022 se considera feriado nacional para asegurar el relevamiento casa por casa y que los residentes permanezcan hasta la visita del censista. Si bien la mayoría de las actividades están prohibidas por ley, hay algunas excepciones que funcionarán en ciertos horarios.

¿A qué hora empieza y termina el censo 2022?

Los censistas recorrerán las viviendas entre las 8 y las 18 horas.

Si llenaste el formulario digital, solamente tenés que mostrar el código alfanumérico de seis dígitos.

Si no llegaste a completar el cuestionario en Internet, te tocará responder las 61 preguntas sobre composición familiar, educación, género, etnia, trabajo, condiciones socioeconómicas y vivienda.

Empezó el censo 2022 en Mendoza - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En ningún momento, el censista te pedirá el DNI o el apellido. Si tenés dudas, vos sí podés solicitarle la identidad para chequear en la página registro.censo.gob.ar/censistas que sea una persona inscripta al operativo oficial y salves tus dudas ante eventuales hechos de inseguridad.

¿Quién debe quedarse en casa a esperar al censista?

Cualquier persona mayor de 14 años. Puede ser una sola, pero debe estar al tanto del código para dárselo al censista.

En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital.

Arrancó el censo 2022 - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Si la persona directamente no está en la casa (viaje, trabajo, etc.) y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

Hay multas por no completar el censo: entre $1.076,36 y $106.799,35, según la gravedad del fallo.

Censo 2022: quién debe esperar en la casa al censista - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿Qué pasa con los supermercados el día del censo?

Por disposición de la Ley 24.254, varias actividades están prohibidas. Los supermercados estarán cerrados todo el 18 de mayo. Lo mismo aplica para shoppings, exhibiciones teatrales, reuniones masivas al aire libre y actividades deportivas.

Supermercados permanecen cerrados el día del censo - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Qué actividades funcionan el día del censo y a qué hora?

Una vez terminado el censo, los cines y los locales de gastronomía (bares, restaurantes, rotiserías, confiterías...) abrirán desde las 20 horas, así estén dentro de los shoppings (en Mendoza, aplica a los casos de Palmares, Mendoza Plaza Shopping y La Barraca Mall).

Hospitales, farmacias y demás servicios esenciales atienden con normalidad el 18 de mayo.

Restaurantes y cines pueden abrir a las 20 el día del censo - Mariana Villa / Los Andes

¿Cómo funciona el transporte público el día del censo?

En el día del censo, el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados. Es gratuito para censistas.

Transporte funciona como domingo el día del censo - Foto: José Gutiérrez / Los Andes

¿Se paga doble el feriado en caso de trabajar?

Sí. El día del censo 2022 (miércoles 18 de mayo) fue declarado feriado nacional por la Ley 24.254, aprobada por el Congreso de la Nación. Debido al operativo es necesario asegurar que todas las personas puedan estar en sus viviendas para atender a los censistas.

En caso de que la persona deba trabajar, y tal como sucede en fechas como el 25 de mayo o el 9 de julio (por ejemplo), el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que rigen los mismos derechos sobre el descanso dominical: se cobra la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, el doble).

Para calcular ese monto a cobrar en la próxima liquidación, el salario del trabajador mensualizado deberá dividirse por 30, restando un día que corresponde al feriado. A su vez, se deberá dividir el sueldo por 25 (art. 155 L.C.T.). Finalmente, a los 29 días del sueldo antes mencionado se le deberá agregar el día calculado con el criterio de las vacaciones -con lo cual percibirá una pequeña diferencia a su favor-.